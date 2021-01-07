خلطة الثوم السحرية لتكثيف وتطويل الشعر في المنزل في أقل من شهر

تعتبر خلطة الثوم السحرية ، من مستحضرات العناية بالشعر، وهي عنصر هام ومفيد جداً في علاج جميع مشاكل الشعر، فهو يعالج الشعر المتساقط، ويعالج الصلع، ويساعد على إطالة الشعر، ومن المعروف أن الشعر من الأمور المهمة التي تهم الكثير من النساء، وتبحث دائماً على وصفات طبيعية لتزيد من جمال شعرها وتحسن من مظهره وتساعد على تحفيزه، يمتلك الثوم بعض الفوائد الطبيعية المتعددة، ويمتلك القدرة على التخلص من مشاكل الشعر كلها، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني، على طريقة عمل خلطة الثوم السحرية، لعلاج جميع مشاكل الشعر التي تواجه الكثير من النساء والرجال وسوف تبهر الجميع.

مكونات خلطة الثوم السحرية

يوجد للخلطة مكونات عديدة سوف نتعرف عليها وهى كما يلي:-

نصف كوب من عصير الثوم. نصف كوب من عصير البصل. ملعقة من زيت السمسم. ملعقة من زيت الخروع. ملعقة من زيت اللوز وهو يساعد على إزالة رائحة الثوم من الشعر. ملعقة من زيت الزيتون. علبة بخاخ فارغة.

طريقة التحضير

يتم تحضير خلطة الثوم السحرية في المنزل بخطوات سهلة وبسيطة وهى كالتالي:-

نقوم بإحضار علبة البخاخ الفارغة ونضع عصير الثوم وعصير البصل ونرج الزجاجة جيداً.

نقوم بوضع زيت الزيتون وزيت اللوز وزيت السمسم وزيت الخروع ونرج مرة أخرى.

يمكنك وضع القليل من الملح فهو يساعد على التخلص من القشرة في الرأس.

نقوم برش الأماكن الخفيفة في الرأس وندعك بحركة دائرية حتى تتشرب فروة الرأس الخليط.

نترك الخليط على الرأس لمدة ساعتين أو أكثر ونضع كيس من البلاستك ونلفها بفوطة ساخنة.

بعد مرور ساعتين نغسل الشعر بالماء الفاتر ونكرر هذه العملية كل يوم حتى نحصل على النتيجة المطلوبة.

بعد ذلك سوف تلاحظي أن الشعر بدأ يتكثف ويمد في الطول قبل مرور الشهر.

طريقة عمل خلطة الثوم والجرجير لكثافة الشعر

يتم تحضير خلطة الثوم والجرجير لكثافة الشعر بمكونات سهلة وبسيطة سوف تمنحك شعر طويل وكثيف وهى كما يلي:-