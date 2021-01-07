طريقة عمل كيكة الزبادي الهشة الطرية بمذاق لذيذ ومكونات بسيطة

تعتبر كيكة الزبادي الهشة هي أشهر أنواع الكيك، وهي الأكثر استخدام لسهولة تحضيرها في المنزل وتوفر مكوناتها، وأهم مميزات الكيك أنه يمكن تحضيره بطرق مختلفة، وأنواع الكيك عديدة ومتنوعة منها كيكة الشكولاتة وكيكة الزبادي وكيكة الموز وغيرها، ويمكن أيضاً تزينه بطرق مختلفة حسب الرغبة، ويجب مشاركة الأطفال مع الأمهات في تحضير الكيك وتزينه لكي يكون لديهم رغبة أكثر في تناوله، ويعد الزبادي مكون مفيد جداً ومصدر غني بالبروتينات وهو مصدر الكالسيوم، ويساعد في محاربة هشاشة العظام لذلك تعد الكيكة مفيدة جداً للأطفال، وينصح بتقديم الكيكة كوجبة في الإفطار مع الحليب أو الشاي، ومن خلال هذا المقال سنقدم لكم مكونات وطريقة عمل كيكة الزبادي الهشة.

مكونات عمل كيكة الزبادي الهشة

تتكون كيكة الزبادي الهشة من مكونات سهلة تجعلها هشة القوام وطرية وهي كما يلي:ـ

4 بيضات.

كوب من السكر الناعم.

ملعقة صغيرة فانيليا.

ملعقة كبيرة بيكنج بودر.

2 علبة زبادي.

2 كوب ونصف من الدقيق.

نصف كوب من الزيت.

رشة ملح.

خطوات التحضير

خطوات تحضير كيك الزبادي الهشة سهلة جداً تتم باتباع الطريقة الآتية:ـ

في إناء كبير نقوم بخفق كلاً من البيض والسكر والفانيليا باستخدام المضرب اليدوي أو الكهربائي، ونستمر في الخفق حتى يصبح الخليط هش. بعد ذلك يتم إضافة الزبادي والزيت إلى الخليط، ونستمر في الخفق مرة أخري. في طبق متوسط يتم خلط الدقيق مع البيكنج بودر ورشة الملح، ثم يضاف الدقيق إلي الخليط السائل تدريجياً ويتم التقليب جيداً ببطيء. يتم وضع خليط الكيكة في صينية متوسطة الحجم، مدهونة بالزيت أو السمنة ونضع عليها رشة خفيفة من الدقيق. تدخل الصينية الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية، ثم تترك لمدة 30 دقيقة أو حتى تمام النضج. نخرج الكيكة من الفرن ثم تترك لتبرد قليلاً، ثم تقدم بجانب الشاي بالهنا والشفا.

خطوات يجب اتباعها عند عمل الكيك

هناك خطوات يجب اتباعها لنجاح الكيك وهي كما يلي:ـ