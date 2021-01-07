طريقة عمل معجون الكركم الرهيب لتبييض الأسنان في دقائق في المنزل

يعد معجون الكركم ، من المواد الطبيعية التي تساعد على تبييض الأسنان، دون اللجوء إلى الأطباء لعمل جلسات لتبييض الأسنان المكلفة، فهو من أحسن العلاجات التي يمكن استخدامها لتبييض الأسنان وتقويتها، وله نتائجه الفعالة عند الاستخدام وهو أمن أيضاً، فهو يحول الأسنان الصفراء إلى أسنان ناصعة البياض، ويحمي بنية الأسنان العميقة، وهو من المكونات الأساسية في عملية تبييض الأسنان الجاهزة لأنه غني بالأكسدة ويقوي اللثة، ويعالج الالتهاب ومضاد للبكتيريا، وهو يساعد على تخفيف آلام الأسنان، ويساعد على الوقاية من سرطان الفم، ويعمل على إزالة الجير والصفار من الأسنان بشكل جيد، ويزيد من جمالها ويعطيها بريق ولمعان، وهو يستخدم في الهند وفي كثير من البلاد كعلاج طبيعي لتبييض الأسنان وعلاج التهاب اللثة، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني على طريقة عمل معجون الكركم لتبييض الأسنان في بضع دقائق. مكونات معجون الكركم الرهيب لتبييض الأسنان ملعقة كبيرة من الكركم. ملعقة من عصير الليمون. ملعقة من الملح. ملعقة من زيت جوز الهند. طريقة التحضير مكونات معجون الكركم الرهيب لتبييض الأسنانطريقة التحضير يتم تحضير معجون الكركم الرهيب لتبييض الأسنان بخطوات بسيطة سوف نتعرف عليها وهى كما يلي:- نقوم بإحضار طبق صغير ونضع ملعقة الكركم والملح ونقلب حتى تدخل المكونات مع بعض.

نقوم بإضافة زيت جوز الهند وعصير الليمون حتى يصبح مثل معجون الأسنان.

نقوم بإحضار فرشة الأسنان ونغمسها في الخليط وندعك بها الأسنان بشكل دائري لمدة دقيق.

بعد ذلك نقوم بغسل الفم وسوف تلاحظي الفرق.

استخدمي المعجون كل يوم على أسنانك حتى تتخلصي من الصفار نهائياً. طريقة عمل عجينة الكركم لتبييض الأسنان يتم عمل عجينة الكركم بخطوات بسيطة وهى كما يلي:- نقوم بإحضار طبق صغير ونضع مسحوق الكركم مع بعض قطرات من الماء ونخلط حتى تصبح عجينة سميكة. ثم نضيف ملعقة من عسل النحل مع قليل من زيت الزيتون ونخلط كل المكونات مع بعض حتى تصبح عجينة لينة وجاهزة للاستخدام. نقوم بوضع كمية من الخليط على الأسنان بواسطة فرشة وندعك بها حتى نتخلص من الرواسب والجير الموجود على الأسنان. نقوم بغسل الفم بالماء وسوف تلاحظي الفرق كرري هذه الطريقة كل يوم حتى تحصلي على أسنان ناصعة البياض. الوسوم

يعد معجون الكركم ، من المواد الطبيعية التي تساعد على تبييض الأسنان، دون اللجوء إلى الأطباء لعمل جلسات لتبييض الأسنان المكلفة، فهو من أحسن العلاجات التي يمكن استخدامها لتبييض الأسنان وتقويتها، وله نتائجه الفعالة عند الاستخدام وهو أمن أيضاً، فهو يحول الأسنان الصفراء إلى أسنان ناصعة البياض، ويحمي بنية الأسنان العميقة، وهو من المكونات الأساسية في عملية تبييض الأسنان الجاهزة لأنه غني بالأكسدة ويقوي اللثة، ويعالج الالتهاب ومضاد للبكتيريا، وهو يساعد على تخفيف آلام الأسنان، ويساعد على الوقاية من سرطان الفم، ويعمل على إزالة الجير والصفار من الأسنان بشكل جيد، ويزيد من جمالها ويعطيها بريق ولمعان، وهو يستخدم في الهند وفي كثير من البلاد كعلاج طبيعي لتبييض الأسنان وعلاج التهاب اللثة، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني على طريقة عمل معجون الكركم لتبييض الأسنان في بضع دقائق. مكونات معجون الكركم الرهيب لتبييض الأسنان ملعقة كبيرة من الكركم. ملعقة من عصير الليمون. ملعقة من الملح. ملعقة من زيت جوز الهند. طريقة التحضير مكونات معجون الكركم الرهيب لتبييض الأسنانطريقة التحضير يتم تحضير معجون الكركم الرهيب لتبييض الأسنان بخطوات بسيطة سوف نتعرف عليها وهى كما يلي:- نقوم بإحضار طبق صغير ونضع ملعقة الكركم والملح ونقلب حتى تدخل المكونات مع بعض.

نقوم بإضافة زيت جوز الهند وعصير الليمون حتى يصبح مثل معجون الأسنان.

نقوم بإحضار فرشة الأسنان ونغمسها في الخليط وندعك بها الأسنان بشكل دائري لمدة دقيق.

بعد ذلك نقوم بغسل الفم وسوف تلاحظي الفرق.

استخدمي المعجون كل يوم على أسنانك حتى تتخلصي من الصفار نهائياً. طريقة عمل عجينة الكركم لتبييض الأسنان يتم عمل عجينة الكركم بخطوات بسيطة وهى كما يلي:- نقوم بإحضار طبق صغير ونضع مسحوق الكركم مع بعض قطرات من الماء ونخلط حتى تصبح عجينة سميكة. ثم نضيف ملعقة من عسل النحل مع قليل من زيت الزيتون ونخلط كل المكونات مع بعض حتى تصبح عجينة لينة وجاهزة للاستخدام. نقوم بوضع كمية من الخليط على الأسنان بواسطة فرشة وندعك بها حتى نتخلص من الرواسب والجير الموجود على الأسنان. نقوم بغسل الفم بالماء وسوف تلاحظي الفرق كرري هذه الطريقة كل يوم حتى تحصلي على أسنان ناصعة البياض.

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