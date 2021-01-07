المدلعة الدمياطي اعمليها على اصولها بطريقة أشهر محلات حلويات طنطا

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خطوات تحضير المدلعة الدمياطي، تعتبر المدلعة من أكثر أنواع الحلويات المفضلة عند الأشخاص بالتحديد منتشرة في محافظة طنطا، فهذه الحلوى انتشرت منذ أربعة أعوام واستطاعت أن تحصل على مكانة متميزة ويتم تحضيرها بالتحديد في شهر رمضان ويكثر تناولها بكثرة في هذا الشهر، فأن المدلعة تتسم بأنها ذو مذاق جيد وسهلة التحضير ولكن تجهل الكثير من السيدات خطوات تحضيرها وهذا ما دفعنا لأن نقدم إليكم طريقة تحضيرها، وإليكم في السطور الآتية خطوات تحضير المدلعة.مقادير المدلعة الدمياطي:
المدلعة تتكون من عدد كبير من الطبقات ولكل طبقة مقاديرها المناسبة ولكن المكونات غير مكلفة ويتم شرائها بدون أي عناء، فالطبقة الأولى هي البسبوسة ومكونة من الآتي:
- دقيق سميد.
- نصف كوب من البيكنج بودر.
- سكر.
- 200 جرام لبن.
- سمنة.
- جوز هند.
- شربات.
مكونات الكنافة غير مكلفة نهائياً ويتم شرائها بشكل سريع وإليكم في السطور الآتية مكونات تحضير الكنافة:
- كنافة.
- سمنة.
- كريم الشانتيه.
- شرائح المانجو.
- صوص الكراميل.
- صوص الشوكولاتة.
تتسم طريقة تحضير المدلعة بأنها سهلة وبسيطة ولا تستغرق وقت على الإطلاق وإليكم في السطور الآتية خطوات تحضير المدلعة:
- من أجل عمل البسبوسة يتم خلط دقيق السميد مع كلاً من السكر وجوز الهند والبيكنج بودر ثم إضافة اللبن والسمنة.
- يتم تحضير الخليط ووضعه في صينية.
- وبعد ذلك يتم إدخاله في الفرن وتركه لحين أن ينضج ويصبح لونه ذهبي ويتم تسقيته بالشربات.
- يتم تحضير الكنافة بخلطها مع السمن ويتم فردها في صينية وتكبس.
- ويتم وضعها في الفرن وتركها لحين أن يصبح لونه ذهبي وهكذا يكون الكنافة قد نضجت.
- يتم وضع شرائح المانجو والكريم شانتيه على وجه البسبوسة.
- يتم إضافة طبقة من الكنافة ثم يتم إضافة طبقة من الكريمة.
- ويتم تشكيها ووضعها على الوجه ويتم فردها جيداً ويتم تزيينه بصوص الشوكولاتة.
- يتم وضع صوص الكراميل على الوجه ويتم فرده جيداً وبعد ذلك يتم تزينه بصوص الشوكولاتة.
- يتم وضع في الثلاجة لمدة عشرة دقائق وبعد ذلك يتم إخراجه ويتم تقديمه.
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خطوات تحضير المدلعة الدمياطي، تعتبر المدلعة من أكثر أنواع الحلويات المفضلة عند الأشخاص بالتحديد منتشرة في محافظة طنطا، فهذه الحلوى انتشرت منذ أربعة أعوام واستطاعت أن تحصل على مكانة متميزة ويتم تحضيرها بالتحديد في شهر رمضان ويكثر تناولها بكثرة في هذا الشهر، فأن المدلعة تتسم بأنها ذو مذاق جيد وسهلة التحضير ولكن تجهل الكثير من السيدات خطوات تحضيرها وهذا ما دفعنا لأن نقدم إليكم طريقة تحضيرها، وإليكم في السطور الآتية خطوات تحضير المدلعة.مقادير المدلعة الدمياطي:
المدلعة تتكون من عدد كبير من الطبقات ولكل طبقة مقاديرها المناسبة ولكن المكونات غير مكلفة ويتم شرائها بدون أي عناء، فالطبقة الأولى هي البسبوسة ومكونة من الآتي:
- دقيق سميد.
- نصف كوب من البيكنج بودر.
- سكر.
- 200 جرام لبن.
- سمنة.
- جوز هند.
- شربات.
مكونات الكنافة غير مكلفة نهائياً ويتم شرائها بشكل سريع وإليكم في السطور الآتية مكونات تحضير الكنافة:
- كنافة.
- سمنة.
- كريم الشانتيه.
- شرائح المانجو.
- صوص الكراميل.
- صوص الشوكولاتة.
تتسم طريقة تحضير المدلعة بأنها سهلة وبسيطة ولا تستغرق وقت على الإطلاق وإليكم في السطور الآتية خطوات تحضير المدلعة:
- من أجل عمل البسبوسة يتم خلط دقيق السميد مع كلاً من السكر وجوز الهند والبيكنج بودر ثم إضافة اللبن والسمنة.
- يتم تحضير الخليط ووضعه في صينية.
- وبعد ذلك يتم إدخاله في الفرن وتركه لحين أن ينضج ويصبح لونه ذهبي ويتم تسقيته بالشربات.
- يتم تحضير الكنافة بخلطها مع السمن ويتم فردها في صينية وتكبس.
- ويتم وضعها في الفرن وتركها لحين أن يصبح لونه ذهبي وهكذا يكون الكنافة قد نضجت.
- يتم وضع شرائح المانجو والكريم شانتيه على وجه البسبوسة.
- يتم إضافة طبقة من الكنافة ثم يتم إضافة طبقة من الكريمة.
- ويتم تشكيها ووضعها على الوجه ويتم فردها جيداً ويتم تزيينه بصوص الشوكولاتة.
- يتم وضع صوص الكراميل على الوجه ويتم فرده جيداً وبعد ذلك يتم تزينه بصوص الشوكولاتة.
- يتم وضع في الثلاجة لمدة عشرة دقائق وبعد ذلك يتم إخراجه ويتم تقديمه.
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