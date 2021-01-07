المدلعة الدمياطي اعمليها على اصولها بطريقة أشهر محلات حلويات طنطا

خطوات تحضير المدلعة الدمياطي، تعتبر المدلعة من أكثر أنواع الحلويات المفضلة عند الأشخاص بالتحديد منتشرة في محافظة طنطا، فهذه الحلوى انتشرت منذ أربعة أعوام واستطاعت أن تحصل على مكانة متميزة ويتم تحضيرها بالتحديد في شهر رمضان ويكثر تناولها بكثرة في هذا الشهر، فأن المدلعة تتسم بأنها ذو مذاق جيد وسهلة التحضير ولكن تجهل الكثير من السيدات خطوات تحضيرها وهذا ما دفعنا لأن نقدم إليكم طريقة تحضيرها، وإليكم في السطور الآتية خطوات تحضير المدلعة.

مقادير المدلعة الدمياطي:

المدلعة تتكون من عدد كبير من الطبقات ولكل طبقة مقاديرها المناسبة ولكن المكونات غير مكلفة ويتم شرائها بدون أي عناء، فالطبقة الأولى هي البسبوسة ومكونة من الآتي:

دقيق سميد.

نصف كوب من البيكنج بودر.

سكر.

200 جرام لبن.

سمنة.

جوز هند.

شربات.

طبقة الكنافة مكونة من الآتي:

مكونات الكنافة غير مكلفة نهائياً ويتم شرائها بشكل سريع وإليكم في السطور الآتية مكونات تحضير الكنافة:

كنافة.

سمنة.

كريم الشانتيه.

شرائح المانجو.

صوص الكراميل.

صوص الشوكولاتة.

إما بالنسبة لمكونات الحشو:إما بالنسبة لمكونات الوجه:خطوات تحضير المدلعة:

تتسم طريقة تحضير المدلعة بأنها سهلة وبسيطة ولا تستغرق وقت على الإطلاق وإليكم في السطور الآتية خطوات تحضير المدلعة: