سر نجاح البسبوسة بالزبادي المصرية في البيت زي المحلات طرية ولذيذة 

طريقة تحضير البسبوسة بالزبادي، تعتبر بسبوسة السبع كاسات من أسرع الطرق التي يتم من خلالها تحضير البسبوسة فهي من أشهر الحلويات الشرقية التي تحتوي على خليط من المكونات اللذيذة فتتسم هذه الوصفة بأنها سهلة التحضير ولكن تختلف طريقة تحضيرها من شخص لأخر وإليكم في السطور الآتية طريقة تحضير بسبوسة السبع كاسات.مقادير البسبوسة بالزبادي:
تتسم المكونات بأنها غير مكلفة ويتم شرائها من أي مكان وإليكم في السطور الآتية مقادير تحضير البسبوسة:
- كأس من السميد.
- كأس من الزبادي.
- كمية من الدقيق المنخول.
- السكر.
- زيت.
- كمية من جوز الهند.
- ملعقة كبيرة من البيكنج بودر.
- كأس من الحليب.
- ملعقتان صغيرتان من الفانيلا.
- حبتان من البيض.
- كمية من القطر.
تتسم طريقة التحضير بأنها سهلة وإليكم في السطور الآتية خطوات تحضير البسبوسة بالزبادي وجوز الهند:
- يتم إحضار إناء ويتم وضع فيه كلاً من السكر والدقيق والسميد ويتم خلطهم بطريقة جيد.
- يتم إضافة كلاً من جوز الهند وبيكنج بودر والفانيلا ويتم خلطهم جيداً لحين أن يتجانسوا مع بعضهم البعض.
- يتم إضافة المكونات ويتم خلطهم سوياً لحين أن يصبح الخليط متجانس وطري.
- يتم تسخيين الفرن على درجة حرارة متوسطة.
- يتم وضع الخليط في كاسات بعد أن يتم دهنها بالزبدة.
- يتم وضع الكاسات في الفرن وتركها لحين أن تنضج وتتحمر.
- يتم تزيين البسبوسة بجوز الهند ويتم تركها ووضعها جانباً لجين أن تبرد.
- كأس إلا ربع من الدقيق.
- زيت.
- كأس إلا ربع من الحليب.
- سكر.
- مياه دافئة.
- جوز هند.
- كأس إلا ربع من السميد.
- ملعقتان من البيكنج بودر.
- قشطة.
- قطر.
تتسم طريقة التحضير بأنها سهلة وسريعة ولا تستغرق وقت على الإطلاق، ويتم تحضير بسبوسة السبع كاسات بالقشطة من خلال اتباع الطرق الآتية:
- يتم إحضار إناء ووضع فيه جميع المكونات السابقة وخلطها جيداً لحين أن تتجانس.
- يتم دهن الكاسات ويتم إضافة البسبوسة لها.
- يتم تسخين الفرن ويتم وضع الكاسات وتركها لحين أن تنضج.
- يتم إخراج الكاسات من الفرن وبعد ذلك يتم إضافة القشطة لها.
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طريقة تحضير البسبوسة بالزبادي، تعتبر بسبوسة السبع كاسات من أسرع الطرق التي يتم من خلالها تحضير البسبوسة فهي من أشهر الحلويات الشرقية التي تحتوي على خليط من المكونات اللذيذة فتتسم هذه الوصفة بأنها سهلة التحضير ولكن تختلف طريقة تحضيرها من شخص لأخر وإليكم في السطور الآتية طريقة تحضير بسبوسة السبع كاسات.مقادير البسبوسة بالزبادي:
تتسم المكونات بأنها غير مكلفة ويتم شرائها من أي مكان وإليكم في السطور الآتية مقادير تحضير البسبوسة:
- كأس من السميد.
- كأس من الزبادي.
- كمية من الدقيق المنخول.
- السكر.
- زيت.
- كمية من جوز الهند.
- ملعقة كبيرة من البيكنج بودر.
- كأس من الحليب.
- ملعقتان صغيرتان من الفانيلا.
- حبتان من البيض.
- كمية من القطر.
تتسم طريقة التحضير بأنها سهلة وإليكم في السطور الآتية خطوات تحضير البسبوسة بالزبادي وجوز الهند:
- يتم إحضار إناء ويتم وضع فيه كلاً من السكر والدقيق والسميد ويتم خلطهم بطريقة جيد.
- يتم إضافة كلاً من جوز الهند وبيكنج بودر والفانيلا ويتم خلطهم جيداً لحين أن يتجانسوا مع بعضهم البعض.
- يتم إضافة المكونات ويتم خلطهم سوياً لحين أن يصبح الخليط متجانس وطري.
- يتم تسخيين الفرن على درجة حرارة متوسطة.
- يتم وضع الخليط في كاسات بعد أن يتم دهنها بالزبدة.
- يتم وضع الكاسات في الفرن وتركها لحين أن تنضج وتتحمر.
- يتم تزيين البسبوسة بجوز الهند ويتم تركها ووضعها جانباً لجين أن تبرد.
- كأس إلا ربع من الدقيق.
- زيت.
- كأس إلا ربع من الحليب.
- سكر.
- مياه دافئة.
- جوز هند.
- كأس إلا ربع من السميد.
- ملعقتان من البيكنج بودر.
- قشطة.
- قطر.
تتسم طريقة التحضير بأنها سهلة وسريعة ولا تستغرق وقت على الإطلاق، ويتم تحضير بسبوسة السبع كاسات بالقشطة من خلال اتباع الطرق الآتية:
- يتم إحضار إناء ووضع فيه جميع المكونات السابقة وخلطها جيداً لحين أن تتجانس.
- يتم دهن الكاسات ويتم إضافة البسبوسة لها.
- يتم تسخين الفرن ويتم وضع الكاسات وتركها لحين أن تنضج.
- يتم إخراج الكاسات من الفرن وبعد ذلك يتم إضافة القشطة لها.
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