اعملي كرات البطاطس المقلية المقرمشة بطريقة سهلة واقتصادية

اعملي كرات البطاطس المقلية المقرمشة، كرات البطاطس تعد من أشهر الأكلات الشعبية في جميع المطابخ، لأنها تتميز برونق مختلف عن باقي الأكلات الشعبية في الرائحة والمذاق، حيث يفضلها جميع الأشخاص، ولا يستغنوا عنها كنوع من أنواع الأكلات الجانبية التي توضع بجانب الاكلات الرئيسية، لذلك سوف نقدم إليكم اليوم طريقة عمل كرات البطاطس المقلية المقرمشة. طريقة عمل كرات البطاطس المقلية المقرمشة طريقة عمل كرات البطاطس المقلية المقرمشة المكونات كوب كبير من الدقيق.

250 جرام من البطاطس.

ربع كوب صغير من البقدونس المفروم.

ربع ملعقة كبيرة من الملح.

2 ملعقة صغيرة من السمسم.

رشة من الكمون.

2 بيضة كبيرة الحجم.

نصف كوب صغير من البصل المهروس.

ملعقة صغيرة من الثوم المفروم.

ثلث ملعقة متوسطة من البيكنج صودا.

ربع كوب صغير من الشبت المفروم.

ربع كوب صغير من الكزبرة المفرومة. خطوات تحضير كرات البطاطس قومي ببشر البطاطس بعد غسلها وتنظيفها جيدا بالماء، ثم ضيفي إليها البقدونس، والكزبرة، والشبت، ثم اخلطيهم مع بعضهم البعض. ضيفي البصل ومقدار الثوم، والبيض، وباقي المكونات إلى خليط البطاطس، ثم امزجيهم حتى يتكون خليط يشبه العجينة. قومي بتشكيل خليط البطاطس إلى أقراص مثل الطعمية، ثم زينيها بالسمسم. ضعي وعاء حراري به مقدار مناسب من الزيت على نار متوسطة، ثم اتركيه حتى يسخن. وزعي أقراص خليط البطاطس في الوعاء، ثم اتركيها حتى تنضج وتكتسب اللون الذهبي. ضعي أقراص طعمية البطاطس بأطباق التقديم. طريقة عمل البطاطس المشوية في البيت خطوات تحضير كرات البطاطسطريقة عمل البطاطس المشوية في البيت المكونات 1000 جرام من البطاطس.

نصف ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.

1 ملعقة صغيرة من الزبدة.

ملعقة ونصف كبيرة من الجبن الكريمي.

2 ملعقة كبيرة من البقدونس.

نصف ملعقة كبيرة من الفلفل الأسود.

ثلث ملعقة من البابريكا.

كوب كبير من الجبنة الموزاريلا.

ثلاث ملاعق كبيرة من الجبنة البارميزان.

ورق حراري. خطوات تحضير البطاطس المشوية قومي بغسل وتنظيف البطاطس جيدا بالماء، ثم ضعي البطاطس في الورق الحراري، ثم قومي بلف كل حبة من البطاطس، ثم ضعيها في الفرن لمدة 30 دقيقة على نار متوسطة. اصنعي بعض الشقوق في جميع حبات البطاطس بعد اخراجها من الفرن. امزجي جميع المكونات المتبقية ماعدا الجبن جيدا، ثم ضعي الخليط داخل تلك الشقوق، ثم وزعي الجبن فوق حبات البطاطس. ضعي البطاطس بصينية داخل الفرن، ثم اتركيها لمدة 15 دقيقة، حتى تنضج وتصبح جاهزة للتقديم. خطوات تحضير البطاطس المشوية الوسوم

اعملي كرات البطاطس المقلية المقرمشة، كرات البطاطس تعد من أشهر الأكلات الشعبية في جميع المطابخ، لأنها تتميز برونق مختلف عن باقي الأكلات الشعبية في الرائحة والمذاق، حيث يفضلها جميع الأشخاص، ولا يستغنوا عنها كنوع من أنواع الأكلات الجانبية التي توضع بجانب الاكلات الرئيسية، لذلك سوف نقدم إليكم اليوم طريقة عمل كرات البطاطس المقلية المقرمشة. طريقة عمل كرات البطاطس المقلية المقرمشة طريقة عمل كرات البطاطس المقلية المقرمشة المكونات كوب كبير من الدقيق.

250 جرام من البطاطس.

ربع كوب صغير من البقدونس المفروم.

ربع ملعقة كبيرة من الملح.

2 ملعقة صغيرة من السمسم.

رشة من الكمون.

2 بيضة كبيرة الحجم.

نصف كوب صغير من البصل المهروس.

ملعقة صغيرة من الثوم المفروم.

ثلث ملعقة متوسطة من البيكنج صودا.

ربع كوب صغير من الشبت المفروم.

ربع كوب صغير من الكزبرة المفرومة. خطوات تحضير كرات البطاطس قومي ببشر البطاطس بعد غسلها وتنظيفها جيدا بالماء، ثم ضيفي إليها البقدونس، والكزبرة، والشبت، ثم اخلطيهم مع بعضهم البعض. ضيفي البصل ومقدار الثوم، والبيض، وباقي المكونات إلى خليط البطاطس، ثم امزجيهم حتى يتكون خليط يشبه العجينة. قومي بتشكيل خليط البطاطس إلى أقراص مثل الطعمية، ثم زينيها بالسمسم. ضعي وعاء حراري به مقدار مناسب من الزيت على نار متوسطة، ثم اتركيه حتى يسخن. وزعي أقراص خليط البطاطس في الوعاء، ثم اتركيها حتى تنضج وتكتسب اللون الذهبي. ضعي أقراص طعمية البطاطس بأطباق التقديم. طريقة عمل البطاطس المشوية في البيت خطوات تحضير كرات البطاطسطريقة عمل البطاطس المشوية في البيت المكونات 1000 جرام من البطاطس.

نصف ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.

1 ملعقة صغيرة من الزبدة.

ملعقة ونصف كبيرة من الجبن الكريمي.

2 ملعقة كبيرة من البقدونس.

نصف ملعقة كبيرة من الفلفل الأسود.

ثلث ملعقة من البابريكا.

كوب كبير من الجبنة الموزاريلا.

ثلاث ملاعق كبيرة من الجبنة البارميزان.

ورق حراري. خطوات تحضير البطاطس المشوية قومي بغسل وتنظيف البطاطس جيدا بالماء، ثم ضعي البطاطس في الورق الحراري، ثم قومي بلف كل حبة من البطاطس، ثم ضعيها في الفرن لمدة 30 دقيقة على نار متوسطة. اصنعي بعض الشقوق في جميع حبات البطاطس بعد اخراجها من الفرن. امزجي جميع المكونات المتبقية ماعدا الجبن جيدا، ثم ضعي الخليط داخل تلك الشقوق، ثم وزعي الجبن فوق حبات البطاطس. ضعي البطاطس بصينية داخل الفرن، ثم اتركيها لمدة 15 دقيقة، حتى تنضج وتصبح جاهزة للتقديم. خطوات تحضير البطاطس المشوية

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