حضري المكرونة بالبشاميل بكل تفاصلها وعلى أصولها والطعم بجد روعة

حضري المكرونة بالبشاميل بكل تفاصلها وعلى أصولها، المكرونة بالبشاميل تعتبر من أفضل الوجبات التي يعشقها الصغار والكبار، لانها من الأكلات السريعة التي تتميز بمذاقها الشهي، ورائحتها الجذابة التي تجعل الإقبال عليها بكثرة، ويمكن تحضيرها بأكثر من حشوة، لذلك سوف نقدم إليكم من خلال هذا المقال طريقة عمل المكرونة بالبشاميل بكل تفاصلها. طريقة عمل المكرونة بالبشاميل طريقة عمل المكرونة بالبشاميل المكونات 500 جرام من المكرونة الأقلام.

50 جرام من الزيت ذرة.

نصف ملعقة متوسطة من الملح.

ربع كوب صغير من الدقيق.

2 ملعقة كبيرة من الزبدة.

ربع ملعقة متوسطة من الفلفل الأسود.

كمية مناسبة من مرق الدجاج.

2 بيضة كبيرة الحجم.

2 كوب صغير من الحليب.

½ كوب كبير من الكريمة.

كوب كبير من الجبن الموزاريلا.

كوب كبير من الجبن الشيدر.

300 جرام من اللحم المفروم.

2 حبة من البصل كبار الحجم.

ربع كوب صغير من معجون الطماطم.

رشة قليلة من الفلفل الأسود.

رشة قليلة من الملح.

رشة من جوز الطيب.

ملعقة صغيرة من بهارات اللحم.

نصف ملعقة متوسطة من الحبهان.

ربع ملعقة من البابريكا.

150 جرام فلفل رومي. خطوات تحضير اللحمة المفرومة المعصجة ضعي مقلاة كبيرة بها مقدار الزيت على نار متوسطة، ثم ضيفي اليها البصل بعد فرمه جيدا. اتركي البصل يذبل قليلا، ثم ضيفي إليه اللحم المفروم، ثم وزعي جميع البهارات فوقه، ثم اتركيه حتى ينضج جيدا. خطوات تحضير المكرونة البشاميل ضعي وعاء متوسط الحجم به مقدار كاف من الماء على نار مرتفعة، ثم ضعي به القليل من الملح والزيت، ثم ضيفي إليه المكرونة، ثم اتركيها حتى يتم سلقها جيدا. قومي بتصفية المكرونة جيدا من الماء الساخن، ثم اغسليها بالماء العادي، ضعي المكرونة جانبا. ضعي وعاء مناسب لتحضير البشاميل على نار متوسطة، ثم ضعي به الدقيق ومقدار الزبدة، ثم قلبيهم جيدا، واتركيهم لمدة نصف دقيقة. ضيفي مقدار الحليب إلى خليط الدقيق، ثم امزجيهم جيدا بواسطة المضرب الكهربائي، حتى يتكون خليط كثيف. اسكبي باقي المكونات فوق خليط البشاميل، ثم اخلطيهم مع بعضهم البعض. وزعي طبقة من البشاميل أسفل وعاء خاص بالبشاميل، ثم ضعي طبقة من المكرونة، ثم طبقة من اللحم. كرري تلك الطبقات حتى تنتهي بطبقة من البشاميل، وزعي الجبن فوق شطح البشاميل. ضعي الصينية في الفرن حتى تنضج المكرونة البشاميل تماما. خطوات تحضير اللحمة المفرومة المعصجةخطوات تحضير المكرونة البشاميل الوسوم

حضري المكرونة بالبشاميل بكل تفاصلها وعلى أصولها، المكرونة بالبشاميل تعتبر من أفضل الوجبات التي يعشقها الصغار والكبار، لانها من الأكلات السريعة التي تتميز بمذاقها الشهي، ورائحتها الجذابة التي تجعل الإقبال عليها بكثرة، ويمكن تحضيرها بأكثر من حشوة، لذلك سوف نقدم إليكم من خلال هذا المقال طريقة عمل المكرونة بالبشاميل بكل تفاصلها. طريقة عمل المكرونة بالبشاميل طريقة عمل المكرونة بالبشاميل المكونات 500 جرام من المكرونة الأقلام.

50 جرام من الزيت ذرة.

نصف ملعقة متوسطة من الملح.

ربع كوب صغير من الدقيق.

2 ملعقة كبيرة من الزبدة.

ربع ملعقة متوسطة من الفلفل الأسود.

كمية مناسبة من مرق الدجاج.

2 بيضة كبيرة الحجم.

2 كوب صغير من الحليب.

½ كوب كبير من الكريمة.

كوب كبير من الجبن الموزاريلا.

كوب كبير من الجبن الشيدر.

300 جرام من اللحم المفروم.

2 حبة من البصل كبار الحجم.

ربع كوب صغير من معجون الطماطم.

رشة قليلة من الفلفل الأسود.

رشة قليلة من الملح.

رشة من جوز الطيب.

ملعقة صغيرة من بهارات اللحم.

نصف ملعقة متوسطة من الحبهان.

ربع ملعقة من البابريكا.

150 جرام فلفل رومي. خطوات تحضير اللحمة المفرومة المعصجة ضعي مقلاة كبيرة بها مقدار الزيت على نار متوسطة، ثم ضيفي اليها البصل بعد فرمه جيدا. اتركي البصل يذبل قليلا، ثم ضيفي إليه اللحم المفروم، ثم وزعي جميع البهارات فوقه، ثم اتركيه حتى ينضج جيدا. خطوات تحضير المكرونة البشاميل ضعي وعاء متوسط الحجم به مقدار كاف من الماء على نار مرتفعة، ثم ضعي به القليل من الملح والزيت، ثم ضيفي إليه المكرونة، ثم اتركيها حتى يتم سلقها جيدا. قومي بتصفية المكرونة جيدا من الماء الساخن، ثم اغسليها بالماء العادي، ضعي المكرونة جانبا. ضعي وعاء مناسب لتحضير البشاميل على نار متوسطة، ثم ضعي به الدقيق ومقدار الزبدة، ثم قلبيهم جيدا، واتركيهم لمدة نصف دقيقة. ضيفي مقدار الحليب إلى خليط الدقيق، ثم امزجيهم جيدا بواسطة المضرب الكهربائي، حتى يتكون خليط كثيف. اسكبي باقي المكونات فوق خليط البشاميل، ثم اخلطيهم مع بعضهم البعض. وزعي طبقة من البشاميل أسفل وعاء خاص بالبشاميل، ثم ضعي طبقة من المكرونة، ثم طبقة من اللحم. كرري تلك الطبقات حتى تنتهي بطبقة من البشاميل، وزعي الجبن فوق شطح البشاميل. ضعي الصينية في الفرن حتى تنضج المكرونة البشاميل تماما. خطوات تحضير اللحمة المفرومة المعصجةخطوات تحضير المكرونة البشاميل

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