طريقة عمل مخلل المانجو في المنزل بالخطوات بطعم ألذ وأشهى من المحلات

طريقة عمل مخلل المانجو , فاكهة المانجو تعد من الفواكه التي تتميز بطعمها اللذيذ ويحبها الكثير حيث تحتوي على الكثير من الفيتامينات المفيدة للإنسان، ولذلك دعونا بالسطور التالية نذكر لكم خطوات إعداد مخلل المانجو والفوائد التي تحتوي عليها بالتفاصيل الكاملة.

طريقة عمل مخلل المانجو

عمل مخلل المانجو يكون من أسهل الطرق ولا يحتاج لوقت ولا مال ويتم إستخدامه في السلطات والسندويتشات ويحبه الكثير ولذلك يسألون عن كيفية عمله بالمنزل وتتمثل الطرق بالآتي :-

2 كوب من الماء

5 حبات مانجو مقشرين و مقطعين لشرائح متساوية.

1 كوب من الخل الأبيض.

½ كوب من السكر .

1 ملعقة كبيرة من ملح الطعام.

أولًا نحضر اناء ونضعه على النار ونضيف إليه الملح والخل والسكر يتم التحريك الجيد حتى يذوب السكر والملح.

وبعد أن يذوب نرفعه من على النار ونتركه جانبا لكي يبرد، ثم نحضر برطمان يكون نظيف ثم نضع بداخله شرائح المانجو.

نصب فوق شرائح المانجو الخليط التي تم تحضيره من قبل ويتم إغلاق البرطمان جيدًا باحكام ولا يفتح إلا بعد يوم كامل.

مقادير مخلل المانجوخطوات التحضير

فوائد المانجو

المانجو له فوائد كثيرة لجسم الإنسان لأنه يحتوي على الكثير من العناصر الغذائية ومن فوائد المانجو يتمثل بالآتي :-

تحتوي فاكهة المانجو على مضاد الأكسدة التي تساعد في الحفاظ على صحة العين وحمايتها.

تحتوي أيضًا على مادة الكاروتين التي تقي من الإصابة من مرض السرطان.

تساعد في تعزيز الجهاز المناعي وحماية الإنسان من الأمراض.

تساعد المانجو المجففة على تقليل نسبة مستوى السكر بالدم.

مفيدة جدا لأمراض القلب لأنها تحتوي على فيتامينات والبوتاسيوم وألياف.

تساعد في حماية الشعر من التجاعيد والهيشان وتقوم بترطيبه وتحافظ على نعومته.

القيمة الغذائية بالمانجو

بالمانجو يتوفر قيمة غذائية مفيدة للجسم ولصحة الإنسان ولذلك يجب علينا جميعا أن تناول المانجو يوميا لنكون بصحة جيدة خالية من الأمراض والقيمة الغذائية المتوفرة بالمانجو مثل الآتي :-