أقوي كريم عجيب لتبييض المناطق الحساسة العانة والاماكن الداكنة والابطين والجسم كله نتيجة فورية

يواجه الكثير من الأشخاص مشكلة اسمرار البشرة وتعرضها لظهور البقع الداكنة وتصبغات الجلد، التي تحدث للكثير من الأسباب منها التقدم بالعمر والتعرض بشكل دائم لأشعة الشمس الضارة، واستخدام منتجات ومستحضرات من النوع الرديء التي يوجد بها الكثير من المواد الكيميائية الضارة، ولكن من الطبيعي أن نقوم بالبحث عن كريمات تعمل على تفتيح البشرة والوصفات الطبيعية التي تعمل على تفتيح البشرة، ونحن اليوم جئنا لكم بمكونات طبيعية تستخدم لصنع كريمات منزلية تعمل على تفتيح المناطق الداكنة والأماكن الحساسة.

سوف نتعرف معاً على أهم الكريمات المنزلية التي تتم من صنع يدك:

تستخدم بشكل أمن لتفتيح المناطق الحساسة من خلال خلط ملعقة من الزبادي مع ملعقة من بشر قشر البرتقال واليمون، ومن ثم نقوم بفرك المنطقة المتضررة لمدة 10 دقائق، ونقوم بغسلها بالماء الفاتر، ومن ثم نقوم بترطيب الجسم بالكريم المناسب لنوع البشرة، ويتم تطبيقها بشكل يومي حتى تحصلين على أفضل النتائج.

نقوم بطحن 8 بعض حبات اللوز بعد أن يتم نقعه في الماء لمدة 4 ساعات حتى أن نحصل على قوام كريمي، من ثم نقوم بخلط ملعقة من الكركم مع التقليب ومن ثم نقوم بإضافة الزبادي والعسل والقليل من عصير الليمون ونخلط المكونات معاً حتى نحصل على قوام كريمي، ونقوم بغسل المنطقة جيداً ينصح بتطبيقه قبل النوم، ويتم تركه طوال الليل ويغسل في الصباح، ونقوم بترطيب المنطقة بماء الورد.

نصائح هامة لتفتيح المناطق الحساسة