طولي شعرك مع أقوي كيراتين طبيعي لتكثيف الشعر بطريقة رهيبة ونتيجة سريعة

لكل سيدة وفتاة ترغب في الحصول على شعر ناعم وأملس دون القيام باستخدام أي مواد كيميائية، التي تسبب ضرر الشعر وتساقطه وتلفه وتقصف الأطراف، فنحن نعلم أن جميع المنتجات الخاصة بفرد الشعر مكونة من مواد كيميائية تفرد الشعر وبماركات عالمية، ولكنها على الرغم من كل ذلك أنها تسبب تلف وتساقط الشعر والإفراط من استخدامه يدمر الشعر بمعنى الكلمة، ولكن ما لم تدركه الكثير من الفتيات أنه بإمكانك الحصول على شعر ناعم وأملس بمكونات طبيعية موجودة في كل منزل، وتعمل على تغذية الشعر وتوفر له كل ما يحتاجه من عناصر مغذية لفروة الرأس وتجديد الخلايا وتحفز البصيلة على النمو، ونحن اليوم سوف نعرض لكم كيرايتن طبيعي تتمكني من القيام به بنفسك في المنزل.

ماسك الخميرة

قومي بإحضار طبق عميق ويخلط به كيس من الخميرة الفورية ومع بيضة واحدة وملعقتين من النشا وملعقتين من خل التفاح، ويترك لمدة ربع ساعة حتى يرتاح، ومن ثم نقوم بتوزيع المزيج على الشعر بالتساوي، ويتم تغطية الشعر بقبعة الاستحمام ومن ثم يترك على الشعر لمدة لا تقل عن ساعة، ومن ثم يتم شطفه بالماء الفاتر والشامبو ونقوم بتصفيف الشعر وسوف تلاحظين الفرق بنفسك من أول استخدام.

كيراتين المايونيز

يتم تحضيره من خلال وضع ملعقتين من المايونيز ويضاف لهم ملعقتين من كريم جوز الهند وملعقتين من زيت الصبار وملعقة واحدة من عسل النحل، ونقوم بمزج المكونات معاً بشكل جيد حتى تمام التجانس، ونوزع المزيج على الشعر كلياً من الجذور حتى الأطراف ويمشط الشعر بمشط بأسنان واسعة حتى تصل لكافة أجزاء الشعر، ويترك لمدة ساعة كاملة ومن ثم نقوم بشطف الشعر ويتم تكرار الوصفة مرتين من كل أسبوع.