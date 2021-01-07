أفضل تتبيلة مثل المطاعم للحم المشوي على الفحم وبالفرن

أفضل تتبيلة مثل المطاعم للحم المشوي تعتبر أطباق اللحم المشوي من الأطباق الشهية والمتميزة التي يقبل عليها الجميع بكافة أنواعها وأشكالها حيث أنها مليئة بالكثير من المغذيات الهامة والعناصر المفيدة والرائع التي يعشق تناولها الكبار واصغار، والكثير من مطابخ دول العالم تشتهر بتميزه بأطباق متنوعة من المشويات كطبق رئيسي في الكثير من الاحتفالات والمناسبات والعزومات الكثيرة، وأيضاً أصبحت متواجدة بشكل كبير بالمطابخ العربية ومن الأطعمة الشهية واللذيذة ولها مذاق خاص، نحن اليوم سوف نتعرف على تتبيله المشوي للحم على الفحم.

تعرفي معنا على أهم الأطباق الرئيسة وتتبيله متميزة وأكثر من رائعة التي بإمكانك أن تتم بجميع الأشكال:

المكونات:

ثمرة واحدة من الطماطم.

ثمرة من البصل.

ملعقة كبيرة ونصف من الخل.

فصين من الثوم.

بعض أوراق الروز ماري.

ملح.

فلفل أسود.

كاري.

نصف ملعقة من صوص الصويا.

ملعقة من الزبادي.

طريقة التحضير: