أفضل تتبيلة مثل المطاعم للحم المشوي على الفحم وبالفرن

أفضل تتبيلة مثل المطاعم للحم المشوي تعتبر أطباق اللحم المشوي من الأطباق الشهية والمتميزة التي يقبل عليها الجميع بكافة أنواعها وأشكالها حيث أنها مليئة بالكثير من المغذيات الهامة والعناصر المفيدة والرائع التي يعشق تناولها الكبار واصغار، والكثير من مطابخ دول العالم تشتهر بتميزه بأطباق متنوعة من المشويات كطبق رئيسي في الكثير من الاحتفالات والمناسبات والعزومات الكثيرة، وأيضاً أصبحت متواجدة بشكل كبير بالمطابخ العربية ومن الأطعمة الشهية واللذيذة ولها مذاق خاص، نحن اليوم سوف نتعرف على تتبيله المشوي للحم على الفحم.أفضل تتبيلة مثل المطاعم للحم المشوي
تعرفي معنا على أهم الأطباق الرئيسة وتتبيله متميزة وأكثر من رائعة التي بإمكانك أن تتم بجميع الأشكال:
المكونات:
- ثمرة واحدة من الطماطم.
- ثمرة من البصل.
- ملعقة كبيرة ونصف من الخل.
- فصين من الثوم.
- بعض أوراق الروز ماري.
- ملح.
- فلفل أسود.
- كاري.
- نصف ملعقة من صوص الصويا.
- ملعقة من الزبادي.
طريقة التحضير:
- نقوم بتقطيع الطماطم لقطع صغيرة ونفرم حبة البصل حتى أن نحصل على خليط ناعم.
- نقوم بإضافة الروز ماري والفلفل الأسود وبهار الكاري وجميع التوابل السابق ذكرها وملعقة من الزبادي وتقلب المكونات سوياً بشكل جيد ومن الأفضل أن تخلط جيداً بالخلاط الكهربائي، ليخفق بشكل جيد ونحصل على قوام ناعم وهكذا يكون قد اصبح لديك التتبيله الجاهزة للدجاج واللحوم.
- يتم وضع التتبيله السابق تحضيرها على اللحم وتقلب جيداً حتى تتشرب قطع اللحم التتبيله، وتغلف بورق النايلون وتوضع بالثلاجة لمدة لا تقل عن ليلة كاملة، ومن ثم تخرج من الثلاجة وتوضع لمدة حتى ترتاح.
- يتم وضع اللحم في صينية مدهونة بالقليل من الزيت ويرص بها قطع اللحم، وتوضع بالفرن وتقلب من حين لآخر حتى تمام النضج، وبعد التأكد من ذلك، نقوم بوضع قطعة من الفحم المشتعل بوسط الصينية ويضاف لها ملعقة من الزبدة، وتغطى بورق الفويل وتغلق حتى أن تكتسب اللحم رائحة الشوي.
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أفضل تتبيلة مثل المطاعم للحم المشوي تعتبر أطباق اللحم المشوي من الأطباق الشهية والمتميزة التي يقبل عليها الجميع بكافة أنواعها وأشكالها حيث أنها مليئة بالكثير من المغذيات الهامة والعناصر المفيدة والرائع التي يعشق تناولها الكبار واصغار، والكثير من مطابخ دول العالم تشتهر بتميزه بأطباق متنوعة من المشويات كطبق رئيسي في الكثير من الاحتفالات والمناسبات والعزومات الكثيرة، وأيضاً أصبحت متواجدة بشكل كبير بالمطابخ العربية ومن الأطعمة الشهية واللذيذة ولها مذاق خاص، نحن اليوم سوف نتعرف على تتبيله المشوي للحم على الفحم.أفضل تتبيلة مثل المطاعم للحم المشوي
تعرفي معنا على أهم الأطباق الرئيسة وتتبيله متميزة وأكثر من رائعة التي بإمكانك أن تتم بجميع الأشكال:
المكونات:
- ثمرة واحدة من الطماطم.
- ثمرة من البصل.
- ملعقة كبيرة ونصف من الخل.
- فصين من الثوم.
- بعض أوراق الروز ماري.
- ملح.
- فلفل أسود.
- كاري.
- نصف ملعقة من صوص الصويا.
- ملعقة من الزبادي.
طريقة التحضير:
- نقوم بتقطيع الطماطم لقطع صغيرة ونفرم حبة البصل حتى أن نحصل على خليط ناعم.
- نقوم بإضافة الروز ماري والفلفل الأسود وبهار الكاري وجميع التوابل السابق ذكرها وملعقة من الزبادي وتقلب المكونات سوياً بشكل جيد ومن الأفضل أن تخلط جيداً بالخلاط الكهربائي، ليخفق بشكل جيد ونحصل على قوام ناعم وهكذا يكون قد اصبح لديك التتبيله الجاهزة للدجاج واللحوم.
- يتم وضع التتبيله السابق تحضيرها على اللحم وتقلب جيداً حتى تتشرب قطع اللحم التتبيله، وتغلف بورق النايلون وتوضع بالثلاجة لمدة لا تقل عن ليلة كاملة، ومن ثم تخرج من الثلاجة وتوضع لمدة حتى ترتاح.
- يتم وضع اللحم في صينية مدهونة بالقليل من الزيت ويرص بها قطع اللحم، وتوضع بالفرن وتقلب من حين لآخر حتى تمام النضج، وبعد التأكد من ذلك، نقوم بوضع قطعة من الفحم المشتعل بوسط الصينية ويضاف لها ملعقة من الزبدة، وتغطى بورق الفويل وتغلق حتى أن تكتسب اللحم رائحة الشوي.
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