أسرع كريم جبار طبيعي للتخلص من حب الشباب وحبوب الوجه نهائيا في دقائق

في الغالب تواجه أصحاب البشرة الدهنية مشكلة حب الشباب التي تظهر على الوجه ومن المؤكد أنها لها تأثير سلبي على الإطلالة اليومية، بسبب ما تفرزه البشرة من دهون وزيوت، فإذا كنتي واحدة ممن يعاني من مشكلة حب الشباب، وتبحثين عن أفضل كريمات موجودة بالصيدلية للتخلص من هذه المشكلة، فهل تعلمين أن الكثير من الكريمات على الرغم من أنها من ماركات عالمية وباهظة الثمن، ولكنها تحمل أضرار كبيرة الجلد تظهر على المدى البعيد، ولكن لا داعي لكل ذلك فقد وفرنا لكي اليوم طرق طبيعية للحصول على كريمات تقضي على حب الشباب. كريمات منزلية للتخلص من حب الشباب كريم العسل: نقوم بخلط 4 ملاعق كبيرة من العسل الطبيعي، وملعقتين من عصير الليمون، نقوم بمزج المكونين معاً بشكل جيد، حتى أن نحصل على مزيج متجانس، ويطبق في كافة أنحاء المنطقة المتضررة، وتترك لمدة ثلث ساعة ومن ثم نقوم بمسح الوجه بفوطة من القطن وتشطف بالماء البارد. كريم الكركم والنعناع: نقوم بمزج الكركم المطحون مع القليل من عصير النعناع ويطبق الخليط على الحبوب الموجودة على الوجه، وتترك لمدة ثلث ساعة، ومن ثم يغسل بالماء الدافئ، ونقوم بتطبيق الخلطة مرتين من كل أسبوع من أجل الحصول على أفضل النتائج. كريم الشوفان: نقوم بخلط ثلاث ملاعق كبيرة من الشوفان مع ملعقة من العسل الأبيض وكمية قليلة من الماء الساخن، وتخلط المكونات معاً بشكل جيد حتى تمام التجانس ونحصل على قوام كريمي، ومن ثم نقوم بتطبيقها على المنطقة المتضررة وتترك لمدة لا تقل عن ربع ساعة، ويشطف بالوجه بالماء الدافئ، ويجب مراعاة تكرار القيام بذلك حتى أن تحصلين على نتائج مرضية. الوسوم

في الغالب تواجه أصحاب البشرة الدهنية مشكلة حب الشباب التي تظهر على الوجه ومن المؤكد أنها لها تأثير سلبي على الإطلالة اليومية، بسبب ما تفرزه البشرة من دهون وزيوت، فإذا كنتي واحدة ممن يعاني من مشكلة حب الشباب، وتبحثين عن أفضل كريمات موجودة بالصيدلية للتخلص من هذه المشكلة، فهل تعلمين أن الكثير من الكريمات على الرغم من أنها من ماركات عالمية وباهظة الثمن، ولكنها تحمل أضرار كبيرة الجلد تظهر على المدى البعيد، ولكن لا داعي لكل ذلك فقد وفرنا لكي اليوم طرق طبيعية للحصول على كريمات تقضي على حب الشباب. كريمات منزلية للتخلص من حب الشباب كريم العسل: نقوم بخلط 4 ملاعق كبيرة من العسل الطبيعي، وملعقتين من عصير الليمون، نقوم بمزج المكونين معاً بشكل جيد، حتى أن نحصل على مزيج متجانس، ويطبق في كافة أنحاء المنطقة المتضررة، وتترك لمدة ثلث ساعة ومن ثم نقوم بمسح الوجه بفوطة من القطن وتشطف بالماء البارد. كريم الكركم والنعناع: نقوم بمزج الكركم المطحون مع القليل من عصير النعناع ويطبق الخليط على الحبوب الموجودة على الوجه، وتترك لمدة ثلث ساعة، ومن ثم يغسل بالماء الدافئ، ونقوم بتطبيق الخلطة مرتين من كل أسبوع من أجل الحصول على أفضل النتائج. كريم الشوفان: نقوم بخلط ثلاث ملاعق كبيرة من الشوفان مع ملعقة من العسل الأبيض وكمية قليلة من الماء الساخن، وتخلط المكونات معاً بشكل جيد حتى تمام التجانس ونحصل على قوام كريمي، ومن ثم نقوم بتطبيقها على المنطقة المتضررة وتترك لمدة لا تقل عن ربع ساعة، ويشطف بالوجه بالماء الدافئ، ويجب مراعاة تكرار القيام بذلك حتى أن تحصلين على نتائج مرضية.

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