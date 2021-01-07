خلطة الحناء الهندية المشهورة لتطويل الشعر للركب وانبات الفراغات  ومحاربة الصلع لشعر تحسدين عليه طول ولمعان ونعومة

خلطة الحناء الهندية المشهورة لتطويل الشعر للركب تعتبر خلطة الحناء الهندية لتطول الشعر ببسرعة ومن أهم وسائل الاهتمام بالعروس في الأعياد وحفلات الزفاف لدى السيدات، ويقوم البعض منهم بنقش الرسومات في أماكن مختلفة من الجسم، والجدير بالذكر أن محوق الحناء مستخرج من نبات الحناء، وأصله فرعوني منذ ألاف السنين، وقد تم استخدامها لرسم الوشم والنقوش المتنوعة على أجسادهم، وتطلى بها أظافر المومياء قبل أن يقوموا بدفنهم، ويتم استخدامه في هذا الحين لزيادة طول وكثافة الشعر، هيا بنا لنتعرف معنا كيف يمكننا الاستفادة من الحناء للتغلب على مشاكل الشعر الكثيرة.

خلطة الحناء الهندية المشهورة لتطويل الشعر للركب

بإمكانك مزج الحناء الهندية مع بعض المكونات التي تخلصك من مشاكل الشعر:

نقوم بإحضار 100 جرام من الحناء لكوب من عصير الليمون، وملعقتين من السكر، والقليل من زيت عطري، ونقوم بخلط الحنا مع السكر بإناء زجاجي عميق، يضاف لها كمية من عصير الليمون والزيت العطري، وتقلب المكونات معاً حتى نحصل على قوام سميك، نقوم بتغطية الإناء لشكل جيد، ونقوم بوضعه بكان دافئ لمدة 4ساعاتونقوم بتوزيع الحناء على الشع تغطى بقبعة الاستحمام وتلف بطرحة، وتترك لمدة 10 ساعات أو ليلة كاملة.

الحناء وبذور الحلبة

يساعد هذا القناع في التخلص من حكة فروة الرأس والقضاء على القشرة، وتتم من خلال مزج نصف كوب من بذور الحلبة في كمية مناسبة من الماء وتترك طوال الليل، وفي الصباح نقوم بطحنها بالماء المنقوع به حتى أن نحصل على عجين، ويضاف لها بودرة الحناء وكمية من زيت الخردل، ونقلب المكونات سوياً حتى أن نحصل على قوام يسهل تطبيقه على الشعر، ومن ثم نقوم بغسله بالشامبو والماء بالطريقة المعتادة، ونقوم بتكرار الخلطة على الأقل كل أسبوعين، حتى أن نحصل على شعر طويل وكثيف وفروة رأس جيدة.