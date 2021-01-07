احلي طريقة لعمل حواوشي الطاسة بالعيش البلدي في البيت خطوة بخطوة

الحوواشي من أهم الأطعمة الشعبية الشهية التي نذهب للمطاعم لأنها تتميز بطعم لذيذ وشهي، ويعتقد الكثير من الأشخاص أنهم ليس بإمكانهم القيام بها في المنزل، على الرغم من أن مكوناته بسيطة ويتم تحضيره بوصفات متنوعة وبجودة أفضل بكثير من الخارج، لذا نحن هنا اليوم لنتعرف معاً على طريقة تحضيرها في المنزل بمكونات بسيطة ولكن تمنحك طعم ولا اروع. طريقة عمل الحوواشي في المنزل المكونات لعمل العيش البلدي: 4 كوب من الدقيق.

علبة زبادي.

ملعقتين من الخميرة.

القليل من الملح.

كوب من الماء الدافئ.

ربع كوب من الزيت. مقادير الحشو: كيلو من اللحم المفروم.

القليل من الملح.

بصل.

فلفل أخضر.

بهارات لحمة.

سكر.

حبة البركة. طريقة التحضير: نبدأ بتجهيز الحشو من خلال تقطيع البصل مع الفلفل لقطع صغيرة جداً ومن الأفضل أن يتم فرمها بشكل جيد.

تخلط المكونات السابقة للحم المفروم، ومن ثم نقوم بعجن اللحم مع كافة البهارات مع البصل والفلفل باليد بشكل جيد، ومن ثم تترك لمدة ساعه حتى تتشرب اللحم طعم البهارات والمكونات المضافة.

نقوم الآن بتحضير العيش البلدي من خلال مزج الخميرة مع السكر في إناء عميق ويضاف له القليل من الماء الدافئ، وتقلب بشكل جيد وتترك حتى تتفاعل، ومن ثم نقوم بتحضير إناء آخر ونضع به الملح والدقيق والزبادي وكمية الزيت ومن ثم نقوم بوضع مزيج الخميرة ومن ثم الماء الدافئ تدريجياً ونعجن الخليط بشكل جيد.

توضع العجينة بمكان دافئ لكي تخمر، ومن ثم تقسم العجينة لكور ونفرد كل كرة ونضع عليها اللحم المفروم وتقفل العجين، وهكذا حتى تتخلصين من كمية العجين الخاصة بك، وتوضع في طاسه مدهونة بالزيت وترش بحبة البركة وتوضع على النار وتقلب من حين لآخر حتى تمام النضج ويقدم ساخن. طريقة التحضير: الوسوم

الحوواشي من أهم الأطعمة الشعبية الشهية التي نذهب للمطاعم لأنها تتميز بطعم لذيذ وشهي، ويعتقد الكثير من الأشخاص أنهم ليس بإمكانهم القيام بها في المنزل، على الرغم من أن مكوناته بسيطة ويتم تحضيره بوصفات متنوعة وبجودة أفضل بكثير من الخارج، لذا نحن هنا اليوم لنتعرف معاً على طريقة تحضيرها في المنزل بمكونات بسيطة ولكن تمنحك طعم ولا اروع. طريقة عمل الحوواشي في المنزل المكونات لعمل العيش البلدي: 4 كوب من الدقيق.

علبة زبادي.

ملعقتين من الخميرة.

القليل من الملح.

كوب من الماء الدافئ.

ربع كوب من الزيت. مقادير الحشو: كيلو من اللحم المفروم.

القليل من الملح.

بصل.

فلفل أخضر.

بهارات لحمة.

سكر.

حبة البركة. طريقة التحضير: نبدأ بتجهيز الحشو من خلال تقطيع البصل مع الفلفل لقطع صغيرة جداً ومن الأفضل أن يتم فرمها بشكل جيد.

تخلط المكونات السابقة للحم المفروم، ومن ثم نقوم بعجن اللحم مع كافة البهارات مع البصل والفلفل باليد بشكل جيد، ومن ثم تترك لمدة ساعه حتى تتشرب اللحم طعم البهارات والمكونات المضافة.

نقوم الآن بتحضير العيش البلدي من خلال مزج الخميرة مع السكر في إناء عميق ويضاف له القليل من الماء الدافئ، وتقلب بشكل جيد وتترك حتى تتفاعل، ومن ثم نقوم بتحضير إناء آخر ونضع به الملح والدقيق والزبادي وكمية الزيت ومن ثم نقوم بوضع مزيج الخميرة ومن ثم الماء الدافئ تدريجياً ونعجن الخليط بشكل جيد.

توضع العجينة بمكان دافئ لكي تخمر، ومن ثم تقسم العجينة لكور ونفرد كل كرة ونضع عليها اللحم المفروم وتقفل العجين، وهكذا حتى تتخلصين من كمية العجين الخاصة بك، وتوضع في طاسه مدهونة بالزيت وترش بحبة البركة وتوضع على النار وتقلب من حين لآخر حتى تمام النضج ويقدم ساخن. طريقة التحضير:

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