فى 3 أيام فقط لن تصدقى طول رموشك اقوى خلطه لتطويل وتكثيف الرموش وجعلها سوداء وعيون جذابه وساحره بمكون واحد

الوصفات الطبيعية لتطويل الرموش وتكثيفها تحلم النساء بأن تحصل على رموش طويلة وكثيفة في أقل من أسبوع لكي تتخلى عن استخدام الرموش الاصطناعية، فالرموش من أكثر الأشياء الموجودة في وجه الإنسان تبرز جمال العينين فعندما تقوم هاشة ومتقصفة تعطي مظهر غير لائق للعين ولا تبرز جمالها، ومن هنا حرصنا على أن نحل لك تلك المشكلة ونقدم إليك سيدتي أفضل الطرق الطبيعية التي تجعلك تحصلين على رموش طويلة وكثيفة.

أكدت الكثير من الدراسات أن الزيوت الطبيعية من أفضل العلاجات والحلول الذي يمكن استخدامها في تطويل وتكثيف الرموش ومنها:

هو من الزيوت الطبيعية التي أكدت فاعليتها وقوتها على فروة الرأس والشعر، وقد وضحت بعض الدراسات أنه من الزيوت الآمن استخدامها بمحيط العينين فهو يحافظ على صحة الرموش، نظراً لاحتوائه على أحماض دهنية وخصائص مضادة للفطريات والبكتيريا والالتهابات، فما عليك سوى أن تقومين بغمر فرشاة ماسكارا قديمة في كمية مناسبة من زيت جوز الهند ومشطي الرموش العلوية والسفلية كما تستخدمين ماسكارا الرموش ولكن احرصي على أن يتم هذا قبل النوم وتركه للصباح وإزالة عن طريق شطف الوجه بالماء والصابون كالمعتاد ولكن احرصي على أن زيت جوز الهند يلامس العينين وللحصول على نتائج سريعة استخدمي هذه الطريقة كل يوم.

يحتوي زيت الخروع على حمض الريسينوليك بمعدل 90% والذي يمنع من تساقط الشعر، بالإضافة إلى أنه يحتوي على مجموعة من الأحماض الدهنية التي تعمل على تحفيز نمو الرموش والشعر وتمنع أيضاً من تساقطها، فقومي باستخدامه على الرموش للاستفادة عن طريق غمر قطعة من القطن في زيت الخروع ومرريها على الرموش العلوية والسفلية وأيضاً استخدميها قبل النوم وفي الصباح يتم غسلها بالماء الفاتر أو يمكن استخدام مزيل المكياج يكون أفضل قبل الماء ويكرر الاستخدام كل يوم حتى تحصلين على نتائج مرضية وفعالة.