أقوي مقشر طبيعي ساحر للجسم والبشرة موجود في كل بيت سيجعل بشرتك بيضاء ناعمة كالزجاج

أقوي مقشر طبيعي ساحر للجسم والبشرة موجود في كل بيت تبحث النساء بطرق مختلفة، في الحصول على منتجات لبشرتهن فتجدهن يستخدمن مستحضرات التجميل، ومرطبات البشرة سواء كانت طبيعية أو كيميائية، ولكن في موضوعنا سنتحدث عن وصفة مقشر متوفرة في كل بيت.

هذه الوصفة فعالة في تقشير البشرة والجسم والتخلص من الجلد الميت، وتنعيم الجلد الناجم عن التشقق، ومعالجتها المتمثلة في البشرة الجافة، والحساسة، ويتم تحضير الوصفة باتباع الخطوات التالية.

قم بطحن كمية من الأرز، لتشكيل قوام خشن قليلاً، ثم أضف كمية من اللبن الرائب، وقطرتين من زيت الورد، وضع المزيج على الجسم، واتركه حتى يجف، ثم اشطف جسمك بالماء.

هذه الخطوات هي الطريقة الموصى بها لتقشير الوجه لتحقيق النتائج المرجوة.

قم بتطبيقه على الوجه لمدة دقيقة أو دقيقتين، مع استهداف مسام الوجه، الذي يتفتح عند الاستحمام.

اغسل الوجه بغسول الوجه الخاص بك، لتنظيفه قبل عملية التقشير.

قم بإجراء اختبار بسيط على الجلد لتأكيد ذلك، إذا كان هناك أي مؤشر أنك حساس تجاه أي مادة مستخدمة في الوصفة، وما لم

يكن هناك مؤشر آخر بذلك تصبح جاهزاً لاستخدام الوصفة.

ضعي المقشر على الوجه بإصبعين، أو قطعة قماش نظيفة مبللة بماء فاتر، حيث يتم توزيع المقشر برفق على الوجه بحركات دائرية، مكان تواجد الخلايا الميتة.

اغسلي الوجه بالماء الفاتر، ثم بالماء البارد لغلق مسام الوجه، ويجب التأكد من إزالة المقشر، وعدم ترك أي بقايا على الوجه.

جفف الوجه جيدًا بمنشفة ناعمة ونظيفة، واحرص على عدم فرك الوجه أبدًا حتى لا يسبب تهيجًا للبشرة.

ضع مرطب للوجه، وواقي من الشمس للحفاظ على نعومة البشرة، وحمايتها من الأشعة فوق البنفسجية الضارة.

في نهاية هذا المقال قدمنا لكم أبرز الموضوعات عن وصفة منزلية جيدة جداً لتقشير الوجه وجعله صافي ولامع كالزجاج، وهي وصفة الأرز المطحون واللبن، وفوائده الكبيرة علي البشر، وكيفية تحضيرها.