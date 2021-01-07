موسم الشتاء ومعاناة جفاف الشفايف.. تعرفي على أسرع وأبسط طرق ترطيب الشفتين بمواد طبيعية موجودة في مطبخك

طرق و وصفات علاج جفاف الشفايف، يعتبر جفاف الشفايف من المشاكل التي تضايق السيدات و يعاني منها معظم النساء والرجال أيضا، خصوصا ذوي البشرة الجلدية الجافة، فإن جفاف الشفتان يتسبب في تهيجات والتهاب بالمنطقة هذه، مما يولد الشعور بالانزعاج الشديد وأحيانا نزيف خفيف مكان التشققات، لذا سنقوم بتقديم لكم طرق مجربة ووصفات سهلة لعلاج الشفاة الجافة.

كيفية علاج جفاف الشفايف بزيت الخروع

يعد زيت الخروع الطبيعي من الوصفات الطبيعية القديمة والتي تساعد على معالجة تشققات الشفاة و جفافها، والطريقة هي القيام بوضع قليلا من زيت الخروع على الشفتين وتركه هكذا لمدة حوالي ثلاثة دقائق، ثم أضيفي مسحة من الفازلين وذلك لجعل الشفتان رطبتان.

تكرر تلك الوصفة حتى تعود شفتاك رطبتان و حيويتان.

طريقة معالجة جفاف الشفاة باستعمال كريم الحليب الطازج

قديما عرفنا أن كريم الحليب الطازج هو من أشهر الوصفات المجربة الطبيعية والتي تعالج تشققات وجفاف الجلد والبشرة، كل ما عليك عمله هو القيام بدهان الشفتان بكمية مناسبة من هذا الكريم، ودعيه هكذا طوال الليل.

قومي بتكرارهذه الطريقة يوميا صباحا ومساءا، حتى تتورد سفتاك و يزول جفافهما.

وصفة علاج جفاف الشفتين بالماء

مؤكد أن الماء من أهم العناصر التي خلقها الله لنا لمقاومة الجفاف عموما للجسم بالكامل، وبخاصة جفاف الشفتين، و ببساطة كل ماعليك هو أن تتناولي تقريبا ثلاثة ليترات من الماء يوميا و موزعلة طوال اليوم.

وصفة معالجة جفاف الشفة بعسل النحل

عسل النحل شفاء و علاج من العديد من السقام والامراض و الأعراض الغير مرغوب فيها مثل معالجة تشققات البشرة والجلد ولا سيما الشفايف، والطريقة هي أن تضعي مسحة مناسبة من عسل النحل الطبيعي على شفتاك، و اتركيه قدر المستطاع لمدة ثلاث ساعات.

كرري دهان شفتاك بالعسل فهو شفاء ثلاثة مرات يوميا و ستصبح شفتاك صحيتان و خاليتان من التشققات و الجفاف.