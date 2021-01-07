ثلاثة علاجات انتفاخ تحت العينين بمكونات طبيعية موجودة في كل منزل وليس لها أضرار جانبية

كيفية ازالة الإنتفاخ تحت العينين، يعتبر الإنتفاخ الذي يظهر تحت العينين من أشد المشاكل التي نعاني منها نحن والعديد من الناس وخصوصا العاملين والطلاب، وهذا يتسبب بإزعاج قوي، وسبب هذا الانتفاخ هو الإجهاد والتهابات الجلد، أو ممكن التقادم بالعمر، أو أيضا بسبب عوامل البيئة المحيطة، لذا سنقوم بتقديم اليكم من خلال هذا الموضوع طرق و وصفات لمعالجة الانتفاخ الذي يظهر تحت العينين.

علاج انتفاخات تحت العينين بواسطة كمادات الشاي

تعتبر وصفة كمادات الشاي من أشهر الوصفات من الطبيعة والتي أثبتت فاعلية في معالجة الهالات حول العينين، وتساعد على ازالة الإنتفاح أسفلهم، والطريقة هي أن القيام بوضع باكيت الشاي في كأس من الماء المغلي لمدة حوالي الخمس دقائق، ثم بعد ذلك يتم القيام بوضع هذا الباكيت من الشاي أسفل العينين، وضعي عليها قطعة من القماش القطني لمدة حوالي نصف الساعة

تكرر هذه الطريقة ثلاثة مرات يوميا حتى تزول الانتفاخات تحت العينين.

معالجة الانتفاخ تحت العينين باستعمال شرائح الخيار

نبات الخيار يعتبر من أشهر الطرق الطبيعية التي استخدمت في معالجة هالات العينين السوداء، ويزيل انتفاخات تحت العينين، والكيفية هي القيام بتقطيع نبات الخيار إلى عدة شرائح رقيقة غير سميكة، ثم ضعيهم في اناء داخل الثلاجة أوالمبرد لمدة حوالي ربع الساعة، ثم بعد ذلك القيام بوضع هذه الشرائح أسفل العينين لمدة حوالي ثلث الساعة.

تكرر هذه العملية ثلاثة مرات يوميا، حتى زوال الانتفاخات والهالات.

إزالة الانتفاخ تحت العينين باستخدام البطاطا

يعتبر نبات البطاطا من أقدم الطرق النباتية من الطبيعة التي استخدمها أجدادنا في تفتيح الاسمرار والتخلص من الانتفاخ تحت العينين بفاعلية، والطريقة هي أن تقومي باحضار حبة البطاطا و القيام بتقطيعها إلى عدة شرائح رقيقة السمك، ثم ضعيها على الجلد أسفل العينين لمدة حوالي ربع الساعة، ثم بعد ذلك قومي بغسل وجهك بالماء.

قومي بتكرار هذه الطريقة ثلاثة مرات يوميا ولاحظي زوال الانتفاخات.