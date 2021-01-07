أرخص كريم بالبوتكس الطبيعي لشد وتبييض الوجه والتخلص من الشيخوخة والتجاعيد للابد

ظهور التجاعيد وعلامات تقدم السن من الأمور المزعجة لدي الأشخاص وبصفة خاصة السيدات لأنهم يحرصون دائما على العناية بالبشرة والظهور دائما بمظهر جمالي وبشرة نضرة مشدودة خالية من اي عيوب، لذا يلجأ الكثير من السيدات الى استخدام حقن البوتكس لشد علامات تقدم السن واخفاء التجاعيد لكن مع الوقت يظهر نتائج سلبية واثار جانبيه مضره للبشرة لذلك ينصح دائما باستخدام المواد الطبيعية الأكثر امانا فتابعوا معنا كيفية استخدام أفضل الكريمات الطبيعية لشد الوجه.

يوجد العديد من الوصفات الطبيعية تستخدم كبديل لحقن البوتكس ولها دور فعال في شد ونضاره البشرة منها التالي

كريم الليمون وزيت اللافندر



احضار بيضه

اضافة عصير ليمونه.

اضافة ملعقة من زيت اللافندر.

اضافه ملعقة صغيرة من مستخلص جوز الهند.

مزج المكونات جيدا وتم تدليك الوجه بالخليط بحركة دائريه وتركه على الوجه لمده ربع ساعة.

يغسل الوجه بالماء الدافئ ويكرر مرتين اسبوعيا.

ملعقة من عسل النحل.

ملعقتين من الزبادي.

ملعقة كبيرة من الخميرة.

ملعقة كبيره من عصير الليمون.

ملعقة من ماء الورد.

يخلط المكونات جيدا حتى تمام التجانس والحصول على قوام كريمي.

يتم تدليك الوجه بطريقة دائرية جيدا وتركة على الوجه حتى الجفاف.

يكرر استخدام الوصفة يوميا للحصول على أفضل النتائج.

إستخدام المكونات الطبيعية على الوجه من أحسن الاشياء وأكثرها امانا وتكون بديلا عن إستخدام الكريمات المصنعة الأخرى

التى تسبب ندبات في الوجه وأضرار بالغة من الصعب علاجها فإذا كنت تريدين وجه مشدود وبشره نضره لا تترددي في

تحضير هذه الوصفات الطبيعية المذكورة سابقا فى المقال.

كريم العسل والزباديطريقه الاستخدام