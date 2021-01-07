أقوي كريم ساحر بوتكس طبيعي لشد وتفتيح البشرة والتخلص من التجاعيد ويجعل بشرتك كالزجاج

أقوي كريم ساحر بوتكس طبيعي لشد وتفتيح البشرة من أكثر ما يزعج المرآة هو ظهور تجاعيد الوجه على الوجه وتظهر أكبر سن كأنها تخطت عمر الشباب، لذا ترغب كل سيدة وفتاة أن تعتني بالبشرة والمحافظة على نظارة وحيوية البشرة، وزيادة تألقها وتريد تأخر ظهور التجاعيد، قدر الإمكان، وفي العادة تظهر حول العين وحول الفم وفي الجبهة، ومن المؤكد أن رحلة البحث تبدأ عن أفضل الطرق التي تعمل علي التخلص من التجاعيد المبكرة ومكافحة الشيخوخة، ونحن اليوم جئنا لكم بمكونات طبيعية فعالة في التخلص التجاعيد حول الفم وشد البشرة بالكامل وتحت العيون بأقل تكلفة وأفضل نتيجة تابعي معنا الان الوصفات بالخطوات.

أقوي كريم ساحر بوتكس طبيعي لشد وتفتيح البشرة

تعرفي معنا على أبرز الكريمات الطبيعية التي تزيد من نضارة وشباب البشرة بكل سهولة:

كريم ماسك الخميرة

نقوم بوضع 3 ملاعق من الخميرة الفورية مع ملعقتين من الحليب السائل الدافئ، وملعقة من زيت الزيتون وملعقة من العسل النقي، ونعجن المكونات معاً حتى أن نحصل على عجين، ويطبق على الوجه لمدة لا تقل عن ثلث ساعة، ومن ثم قومي بغسل الوجه بالماء الدافئ.

كريم البطاطس

نقوم بإحضار ثمرة من البطاطس وملعقتين من عصير الليمون وملعقتين من الحليب السائل، ونقطع البطاطس ونقوم بسلقها بكوبين من الماء، وتهرس البطاطس بالشوكة ونضيف عصير الليمون مع الحليب وتقلب بشكل جيد حتى تتجانس المكونات ويطبق المزيج على البشرة وتترك لمدة نصف ساعة، ويفرك بشكل جيد، مع الحرص على تكرار الوصفة مرتين من كل أسبوع.

كريم عصير العنب

نقوم بأخذ بعض حبات العنب بالخلاط ويضاف له ملعقة من زيت الزيتون وملعقة من زيت اللوز وتخلط المكونات معاً ويطبق الخليط على الوجه والرقبة وتترك لمدة نصف ساعة، ومن ثم تشطف بالماء البارد.

بياض البيض

تحضير كريم البوتكس الطبيعي لشد وتبييض سحري للوجه نقوم بمزج بياض بيضة مع عصير الليمون مع ملعقة من زيت الزيتون وملعقة من زيت اللوز وأخرى من السكر وملعقة من الملح، وتخلط المكونات معاً ويطبق المزيج على الوجه والرقبة ويترك لمدة ثلث ساعة ويشطف بالماء الدافئ.