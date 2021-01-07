وصفة الحناء المشهورة لتقوية وتطويل الشعر في أبوع فقط أفضل وصفات الشعر

وصفة الحناء المشهورة لتقوية وتطويل الشعر تحرص الكثير من السيدات على استخدام الحناء بهدف تغير لون الشعر أو النقش على اليدين ومناطق مختلفة من الجسم، ولكن الكثير منا يرغب في إطالة الشعر وزيادة نموه، ويوجد الكثير من المنتجات والمستحضرات الكيميائية التي تزيد من طول وكثافة الشعر وتحفيز نموه، ولكن هل تعلم أن الحناء الهندي مكون مذهل في زيادة طول وكثافة الشعر، كما أنها تنقي فروة الرأس وتقضي على القشرة بشكل نهائي وتفتح مسامات فروة الرأس وتنظفها بعمق كبير، وتقضي على مشكلة زيادة إفراز الدهون وتقوي الشعر، ونحن اليوم سوف نتعرف معاً على كيفية تطبيق الحناء للعناية بالشعر.

تعرفي معنا على أهم خلطات الحناء الهندية لزيادة طول وكثافة الشعر وتمنحك شعر قوي:

الحناء والأملج

حيث أن الأملج يوجد به الكثير من الحديد والفيتامينات والمعادن الهامة، إلى جانب أنه الحناء تحمل الكثير من الفوائد التي تحفز نمو الشعر، وتتم من خلال مزج كوب من مسحوق الحناء، مع ملعقتين من مسحوق الأملج مع ربع كوب من الماء الدافئ، وندهن الجبهة وخلف الأذن بزيت جوز الهند ونرتدي قفازات ونقوم بتطبيق المزيج على الشعر ويغطى بقبعة الاستحمام وتترك عدة ساعات، ومن ثم نقوم بشطف الشعر ويغسل الشعر بالشامبو.

الحناء والبنجر

نقوم بغلي فنجان من البنجر في كمية من الماء، يترك المزيج على النار حتى تقل الماء للنصف، ويترك حتى يبرد ونقوم بهرسه حتى أن نحصل على معجون، ومن ثم يضاف له فنجان من الحناء وتقلب المكونات معاً وتترك ساعتين، وندهن الجبهة والأذن بزيت جوز الهند، ونطبق الخلطة على الشعر من الجذور حتى الأطراف، ويترك حتى أن يجف، ومن ثم نقوم بتغطية الشعر ويترك لمدة لا تقل عن ساعتين، ومن ثم نقوم بغسل الشعر بالشامبو.