اقوى وارخص كيراتين كورى طبيعي للشعر الجاف الخشن وطريقة فرد الشعر وترطيبه طبيعياً

طريقة عمل الكيراتين الطبيعي في البيت الشعر الناعم والمفرود هو حلم كل فتاة وسيدة تعاني من الشعر الجاف والمجعد، وهذا يجعلها تبحث كثيراً عن أفضل الطرق التي يمكن أن تساعدها أن تحصل على شعر أملس ومفرود، كما أنها تلجأ في بعض الأحيان إلى استخدام مصففات الشعر ذات درجات الحرارة المرتفعة، ولكننا سوف نستعرض لكم أفضل طريقة لعمل الكيراتين الطبيعي.طريقة عمل الكيراتين الطبيعي في البيت
هناك الكثير من الوصفات الطبيعية التي تستخدم كبديل البروتين والكيراتين ومنها ما يلي:وصفة العسل والحليب:
تعد واحدة من أفضل الوصفات الطبيعية التي تستخدم للحصول على شعر ناعم ومفرود، فالحليب يعمل على تغذية فروة الرأس والشعر من الجذور حتى الأطراف، كما أن العسل يعمل كنوع من المطهرات لفروة الرأس ويحافظ على نسبة الرطوبة بالشعر وهذا يعمل على التخلص من الشعر المجعد.المكونات:
- 4/1 كوب من الحليب.
- ملعقتين صغيرتين من العسل.
- عليكِ بإحضار وعاء ضعي به الحليب والعسل واخلطي المكونات جيداً حتى أن تكون متجانسة.
- يتم وضع الخليط على الشعر بالكامل ويترك لمدة ساعتين ومن ثم غسله بالماء الفاتر ومن ثم البارد والشامبو الخالي من الكبريت.
- يكرر استخدام الخليط مرة واحدة كل أسبوع للحصول على أفضل النتائج المرضية.
لمكونات الغذائية التي تحتوي على نسبة عالية من البروتين الذي يعمل على تقوية بصيلات الشعر، بالإضافة إلى أن الحليب يساهم في إزالة أوساخ الشعر وترطيبه نظراً لاحتوائه على اللاكتيك.المكونات:
- 6 ملاعق كبيرة لبن زبادي.
- صفار بيضة واحدة كبيرة الحجم.
احضري وعاء ضعي به صفار البيض مع لبن الزبادي واخلطيهم معاً بطريقة جيد، وبعدها يمشط الشعر ويقسم ومن ثم تبدئين في وضع الخليط على فروة الرأس والشعر من الجذور حتى الأطراف مع تغطية الشعر حتى يصبح دافئ، كما أن تغطيته تعطي فرصة للشعر أن يمتص الخليط ويستفيد من البروتين الموجود بها، اتركي الخليط على الشعر لمدة 20 دقيقة ومن ثم غسله بالماء البارد.
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طريقة عمل الكيراتين الطبيعي في البيت الشعر الناعم والمفرود هو حلم كل فتاة وسيدة تعاني من الشعر الجاف والمجعد، وهذا يجعلها تبحث كثيراً عن أفضل الطرق التي يمكن أن تساعدها أن تحصل على شعر أملس ومفرود، كما أنها تلجأ في بعض الأحيان إلى استخدام مصففات الشعر ذات درجات الحرارة المرتفعة، ولكننا سوف نستعرض لكم أفضل طريقة لعمل الكيراتين الطبيعي.طريقة عمل الكيراتين الطبيعي في البيت
هناك الكثير من الوصفات الطبيعية التي تستخدم كبديل البروتين والكيراتين ومنها ما يلي:وصفة العسل والحليب:
تعد واحدة من أفضل الوصفات الطبيعية التي تستخدم للحصول على شعر ناعم ومفرود، فالحليب يعمل على تغذية فروة الرأس والشعر من الجذور حتى الأطراف، كما أن العسل يعمل كنوع من المطهرات لفروة الرأس ويحافظ على نسبة الرطوبة بالشعر وهذا يعمل على التخلص من الشعر المجعد.المكونات:
- 4/1 كوب من الحليب.
- ملعقتين صغيرتين من العسل.
- عليكِ بإحضار وعاء ضعي به الحليب والعسل واخلطي المكونات جيداً حتى أن تكون متجانسة.
- يتم وضع الخليط على الشعر بالكامل ويترك لمدة ساعتين ومن ثم غسله بالماء الفاتر ومن ثم البارد والشامبو الخالي من الكبريت.
- يكرر استخدام الخليط مرة واحدة كل أسبوع للحصول على أفضل النتائج المرضية.
لمكونات الغذائية التي تحتوي على نسبة عالية من البروتين الذي يعمل على تقوية بصيلات الشعر، بالإضافة إلى أن الحليب يساهم في إزالة أوساخ الشعر وترطيبه نظراً لاحتوائه على اللاكتيك.المكونات:
- 6 ملاعق كبيرة لبن زبادي.
- صفار بيضة واحدة كبيرة الحجم.
احضري وعاء ضعي به صفار البيض مع لبن الزبادي واخلطيهم معاً بطريقة جيد، وبعدها يمشط الشعر ويقسم ومن ثم تبدئين في وضع الخليط على فروة الرأس والشعر من الجذور حتى الأطراف مع تغطية الشعر حتى يصبح دافئ، كما أن تغطيته تعطي فرصة للشعر أن يمتص الخليط ويستفيد من البروتين الموجود بها، اتركي الخليط على الشعر لمدة 20 دقيقة ومن ثم غسله بالماء البارد.
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