طريقة اسهل كيكه بصوص الشيكولاته سريعه فى الخلاط اسفنجيه وهشه وخفيفه وبطعم لذيذ

طريقة تحضير الكيك في الخلاط الكيك من أشهى وألذ أنواع الحلويات بالإضافة إلى أنه من أهم الحلويات التي يتم تحضيرها في أعياد الميلاد وفي حفلات العرس وفي الاحتفال بالتخرج والنجاحات، لذا نضطر بأن نقوم بشرائها من محلات الحلوى، فما بالك إذا قمتِ أنتِ بإسعاد أولادك وصنعتِ إليهم قالب الحلوى بنفسك في البيت بكل سهولة.طريقة تحضير الكيك في الخلاط
من الممكن أن يتم تحضير الكيك بكثير من النكهات المختلفة ومنها ما يلي:كيك الشوكولاتة في الخلاط: المقادير:
- 1 كوب من الدقيق الابيض.
- 2 بيضة.
- 1 كوب من الحليب السائل.
- 1 كوب من الزيت النباتي.
- 3/4 كوب سكر أبيض.
- 6 ملاعق كبيرة مسحوق كاكاو.
- 1 ملعقة كبيرة بكينج بودر.
- 2 ملعقة صغيرة فانيليا.
- 1 ملعقة كبيرة زبدة.
- قومي بإحضار الخلاط الكهربائي وضعي في الوعاء الخاص به الزيت والسكر والحليب وابدئي في الخلط حتى أن يذوب السكر تماماً.
- قومي بعد ذلك بإضافة مسحوق الكاكاو تدريجياً واخلطي مرة أخرى لتتجانس المكونات مع بعضها واستمري لمدة 5 دقائق.
- قومي بأخذ مقدار كوب من هذا الخليط وضعيه في الثلاجة حتى يتجمد، وضيفي للخليط الموجود في الخلاط البيض والبكينج بودر والفانيليا والدقيق واخلطي مرة ثانية حتى تتجانس المكونات مع بعضها والحرص على عدم تماسكها.
- احضري صينية الفرن المدهونة بقليل من الزبدة واسكبي بها الخليط ثم ادخليها إلى الفرن على درجة حرارة هادئة واتركيها لتنضج لمدة ساعة كاملة.
- بعدها نخرج قالب الكيك من الفرن ونتركه جانباً حتى أن يبرد، ثم نخرج كوب الشوكولاتة التي قمنا بوضعه في الثلاجة واسكبيه فوق قالب الكيك واتركيه في الثلاجة حتى يتماسك ويصبح جاهز.
- كما يمكن أن تقومي بتزينه بالفواكه أو الكريم شانتيه وغيرها، ومن ثم يتم تقديمها مع كوب من العصير وبالهناء والشفاء.
الوسوم
طريقة تحضير الكيك في الخلاط الكيك من أشهى وألذ أنواع الحلويات بالإضافة إلى أنه من أهم الحلويات التي يتم تحضيرها في أعياد الميلاد وفي حفلات العرس وفي الاحتفال بالتخرج والنجاحات، لذا نضطر بأن نقوم بشرائها من محلات الحلوى، فما بالك إذا قمتِ أنتِ بإسعاد أولادك وصنعتِ إليهم قالب الحلوى بنفسك في البيت بكل سهولة.طريقة تحضير الكيك في الخلاط
من الممكن أن يتم تحضير الكيك بكثير من النكهات المختلفة ومنها ما يلي:كيك الشوكولاتة في الخلاط: المقادير:
- 1 كوب من الدقيق الابيض.
- 2 بيضة.
- 1 كوب من الحليب السائل.
- 1 كوب من الزيت النباتي.
- 3/4 كوب سكر أبيض.
- 6 ملاعق كبيرة مسحوق كاكاو.
- 1 ملعقة كبيرة بكينج بودر.
- 2 ملعقة صغيرة فانيليا.
- 1 ملعقة كبيرة زبدة.
- قومي بإحضار الخلاط الكهربائي وضعي في الوعاء الخاص به الزيت والسكر والحليب وابدئي في الخلط حتى أن يذوب السكر تماماً.
- قومي بعد ذلك بإضافة مسحوق الكاكاو تدريجياً واخلطي مرة أخرى لتتجانس المكونات مع بعضها واستمري لمدة 5 دقائق.
- قومي بأخذ مقدار كوب من هذا الخليط وضعيه في الثلاجة حتى يتجمد، وضيفي للخليط الموجود في الخلاط البيض والبكينج بودر والفانيليا والدقيق واخلطي مرة ثانية حتى تتجانس المكونات مع بعضها والحرص على عدم تماسكها.
- احضري صينية الفرن المدهونة بقليل من الزبدة واسكبي بها الخليط ثم ادخليها إلى الفرن على درجة حرارة هادئة واتركيها لتنضج لمدة ساعة كاملة.
- بعدها نخرج قالب الكيك من الفرن ونتركه جانباً حتى أن يبرد، ثم نخرج كوب الشوكولاتة التي قمنا بوضعه في الثلاجة واسكبيه فوق قالب الكيك واتركيه في الثلاجة حتى يتماسك ويصبح جاهز.
- كما يمكن أن تقومي بتزينه بالفواكه أو الكريم شانتيه وغيرها، ومن ثم يتم تقديمها مع كوب من العصير وبالهناء والشفاء.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر طريقة اسهل كيكه بصوص الشيكولاته سريعه فى الخلاط اسفنجيه وهشه وخفيفه وبطعم لذيذ على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفنى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.