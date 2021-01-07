طريقة اسهل كيكه بصوص الشيكولاته سريعه فى الخلاط اسفنجيه وهشه وخفيفه وبطعم لذيذ

طريقة تحضير الكيك في الخلاط الكيك من أشهى وألذ أنواع الحلويات بالإضافة إلى أنه من أهم الحلويات التي يتم تحضيرها في أعياد الميلاد وفي حفلات العرس وفي الاحتفال بالتخرج والنجاحات، لذا نضطر بأن نقوم بشرائها من محلات الحلوى، فما بالك إذا قمتِ أنتِ بإسعاد أولادك وصنعتِ إليهم قالب الحلوى بنفسك في البيت بكل سهولة.

من الممكن أن يتم تحضير الكيك بكثير من النكهات المختلفة ومنها ما يلي:

1 كوب من الدقيق الابيض.

2 بيضة.

1 كوب من الحليب السائل.

1 كوب من الزيت النباتي.

3/4 كوب سكر أبيض.

6 ملاعق كبيرة مسحوق كاكاو.

1 ملعقة كبيرة بكينج بودر.

2 ملعقة صغيرة فانيليا.

1 ملعقة كبيرة زبدة.