سيروم البشرة الدهنية والمختلطة لتوحيد لون البشرة والتخلص من الحبوب والتجاعيد

لكل من تعاني من مشاكل البشرة الدهنية والمختلطة جئنا لك اليوم بخلطة سيروم طبيعي للاستعمال اليومي، يتم استعماله ليلاً بعيدا عن ضوء الشمس للتخلص من الدهون الزائدة في الوجه وما يترتب عليها من حبوب وبثور، كما يعمل على تصفية البشرة وتنظيفها من الترسبات العميقة التي تظهر في البشرة الدهنية وهي ما تجعل البشرة تبدو مرهقة غير موحدة اللون، هذا بالاضافة إلى ترطيب البشرة بعمق ومحاربة التجاعيد والترهلات الجلدية والحبوب بشكل فعال، لذلك ينصح باستعمال هذا السيروم الطبيعي بشكل يومي ضمن روتين العناية بالبشرة الدهنية أو المختلطة.

سيروم طبيعي للبشرة الدهنية والمختلطة

لتحضير سيروم البشرة الدهنية عليك تجهيز ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند وهو مغذي ومرطب طبيعي للبشرة، 4 قطرات من الزيت الأساسي لشجرة الشاي وهو قاتل للبكتيريا ويمتص الدهون من البشرة بسرعة ويعمل على توحيد لونها ومنحها نضارة وحيوية، ملعقة صغيرة من جل الصبار المعروفة فوائده في شد البشرة ومحاربة التجاعيد.

طريقة التحضير بسيطة للغاية حيث يتم تحضير وعاء صغير ثم يُضاف إليه مقدار زيت جوز الهند وزيت شجرة الشاي وجل الصبار، ثم يتم المزج جيدا بين المكونات للحصول على قوام انسيابي ناعم، بعد ذلك يوضع السيروم الناتج في علبة زجاجية ويُحفظ في الثلاجة ، ويُدهن مساءا علي بشرة نظيفة خالية من أي شوائب أو مكياج ثم يتم عمل مساج حتي يتشربه الوجه تماما، وبعد مرور ربع ساعة ادهني الكريم الليلي الخاص بك ، يمكنك أضافة زيت الجوجوبا لهذا السيروم.

سيروم البشرة العادية والمختلطة

لتحضير سيروم مناسب للبشرة العادية والمختلطة عليك تجهيز ثلاثة ملاعق كبيرة من زيت اللوز الحلو، ملعقة كبيرة من ماء الورد، ملعقة صغيرة من زيت الجلسرين ويمكنك استبداله بالجلسرين، قطرتين من زيت الورد، ملعقة صغيرة من جل الصبار، وكلها عناصر لها فائدة كبيرة للبشرة وتعطي نتائج رائعة بل وتدخل معظمها في كثير من كريمات التجمل المعروفة. يتم وضع جميع المكونات السابق ذكرها في وعاء صغير ثم يتم تقليبها بعناية، ثم يوضع الخليط في علبة زجاجية صغيرة ويُدهن الوجه بالكامل مساءا بعد تنظيفه جيدا، ثم يتم عمل مساج للوجه حتي يتشرب السيروم جيدا.