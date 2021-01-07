كريم أسبوعي لتطويل الشعر وزيادة كثافته وضمان عدم تساقطه مرة أخرى

هناك 3 مشاكل تظهر عادة بين الفتيات والسيدات وأيضا الرجال مع إهمال العناية بالشعر وتغذيته بشكل سليم، تكمن المشكلة الأولى في فقدان الشعر قدرته على النمو بشكل طبيعي مع ضعف الجذور وتلف بصيلات الشعر، أما المشكلة الثانية فهي فقدان الشعر كثافته وقلة سماكته وبالتالي يظهر بشكل غير صحي، أما المشكلة الثالثة وهي الأصعب في علاجها فهي تساقط الشعر وزيادة الفراغات خاصة في مقدمة ووسط الرأس، لذلك عليك تغذية شعرك ومنحه العناصر اللازمة التي تقويه من الجذور وتمنع تساقطه، واليوم جئنا لك بكريم طبيعي تستخدميه مرة كل أسبوع وهو كفيل بتغذية شعرك من الجذور ومنعه من التساقط، بالاضافة إلى ذلك فإن له فاعلية مذهلة في زيادة طول وكثافة الشعر بشكل سريع ومضمون.

تطويل الشعر وتكثيفه وعلاج التساقط

سوف نقدم لك نوعين من الكريمات الطبيعية المغذية للشعر والتي تعمل على زيادة طوله وكثافته، يمكنك استعمال أي منهما حسب رغبتك وحسب توافر المكونات لديك، يتكون الكريم الأول من ملعقتين كبيرتين من كل من الكركم الطبيعي، فول الصويا المطحون، الشوفان المطحون، بالاضافة إلى 4 ملاعق من زيت جوز الهند ومثلها من زيت الزيتون.

يتم دمج المكونات السابقة معا في وعاء صغير مع وضعه في حمام مائي لتسخين الخليط وبالتالي تقليب ودمج المكونات بشكل جيد، وبعد أن يبرد الكريم الناتج يمكنك استعماله على شعرك بالكامل مع الاستعانة ببلاستيك غذائي لتغطية شعرك، ويتم ترك الكريم على شعرك لمدة ساعتين ثم يغسل بالشامبو والبلسم كالمعتاد، وكما ذكرنا عليك استعمال ذلك الكريم على شعرك لمدة مرة واحدة كل أسبوع ولمدة شهر كامل، وسوف تجدين نتيجة رائعة لشعرك من حيث الطول والكثافة وتقليل معدل تساقطه.

كريم علاج تساقط الشعر طبيعيا وزيادة كثافته

يتكون الكريم الثاني من عناصر مفيدة ومغذية للغاية للشعر، حيث يلزمك تجهيز ملعقة كبيرة من كل من الكركم، الترمس المطحون، الشعير المطحون، بالاضافة إلى ملعقتين كبيرتين من الحليب وملعقة من عسل النحل، ولتحضير الكريم يتم خلط المكونات السابقة جيدا في وعاء صغير حتي يتم الحصول على قوام كريمي، يتم تطبيق هذا الكريم على شعرك مرة واحدة في الأسبوع أيضا ويتم تركه على شعرك لمدة ساعة واحدة مع تغطية الشعر بفوطة ساخنة، وبعد ذلك يغسل الشعر بالشامبو والبلسم كالمعتاد.