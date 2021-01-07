10 حاجات المفروض تقوليهم لشريكك لما تحسي بعدم التقدير

افضل حاجة بين اي زوجين هي الحب، وجزء من الحب ده هو اظهار الامتنان الصادق والتقدير كل يوم ، ومينفعش اي طرف يتجاهل ده لمجرد انكم مع بعض بقالكم فترة طويلة ، واكيد الحياة بين اي زوجين بيكون فيها اوقات حلوة واوقات صعبة ، ولكن في النهاية الحب الحقيقي بيخلي الشريكين يتعدوا مع بعض كل الحاجا الصعبة ، لكن احيانا بيحصل ان طرف من الاتنين يحس انه مش متقدر من الطرف التاني ، والنهاردة من خلال موضوعنا هنقولك 10 حاجات تقوليهم لشريكك لو حسيتي بعدم التقدير عشان تخلي الموضوع يمشي في الاتجاه الصح وتقدري تعالجي المشكلة.

حاجات تقوليهم لشريكك لو حسيتي بعدم التقدير:

1- “بحس بعدم تقدير لما مابتسمعنيش”:

مستحيل تكون العلاقة صحية لو الطرفين مافيش بينهم تواصل ، والتواصل معناه مش ان الشخص يتكلم بس ولكن كمان يسمع ، هل بتحسي ان شريكك مش بيسمعك لما تتكلمي وتفضفضي باللي جواكي؟

في الحالة اتكلمي مع شريكك وصارحيه انك بتحسي بعدم التقدير لما مابيسمعكيش ، وانه لازم يمرن نفسه على مهارة الاستماع والتفاعل مع اللي بتقوليه.

2- “بحب لما تغازلني وتقولي كلام حلو”:

في البداية الحب بيكون انجذاب جسدي ، واكيد الجمال الحقيقي بيجي من جوه ، ولكن بيبدأ الاول باللي بره واللي العين شايفاه اول حاجة ، وفي بداية اي علاقة في فترة الخطوبة الكلام الحلو دايما بيكون اساسي ما بين الطرفين وكلمات الغزل بتتقال بشكل مستمر ولكن للاسف ده بيتغير بعد الجواز عند كتير من الناس.

اي حد بيحتاج يحس انه حلو في عيون اللي بيحبه ، لو هتفكري كده امتى اخر مرة شريكك قالك كلمة حلوة؟ لو مش فاكرة امتى ، يبقى هنا في عدم تقدير من الشريك.

اتكلمي مع شريكك انك محتاجة تسمعي منه كلام حلو ، وانتي كمان راجعي نفسك لو حسيتي انك اهملتي في نفسك شوية وارجعي اهتمي بنفسك تاني عشان تفضلي جذابة وحلوة في عيون شريكك ، لانه بيكون احساس صعب جدا لما تحسي انك مش متشافه او وانه مش منتبه ليكي.

3- “احب اسمع كلمة شكرا”:

اللباقة والاخلاق هي الاكتر جاذبية واللي بتبين للناس قد ايه انت مهتم ، ومش المفروض ان كلمة الشكر تتلغي لمجرد انكم اتعودتوا على بعض او عايشين مع بعض لفترة طويلة.

واذا كان اي حد لازم يكون مهذب مع الكل ويقول كلمة شكر ، فلازم انه يكون ده بشكل اكتر مع الشخص اللي بنحبه ، انتي تستحقي كلمة “شكرا” على الحاجات الحلوة اللي بتعمليها مع شريكك.

مينفعش ان افعالك مع شريكك تبقى حق مكتسب او امر مفروغ منه وعادي يتعمل ، لازم الشريك يكون جنتل مان ويعمل الحاجات البسيطة زي انه يمسك لك الباب, يفتحلك باب العربية, يسحبلك الكرسي لما تيجي تقعدي ، لان الست دايما بتحب الراجل اللي يعاملها كاميرة او ملكة.

فلو هو نسي ابسط الحاجات اللي ممكن تتعمل انتي ممكن ترجعي تفكريه بيها تاني.

4- “لما مش بتحترم رأيي ، ده بيجرحني”:

اكيد مافيش حاجة محبطة اكتر من ان شريكك مش بيحترم رايك او مش بياخد رايك في قرارات وحاجات مهمة في حياتكم ، لو هو مش بيحترم رايك ، فاكيد انتي هتحسي بعدم التقدير ، انتي تستحقي انك صوتك يبقى مسموع ويكون ليكي رأي ، ومش مقبول انه ياخد قرارات من غير رأيك.

افتكري دايما ان العلاقة الصحية هي طريق من اتجاهين ، وكل طرف ليه الحق انه يتناقش ويكون ليه رأي ، يعني مافيش طرف هو اللي يقرر وطرف عليه يسمع وبس ، لانك مش هتحسي بالتقدير الا لما تحسي انه بيحترم رأيك.

5- “احنا محتاجين نقضي وقت مع بعض”:

اكيد بيكون صعب التوفيق بين العمل, الاسرة, العلاقة, والالتزامات الاجتماعية التانية ، ولكن مع ذلك ، مافيش علاقة هتدوم لو مافيش وقت حلو بتقضوه مع بعض ، لان ده السبب الرئيسي اللي خلاكوا اتجوزتوا.

ومن الصعب انك تحسي بالتقدير والحب لو مش مهمة للطرف التاني او مش بيقضي معاكي وقت ، وهي مش بالكمية قد ما هي بجودة الوقت.

حتى لو كان الوقت ده انكم تقضوه قدام التليفزيون حاضنين بعض وبتتفرجوا على فيلم ، فده بيحافظ على العلاقة الرومانسية بينكم ، لو شايفة ان ده مبيحصلش قولي لشريكك انكم محتاجين تقضو وقت مع بعض وان ده ضروري ليكم انتوا الاتنين.

6- “في بعض الاحيان بحس اني مش اولوية عندك”:

اكيد مش انانية منك تحسي انك في اول قايمة شريكك للاشخاص المهمين عنده ، لان غالبا هو ده كان الوضع اول ما تقابلتوا وكنتي اول القايمة واول اولوياته ، بعد فترة ه لاحظتي ان ده بدأ يتغير واسمك بيتأخر في القايمة بتاعته؟

اكيد شريكك ليه عيلة واصحاب بيحب يقضي الوقت معاهم ، ولكن مع ذلك ، مش المفروض تكوني الاخيرة وميديكش من وقته وانك مستنيه انه يخلص كل حاجة وراه وبعدين يفكر فيكي انتي في النهاية.

ممكن لو اتكلمتي معاه المحادثة تبقى متوترة شوية لو الموضوع متعلق بعيلته ، لان في كتير من الاشخاص بيكونوا مرتبطين بالعيلة يمكن بشكل مبالغ فيه حتى بعد الجواز وبعد ما بيبقى ليهم حياتهم الخاصة ، لكن في النهاية لازم تتناقشي معاه انك حابه تحسي بالحب والاهتمام اكتر.

7- “محتاجة تكون صادق معايا”:

يمكن مافيش حاجة ممكن تدمر العلاقة اكتر من عدم الامانة ، حتى لو الحقيقة مؤلمة ، لازم يكون في التزام اخلاقي بينك وبين شريكك انكوا تكونوا صادقين مع بعض ، لانه مافيش اسرار ولا اكاذيب في العلاقات الصحية.

عدم الامانة والصدق بتحسسك بعدم التقدير ، في الحالة دي انتي محتاجة تتكلمي مع شريكك ، انك محتاجة يكون في صدق في العلاقة وميبقاش في اي اسرار.

8- “افتكر التواريخ والمناسبات المهمة”:

لسوء الحظ ان الرجالة مش شاطرين في حفظ التواريخ المهمة زي الستات ، في بعض الاحيان لازم الست هي اللي تفكره ، ولكن مع ذلك لو شريكك بيفتكر مواعيد اجتماعات الشغل او اي مواعيد تانية ، فيبقى لازم يفتكر عيد ميلادك.

لان ده هيخليكي تحسي بالخصوصية والتقدير لما شريكك يفتكر عيد ميلادك, عيد جوازكم, عيد الحب ، والرغبة في انه يعرف المواعيد دي مش متعلق في فكرة الهدية ، ولكن احترام التواريخ دي ومجرد انه يبقى فاكرها معناه انه بيقدرك وبيحبك.

9- “اعترف باخطائك والحاجات اللي انت مقصر فيها”:

كلنا بشر واكيد بنعمل غلطات وبنقصر ، وبغض النظر عن حب وذكاء شريكك ، لكن هيقع في اخطاء ، ولكن بيكون الفرق لما بيعترف باخطائة ويعتذر عنها.

ولكن في بعض الاشخاص مش بيحبوا يعترفوا باخطائهم وبيكونوا شايفين انهم دايما صح وبيجيبوا اللوم على الطرف التاني دايما ، في الحلة دي هيكون صعب جدا انك تحسي بالتقدير.

الموضوع محتاج شخص قوي عشان يقول “انا اسف” ، ومش مطلوب الاسف بس لكن مطلوب كمان انهم يتعملوا من اخطائهم ، لانه مش هيفيد الاعتذار مع الاستمرار في تكرار نفس الاخطاء.

10- “بحس بالخصوصية لما بتهتم بنفسك عشاني”

الاهتمام بالنفس مش للست بس لكن كمان هو مكلوب للراجل ، لو هتفتكري مثلا اول العلاقة قبل الجواز لما كنتوا بتتقابلوا زي ما انتي كنتي بتاخدي وقت في اختيار لبسك ومكياجك وشكلك ، اتأكدي ان هو كمان كان بيعمل نفس الشيء وبيهتم بمظهره عشان يجي يقابلك ، واكيد كنتي بتلاحظي لما بتشوفيه انه قد ايه مهتم بمظهره ومختار كل حاجة بعنايه وانيق وحاطط برفيوم حلو.

لسوء الحظ ان الاهتمام ده بيبدأ يختفي مع الوقت ، اكيد مافيش حد بيبقى بافضل حالاته وهو قاعد في البيت بيشتغل مثلا او واخد يوم استرخاء ، ولكن مع ذلك اهماله لنفسه ممكن يحسسك بعدم التقدير.

في الحالة دي قولي لشريك ان الموضوع لسه مهم بالنسبة لك لما يهتم بنفسه ويلبس حاجة مخصوص عشانك تكوني بتحبيها او بتعجبك ، وانه يبقى مظهره حلو وهو معاكي.

في النهاية عشان العلاقة تكون صحية لازم يكون في تقدير متبادل ، لو حسيتي بعدم التقدير لازم تقولي لشريكك على اللي انتي حساه وتتناقشي معاه ، لان من غير التقدير ، احترامك لنفسك هيبدأ يقل ، لازم تخلي شريكك يعرف عشان يعمل تغييرات ايجابية لعلاقتكم.

نصايح لسنة اولى جواز والتأقلم مع الحياة الجديدة