طريقة حبات لقيمات ذهبية اللون ومقرمشة جوفها هش وطري حضري لقمة القاضي بالنشا لأسرتك

طريقة عمل اللقيمات أو العوامات السورية، يطلق عليها الكثير من المسميات في كل بلد ولكنها تشتهر بلقمة القاضي، فهي من الحلويات الشرقية الخفيفة والمتميزة بسرعة التحضير والطعم اللذيذ، كما أن لها مقادير متوفرة في كل منزل، ويمكن أن تعد كوجبة إفطار أو غداء لذيذة للأطفال والعائلة فلن تستغرق الكثير من الوقت وستمنحهم السعادة لطعمها المقرمش من الخارج والطرية من الداخل الهشة، ولكي تحصلي على قوام لقميات القاضي مثل الجاهزة تماما يوجد مكون أساسي لابد من توافرة لديك وهو النشا يضاف بمقدار مضبوط يعطيك نفس القوام وتكون حبة لقمة القاضي معك مقرمشة وذهبية وجوفها هش وطري، مغمورة بالعسل الشهي طريقة جديدة لابد من تجربتها لتعطيك لقيمات مقرمشة بالنشا مضبوطة جدا مثل الجاهزة. مقادير عمل لقيمات مقرمشة ذهبية كوب ونصف من الدقيق الأبيض. عدد 3 ملاعق كبيرة من نشا الذرة. ملعقة صغيرة من الخميرة. ملعقة كبيرة ونصف من السكر. نصف ملعقة صغيرة من الملح. 3 ملاعق كبيرة من الزيت. 3/4 كوب ماء دافئ. كمية من الزيت للقلي. مقادير عمل لقيمات مقرمشة ذهبية مكونات عمل عسل لقيمات كوب من السكر. نصف كوب من الماء. ملعقة صغيرة من الفانيلا. ملعقة كبيرة عصير ليمون. نصف ملعقة صغيرة قرفة. ملعقة كبيرة عسل جلوكوز. خطوات وطريقة عمل حبات لقيمات ذهبية في وعاء كبير ضعي الدقيق مع النشا والملح و3 ملاعق من الزيت وقلبيهم مع بعضهم واتركيهم جانبا.

ثم أذيبي كل من الخميرة والسكر في الماء الدافئ وضيفيهم على مزيج الدقيق والنشا الأول وأمزجي المكونات مع بعضها.

استمري في تقليب حتى تحصلي على عجينة لينة، قومي بتغطيتها بكيس من النايلون لمدة ساعة في مكان دافئ حتى تختمر تماما وترتفع.

ثم أحضري ملعقة صغيرة وادهنيها بالقليل من الزيت وعن طريقها قومي بعمل كرات وحبات لقيمات من العجين في زيت ساخن جدا.

تترك اللقيمات في الزيت حتى تأخذ لون ذهبي وتنزلي بها في العسل وهو بارد لمدة دقيقة ثم أرفعيها في طبق التقديم.

وجهزي عسل اللقيمات عن طريق وضع الماء في وعاء على النار وضيفي عليه السكر وتركهم حتى الغليان من دون تقليب.

ثم بعد ذوبان السكر يضاف الليمون وعسل الجلوكوز ويترك حتى أن يثقل قوام العسل يضاف في الخطوة الأخيرة الفانيليا والقرفة. خطوات وطريقة عمل حبات لقيمات ذهبية الوسوم

طريقة عمل اللقيمات أو العوامات السورية، يطلق عليها الكثير من المسميات في كل بلد ولكنها تشتهر بلقمة القاضي، فهي من الحلويات الشرقية الخفيفة والمتميزة بسرعة التحضير والطعم اللذيذ، كما أن لها مقادير متوفرة في كل منزل، ويمكن أن تعد كوجبة إفطار أو غداء لذيذة للأطفال والعائلة فلن تستغرق الكثير من الوقت وستمنحهم السعادة لطعمها المقرمش من الخارج والطرية من الداخل الهشة، ولكي تحصلي على قوام لقميات القاضي مثل الجاهزة تماما يوجد مكون أساسي لابد من توافرة لديك وهو النشا يضاف بمقدار مضبوط يعطيك نفس القوام وتكون حبة لقمة القاضي معك مقرمشة وذهبية وجوفها هش وطري، مغمورة بالعسل الشهي طريقة جديدة لابد من تجربتها لتعطيك لقيمات مقرمشة بالنشا مضبوطة جدا مثل الجاهزة. مقادير عمل لقيمات مقرمشة ذهبية كوب ونصف من الدقيق الأبيض. عدد 3 ملاعق كبيرة من نشا الذرة. ملعقة صغيرة من الخميرة. ملعقة كبيرة ونصف من السكر. نصف ملعقة صغيرة من الملح. 3 ملاعق كبيرة من الزيت. 3/4 كوب ماء دافئ. كمية من الزيت للقلي. مقادير عمل لقيمات مقرمشة ذهبية مكونات عمل عسل لقيمات كوب من السكر. نصف كوب من الماء. ملعقة صغيرة من الفانيلا. ملعقة كبيرة عصير ليمون. نصف ملعقة صغيرة قرفة. ملعقة كبيرة عسل جلوكوز. خطوات وطريقة عمل حبات لقيمات ذهبية في وعاء كبير ضعي الدقيق مع النشا والملح و3 ملاعق من الزيت وقلبيهم مع بعضهم واتركيهم جانبا.

ثم أذيبي كل من الخميرة والسكر في الماء الدافئ وضيفيهم على مزيج الدقيق والنشا الأول وأمزجي المكونات مع بعضها.

استمري في تقليب حتى تحصلي على عجينة لينة، قومي بتغطيتها بكيس من النايلون لمدة ساعة في مكان دافئ حتى تختمر تماما وترتفع.

ثم أحضري ملعقة صغيرة وادهنيها بالقليل من الزيت وعن طريقها قومي بعمل كرات وحبات لقيمات من العجين في زيت ساخن جدا.

تترك اللقيمات في الزيت حتى تأخذ لون ذهبي وتنزلي بها في العسل وهو بارد لمدة دقيقة ثم أرفعيها في طبق التقديم.

وجهزي عسل اللقيمات عن طريق وضع الماء في وعاء على النار وضيفي عليه السكر وتركهم حتى الغليان من دون تقليب.

ثم بعد ذوبان السكر يضاف الليمون وعسل الجلوكوز ويترك حتى أن يثقل قوام العسل يضاف في الخطوة الأخيرة الفانيليا والقرفة. خطوات وطريقة عمل حبات لقيمات ذهبية

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