فوائد العسل الابيض مع زيت الزيتون على الريق، تكمن في أن كل من العسل وزيت الزيتون هما أطعمة مفيدة تصنف ضمن الأطعمة الصحية التي ينصح دومًا بإضافتها للنظام الغذائي اليومي، ولها فوائد عدة على الصحة، وهي:

فوائد العسل الابيض مع زيت الزيتون على الريق:

أكد موقع "ويب طب" أن لكل من العسل وزيت الزيتون فوائده مهمة، وهي:

فوائد زيت الزيتون:

يعرف عن زيت الزيتون أنه يعزز صحة القلب، وخفض خطر الإصابة بأمراض القلب المختلفة.

زيت الزيتون يحسن صحة الفم، ويعمل على تطهيره.

رفع مناعة الجسم أهم فوائد زيت الزيتون.

زيت الزيتون يخفض ضغط الدم ويقي من مضاعفات ارتفاعه.

يمنع زيت الزيتون من الإصابة بتصلب الشرايين.

يساهم زيت الزيتون في خفض خطر الإصابة بالسكتة الدماغية.

يقي من الإصابة بالالتهابات المزمنة والسرطان بسبب احتوائه على مضادات الأكسدة.

يقلل من ارتفاع خطر الإصابة بالسكري.

زيت الزيتون يعمل على محاربة البكتيريا الضارة في الجسم، خاصة البكتيريا التي تغزو المعدة وتسبب مشاكل فيها.

فوائد العسل الابيض:

رفع مناعة الجسم أهم فوائد العسل.

يعزز صحة الجهاز الهضمي ويقي من اضطراباته.

يحوي مركبات تساهم في تطهير الفم ومنع تراكم البكتيريا به.

يمنح الجسم الطاقة و النشاط في الصباح.

يعالج العسل مشاكل الجهاز الإخراجي ويمنع الإسهال أو الإمساك.

من فوائد العسل على الريق أنه يساهم في الشفاء من نزلات البرد ويخفف من الكحة ويقلل من أعراض الانفلونزا.

العسل يقلل من خطر الإصابة بالالتهابات المختلفة والأمراض البكتيرية.

تناول العسل على الريق يعمل على تحسين عملية التمثيل الغذائي.

ملاحظة: قبل قيامك أو اتباعك هذا العلاج أو هذه الطريقة الرجاء استشارة الطبيب المختص.