طريقة حلى مكعبات السميد الباردة بالشوكولاته بدون فرن مع فنجان القهوة

مكعبات حلى السميد التي تعد من أسهل أنواع الحلويات وتصنع حلى السميد يمكن صنعها بعدد من المكونات التي تستخدم في الكثير من الحلويات الشرقية والغربية، ويمكن أن تعد حلى السميد بالعديد من النكهات المختلفة وتصنع على البارد، فهي وصفة جديدة شهية مكونة من السميد الناعم ومزيج من الشوكولاته وتعد كطبقات كل طبقة لها طعم خاص لعمل ميكس رائع ومزيج لا مثيل له تعد وتحفظ بالثلاجة وتقدم في كل المناسبات والأعياد ويمكن أن تكون وجبة إفطار أو عشاء شهية وسريعة وتقدم باردة، فسنقدم لكم عدد من الطرق لعمل مكعبات حلى سميد بارد بنكهات مختلفة. مقادير مكعبات حلى السميد البارد كوب سكر ناعم. عدد 2 كوب من السميد الخشن. عدد 2 علبة من القشطة بحوالي وزن 170 جرام. كوب من الحليب البودرة. عدد 12 حبات من مكعبات جبن كيري. عدد 2 ملعقة كبيرة من القهوة سريعة الذوبان. علبة ونصف من الحليب المكثف. كوب من جوز الهند المبشور. خطوات طريقة تحضير مكعبات حلى السميد نحضر أولا الطبقة الأولى بوضع جوز الهند مع الحليب البودرة بوعاء ويضاف عليه السكر ودقيق السميد وتقلب المكونات معا جيدا.

ثم نضع الخليط على مقلاه على النار وتقليب كل المكونات جيدا مع بعضها حتى يتغير لونها ويصبح ذهبي مكرمل السكر ثم ضيفي عليهم علبتين من القشطة الجاهزة إلى الخليط حتى يتشرب كل مكونات مع بعضها.

ثم تعجن المكونات مع بعضها وتفرد في صينية ذات حواف عالية مدهونة بالقليل من السمن حتى لا تلتصق بها.

حضري الطبقة الثانية المكعبات السميد بوضع الجبن الكيري بوعاء في الخلاط وضيفي إليها الحليب المكثف والقهوة سريعة الذوبان ونخلط حتى يكون لدينا مزيج متجانس من كل مكونات ثم نضع تلك الطبقة الثانية على الطبقة الأولى من السميد.

يسخن الفرن على حرارة عالية 120 مئوية ونشعله من أعلى من الشواية حتى يأخذ لون ويحمر لونها، تترك الصينية في الفرن لمدة 10 دقائق ثم تخرج وتترك حتى تبرد قليلا.

تحضير الطبقة الأخيرة لتزيين مكعبات السميد، احضري 2 ملعقة كبيرة من الشوكولاته الذائبة، وضعيها على الوجه السميد وتدخل الثلاجة لمدة ساعتين وعندما تخرج تقطع إلى مكعبات صغيرة تقدم حلى مربعات السميد مع القهوة أو مشروب بارد. مقادير مكعبات حلى السميد الباردخطوات طريقة تحضير مكعبات حلى السميد الوسوم

مكعبات حلى السميد التي تعد من أسهل أنواع الحلويات وتصنع حلى السميد يمكن صنعها بعدد من المكونات التي تستخدم في الكثير من الحلويات الشرقية والغربية، ويمكن أن تعد حلى السميد بالعديد من النكهات المختلفة وتصنع على البارد، فهي وصفة جديدة شهية مكونة من السميد الناعم ومزيج من الشوكولاته وتعد كطبقات كل طبقة لها طعم خاص لعمل ميكس رائع ومزيج لا مثيل له تعد وتحفظ بالثلاجة وتقدم في كل المناسبات والأعياد ويمكن أن تكون وجبة إفطار أو عشاء شهية وسريعة وتقدم باردة، فسنقدم لكم عدد من الطرق لعمل مكعبات حلى سميد بارد بنكهات مختلفة. مقادير مكعبات حلى السميد البارد كوب سكر ناعم. عدد 2 كوب من السميد الخشن. عدد 2 علبة من القشطة بحوالي وزن 170 جرام. كوب من الحليب البودرة. عدد 12 حبات من مكعبات جبن كيري. عدد 2 ملعقة كبيرة من القهوة سريعة الذوبان. علبة ونصف من الحليب المكثف. كوب من جوز الهند المبشور. خطوات طريقة تحضير مكعبات حلى السميد نحضر أولا الطبقة الأولى بوضع جوز الهند مع الحليب البودرة بوعاء ويضاف عليه السكر ودقيق السميد وتقلب المكونات معا جيدا.

ثم نضع الخليط على مقلاه على النار وتقليب كل المكونات جيدا مع بعضها حتى يتغير لونها ويصبح ذهبي مكرمل السكر ثم ضيفي عليهم علبتين من القشطة الجاهزة إلى الخليط حتى يتشرب كل مكونات مع بعضها.

ثم تعجن المكونات مع بعضها وتفرد في صينية ذات حواف عالية مدهونة بالقليل من السمن حتى لا تلتصق بها.

حضري الطبقة الثانية المكعبات السميد بوضع الجبن الكيري بوعاء في الخلاط وضيفي إليها الحليب المكثف والقهوة سريعة الذوبان ونخلط حتى يكون لدينا مزيج متجانس من كل مكونات ثم نضع تلك الطبقة الثانية على الطبقة الأولى من السميد.

يسخن الفرن على حرارة عالية 120 مئوية ونشعله من أعلى من الشواية حتى يأخذ لون ويحمر لونها، تترك الصينية في الفرن لمدة 10 دقائق ثم تخرج وتترك حتى تبرد قليلا.

تحضير الطبقة الأخيرة لتزيين مكعبات السميد، احضري 2 ملعقة كبيرة من الشوكولاته الذائبة، وضعيها على الوجه السميد وتدخل الثلاجة لمدة ساعتين وعندما تخرج تقطع إلى مكعبات صغيرة تقدم حلى مربعات السميد مع القهوة أو مشروب بارد. مقادير مكعبات حلى السميد الباردخطوات طريقة تحضير مكعبات حلى السميد

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