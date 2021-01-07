طريقة عمل البسبوسة المكرملة بمكونات اقتصادية وخطوات سهلة

طريقة عمل البسبوسة المكرملة من أكثر الوصفات التي ازداد البحث عنها عبر محرك بحث جوجل، لأن البسبوسة من أجمل أنواع الحلويات الشرقية التي اعتدنا على تناولها في العزومات وتواجدها على السفر الرمضانية، بالإضافة إلى طعمها الرائع، وقد برعت ربات البيوت في تحضير الأنواع المختلفة من البسبوسة، وسوف نتناول من خلال هذه المقالة أسهل طريقة لعمل البسبوسة المكرملة في المنزل. طريقة عمل البسبوسة المكرملة طريقة عمل البسبوسة المكرملة المكونات: 2 كوب سميد ناعم.

1 كوب سكر ناعم.

1 كوب ماء.

3 ملعقة كبيرة سمنة بلدي.

2 ملعقة كبيرة من القشطة.

ملعقة واحدة كبيرة من العسل النحل الأبيض. مكونات الشربات:

2 كوب سكر ناعم. 2 كوب ماء. 2 ملعقة كبيرة عسل نحل أو عسل جلوكوز. عصير نصف ليمونه. طريقة التحضير: نحضر إناء معدني ونضيف به كوب من السكر ونصف كوب من الماء ونتركه على نار هادئة إلى أن يسيح ويتكرمل، ثم نضيف نصف كوب من الماء مرة أخرى على الخليط ونقلبه حتى يتكون الكراميل.

يُضاف العسل والسمنة والقشطة إلى الخليط السابق ونقلبهم مع الكراميل حتى يمتزجوا ببعض تمامًا.

يضاف سميد البسبوسة إلى المكونات السابقة مع الاستمرار في التقليب البسيط دون الحاجة للعجن.

احضري صينية وادهنيها بالسمن وضعي بها الخليط، وادخليها الفرن على درجة حرارة 200 درجة مئوية حتى تنضج ويحمر وجهها. طريقة عمل الشربات لتحضير الشربات قومي بإحضار إناء وضعي به السكر والماء واتركيه على النار يغلي، ثم أضيفي العسل واتركيه يغلي قليلاً وأخيرا أضيفي عصير الليمون حتى تحصلي على القوام المناسب، ويمكن إضافة رشه قليلة من القرفة على الخليط لتضفي مذاق رائع وتصبح كالجاهزة تمامًا، بعد أن تنضج البسبوسة المكرملة وتخرج من الفرن مباشرة ضعي عليها الشربات ساخن وغطيها لكي تتشرب الشربات وتصبح طرية ودايبة. الوسوم

طريقة عمل البسبوسة المكرملة من أكثر الوصفات التي ازداد البحث عنها عبر محرك بحث جوجل، لأن البسبوسة من أجمل أنواع الحلويات الشرقية التي اعتدنا على تناولها في العزومات وتواجدها على السفر الرمضانية، بالإضافة إلى طعمها الرائع، وقد برعت ربات البيوت في تحضير الأنواع المختلفة من البسبوسة، وسوف نتناول من خلال هذه المقالة أسهل طريقة لعمل البسبوسة المكرملة في المنزل. طريقة عمل البسبوسة المكرملة طريقة عمل البسبوسة المكرملة المكونات: 2 كوب سميد ناعم.

1 كوب سكر ناعم.

1 كوب ماء.

3 ملعقة كبيرة سمنة بلدي.

2 ملعقة كبيرة من القشطة.

ملعقة واحدة كبيرة من العسل النحل الأبيض. مكونات الشربات:

2 كوب سكر ناعم. 2 كوب ماء. 2 ملعقة كبيرة عسل نحل أو عسل جلوكوز. عصير نصف ليمونه. طريقة التحضير: نحضر إناء معدني ونضيف به كوب من السكر ونصف كوب من الماء ونتركه على نار هادئة إلى أن يسيح ويتكرمل، ثم نضيف نصف كوب من الماء مرة أخرى على الخليط ونقلبه حتى يتكون الكراميل.

يُضاف العسل والسمنة والقشطة إلى الخليط السابق ونقلبهم مع الكراميل حتى يمتزجوا ببعض تمامًا.

يضاف سميد البسبوسة إلى المكونات السابقة مع الاستمرار في التقليب البسيط دون الحاجة للعجن.

احضري صينية وادهنيها بالسمن وضعي بها الخليط، وادخليها الفرن على درجة حرارة 200 درجة مئوية حتى تنضج ويحمر وجهها. طريقة عمل الشربات لتحضير الشربات قومي بإحضار إناء وضعي به السكر والماء واتركيه على النار يغلي، ثم أضيفي العسل واتركيه يغلي قليلاً وأخيرا أضيفي عصير الليمون حتى تحصلي على القوام المناسب، ويمكن إضافة رشه قليلة من القرفة على الخليط لتضفي مذاق رائع وتصبح كالجاهزة تمامًا، بعد أن تنضج البسبوسة المكرملة وتخرج من الفرن مباشرة ضعي عليها الشربات ساخن وغطيها لكي تتشرب الشربات وتصبح طرية ودايبة.

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