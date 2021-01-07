كريم الكولاجين السحري لتبيض وتفتيح الجسم و المناطق الحساسة وتحت الإبط نتيجة رهيبة

كريم الكولاجين لتبيض وتفتيح الجسم ، عند التقدم في السن يعاني الكثير من النساء من التجاعيد، ويجربون الكثير من الخلطات والوصفات لشد الوجه، ويتم شراء الكريمات الثمينة التي تحتوي على كولاجين، و في تلك المقالة سنقدم لكم كريم الكولاجين لتفتيح الجسم المصنوع في المنزل بتكاليف بسيطة، تابعوا. كريم الكولاجين لتبيض وتفتيح الجسم كريم الكولاجين لتبيض وتفتيح الجسم الكولاجين مفيد جداً للبشرة لأنه يعمل على نضارة البشرة وتفتيح المناطق الحساسة في الجسم . مكونات كريم الكولاجين لتبيض وتفتيح الجسم 1 ملعقة صغيرة من فيتامين هـ.

ملعقة كبيرة زيت جوز الهند.

ملعقة عسل.

5 قطرات من زيت الجيرانيوم.

5 قطرات من زيت الورد الأساسي. طريقة تحضير واستعمال كريم الكولاجين لتبيض تحت الإبط أن هذه الوصفة سهلة التحضير، نضع العسل وزيت جوز الهند على نار هادئة جدا حتى يذوبوا تماما.

وتأكد من تقليب الخليط من وقت لآخر لمنعه من الالتصاق.

نضيف جميع المكونات، ونضعها على الموقد لمدة 3 دقائق، ثم تبرد الخليط.

ضع الخليط في وعاء مغلق بحيث يمكن استخدامه عدة مرات.

إذا كنت تعيش في منطقة حارة، أضف نصف ملعقة كبيرة من العسل إلى الوصفة.

وإذا كنت تريد كريمًا سائلًا، أضف المزيد من زيت جوز الهند، وقليل من العسل. كريم الكولاجين لتفتيح الجسم بالبيض والليمون مكونات كريم الكولاجين لتبيض وتفتيح الجسمطريقة تحضير واستعمال كريم الكولاجين لتبيض تحت الإبطكريم الكولاجين لتفتيح الجسم بالبيض والليمون يعمل الكولاجين على نضارة البشرة كما يقضي تماماً على تجاعيد الوجه . ١ بياض بيضة (يفضل البيض العضوي).

1/2 ملعقة صغيرة عصير ليمون (ليمون عضوي أفضل). طريقة تحضير واستخدام كريم الليمون لتبيض وتفتيح الجسم نضع بياض البيض في وعاء ونضيف عصير الليمون.

استخدم شوكة لخلط المكونين، لكن لا تصنع رغوة بالخليط، فقط اجعلها موحدة.

اغسلي وجهك وجففيه بمنشفة نظيفة، ثم ضعي قناعًا بمساعدة قطعة قطنية نظيفة لم يتم استخدامها من قبل.

اتركي المزيج يجف على بشرة الوجه لمدة 15 دقيقة، ثم اغسلي الوجه بالماء الدافئ لتعزيز عملية التطهير، لأن البيض يصبح لزجاً على الجلد.

وأخيراً ضعي المرطب وكرري هذا العلاج مرتين في الأسبوع، ستولي الاهتمام بحلول الوقت الذي تصبح فيه بشرتك أكثر نعومة، و تقل التجاعيد بشكل واضح.

استخدمي هذا القناع في الليل فقط، لأنه عندما تتعرض بشرتك بأشعة الشمس، فإنه يكون حساسًا للضوء، ويمكن أن يسبب بقعًا بنية اللون بسبب الليمون. وفي نهاية هذا المقال قدمنا لكم طريقة صنع كريم الكولاجين لتفتيح الجسم ، حتي تحصلي على وجه مشرق ومشدود وخالي من التجاعيد. الوسوم

كريم الكولاجين لتبيض وتفتيح الجسم ، عند التقدم في السن يعاني الكثير من النساء من التجاعيد، ويجربون الكثير من الخلطات والوصفات لشد الوجه، ويتم شراء الكريمات الثمينة التي تحتوي على كولاجين، و في تلك المقالة سنقدم لكم كريم الكولاجين لتفتيح الجسم المصنوع في المنزل بتكاليف بسيطة، تابعوا. كريم الكولاجين لتبيض وتفتيح الجسم كريم الكولاجين لتبيض وتفتيح الجسم الكولاجين مفيد جداً للبشرة لأنه يعمل على نضارة البشرة وتفتيح المناطق الحساسة في الجسم . مكونات كريم الكولاجين لتبيض وتفتيح الجسم 1 ملعقة صغيرة من فيتامين هـ.

ملعقة كبيرة زيت جوز الهند.

ملعقة عسل.

5 قطرات من زيت الجيرانيوم.

5 قطرات من زيت الورد الأساسي. طريقة تحضير واستعمال كريم الكولاجين لتبيض تحت الإبط أن هذه الوصفة سهلة التحضير، نضع العسل وزيت جوز الهند على نار هادئة جدا حتى يذوبوا تماما.

وتأكد من تقليب الخليط من وقت لآخر لمنعه من الالتصاق.

نضيف جميع المكونات، ونضعها على الموقد لمدة 3 دقائق، ثم تبرد الخليط.

ضع الخليط في وعاء مغلق بحيث يمكن استخدامه عدة مرات.

إذا كنت تعيش في منطقة حارة، أضف نصف ملعقة كبيرة من العسل إلى الوصفة.

وإذا كنت تريد كريمًا سائلًا، أضف المزيد من زيت جوز الهند، وقليل من العسل. كريم الكولاجين لتفتيح الجسم بالبيض والليمون مكونات كريم الكولاجين لتبيض وتفتيح الجسمطريقة تحضير واستعمال كريم الكولاجين لتبيض تحت الإبطكريم الكولاجين لتفتيح الجسم بالبيض والليمون يعمل الكولاجين على نضارة البشرة كما يقضي تماماً على تجاعيد الوجه . ١ بياض بيضة (يفضل البيض العضوي).

1/2 ملعقة صغيرة عصير ليمون (ليمون عضوي أفضل). طريقة تحضير واستخدام كريم الليمون لتبيض وتفتيح الجسم نضع بياض البيض في وعاء ونضيف عصير الليمون.

استخدم شوكة لخلط المكونين، لكن لا تصنع رغوة بالخليط، فقط اجعلها موحدة.

اغسلي وجهك وجففيه بمنشفة نظيفة، ثم ضعي قناعًا بمساعدة قطعة قطنية نظيفة لم يتم استخدامها من قبل.

اتركي المزيج يجف على بشرة الوجه لمدة 15 دقيقة، ثم اغسلي الوجه بالماء الدافئ لتعزيز عملية التطهير، لأن البيض يصبح لزجاً على الجلد.

وأخيراً ضعي المرطب وكرري هذا العلاج مرتين في الأسبوع، ستولي الاهتمام بحلول الوقت الذي تصبح فيه بشرتك أكثر نعومة، و تقل التجاعيد بشكل واضح.

استخدمي هذا القناع في الليل فقط، لأنه عندما تتعرض بشرتك بأشعة الشمس، فإنه يكون حساسًا للضوء، ويمكن أن يسبب بقعًا بنية اللون بسبب الليمون. وفي نهاية هذا المقال قدمنا لكم طريقة صنع كريم الكولاجين لتفتيح الجسم ، حتي تحصلي على وجه مشرق ومشدود وخالي من التجاعيد.

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