ماسك البطاطس لتفتيح البشرة وطريقة التحضير والاستعمال

تحاول العديد من السيدات البحث عن ماسك طبيعي رخيص التكلفة من أجل العناية ببشرتها، وسوف نعرض لحضراتكم ماسك البطاطس لتفتيح البشرة، حيث أشارت التجارب التي استخدمت هذا الماسك أظهرت نتائج رائعة للحصول على بشرة أنعم وأنقى، لذا كشف موقع هيلثي الشهير عن تفاصيل الماسك الذي أشاد به العديد من السيدات لما له من فوائد كثيرة سوف نكشفها لحضراتكم في هذا التقرير.

ماسك البطاطس لتفتيح البشرة

يُساعد ماسك البطاطس على إزالة الشعر بشكل سريع دون أي عناء للسيدات، كما له العديد من الفوائد الأخير غير إزالة الشعر الغير مرغوب فيه، حيث يُساعد المكون الموجود في البطاطس” الكاتيكوليز” على تفتيح البشرة وظهورها بشكل مشرق أمام الجميع، ويجب إضافة بعض المكونات الطبيعية من:

عدس منقوع طوال الليل في الماء.

عصير ليمون.

بطاطا.

هرس البطاطس من أجل الحصول على عصيرها.

طريقة التحضير والاستعمال

قومي في البداية بتصفية العدس من الماء ثم اطحنيه حتى تحصلين منه على عجينة ناعمة بعصير البطاطس، أضيفي معلقة صغيرة من العسل على العجينة، ثم رشة من عصير الليمون، ضعي الخليط على المناطق المرغوب فيها واتركيه لمدة تتراوح ما بين 15 إلى 20 دقيقة، وبعدها قومي بفرك المعجون وإزالته، وضرورة غسل المناطق بالماء البارد.

تحذير لهؤلاء الأشخاص

وتعتبر وصفة البطاطس لتفتيح البشرة مناسب لجميع أنواع البشرة، ولكن يجب على من لديهم حساسية من البطاطس النية الابتعاد عن تلك التجربة، حيث أنه قد يؤدي إلى حساسية في الجلد، وهنا يجب التجربة في رقعة صغيرة للتأكد من فعاليتها، وذلك من أجل التأكد من عدم تعرض السيدة لتفاعل الحساسية معها وتعرض بشترتها للمشاكل مما قد يستدعي تدخل الطبيب لحل تلك المشكلة، ولكن تلك الوصفة الطبيعية تُناسب جميع أنواع البشرات سواء كانت دهنية أو جافة.