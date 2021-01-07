كرواسون الشيكولاتة المولتو الخفيف المورق 50 ورقة بحرفية عالمية

يقبل الأطفال بشتى أعمارهم في جميع أنحاء العالم على تناول الحلوى والمعجنات بدلاً من تناول الأطعمة التي تعدها لهم أمهاتهم مما يجعل الأمهات يقلقن من عدم تناول أبنائهم طعام صحي لأن الحلويات، والمعجنات الجاهزة كثيراً ما تحتوي على مواد حافظة غير غذائية، ومضرة بصحة أبناءنا في نفس الوقت، وما يزيد قلق الأمهات أنها لا تضمن نظافة تلك المنتجات، ولا تدري كيف صنعت، وهل المواد التي دخلت في صناعتها صالحة للاستخدام أم لا؟؟

ولذلك دائماً ما نسعى لمعرفة طرق عمل الحلويات والمعجنات في المنزل، ونحرص على أن تكون مكونة من مواد غذائية تعوض أبناءنا عن العناصر التي يخسرونها بعدم تناول الأطعمة الصحية كالألبان والخضروات والفواكه.

والكرواسون من الحلوى ذات القيمة الغذائية العالية، فهو يحتوي على الكالسيوم لدخول اللبن به، والبروتين الذي موجود بالبيض الداخل بمكوناته، ويحتوي على الكثير من المعادن الغذائية الهامة الأخرى كالحديد والزنك.

ويشبع الكرواسون الجسم بما يحتاجه من نشويات، وكربوهيدرات، وسكريات، وبروتينات، والكثير من الفيتامينات المختلفة، ولذلك فهو من الحلويات الهامة للجسم والمغذية للأطفال والكبار، وبنفس الوقت لذيذ ويحبه الجميع، ولذلك نقدم لحضراتكم في هذا المقال الذي أفادني أنا شخصياً أفضل وأسهل وأسرع الطرق لعمل كرواسون الشيكولاتة الخفيف المورق، فتابعوا موقعنا لمعرفة التفاصيل.

كوبان ونصف الكوب من الطحين الأبيض الفاخر.

كوب من الشيكولاتة المبشورة.

نصف كوب من الزبدة الطرية بدرجة الغرفة.

ربع كوب من الماء الفاتر بعد غليانه.

صفار بيضة دجاج واحدة.

ملعقتان كبيرتان من بودرة الحليب.

ربع كوب من الحليب السائل.

ملعقة ونصف من الخميرة الفورية.

ملعقتان كبيرتان من السكر الأبيض.

نصف ملعقة صغيرة من الملح الناعم.

كوب من صوص الشيكولاتة السائل للتزين.

في إناء غويط يسمح بالعجن داخله؛ ينخل الدقيق الأبيض، ويأخذ منه كوب بعد النخل جانباً في إناء آخر.

يوضع فوق كوب الدقيق المنفصل عن باقي الكمية الخميرة الفورية، و يضاف لهم الماء الدافئ، ويعجن الخليط حتى الحصول على عجينة لينة مثل عجينة الزلابيا.

تترك العجينة اللينة بعد تغطيتها بالبلاستك في مكان دافئ حتى يتضاعف حجمها وتتخمر، وذلك خلال ساعة على الأقل.

تضاف العجينة السائلة إلى باقي كمية الدقيق، وتعجن جيداً مع إضافة الحليب السائل والملح، والسكر.

يضاف للعجين الزبدة الطرية وتعجن جيداً حتى الحصول على عجينة متماسكة ومتجانسة.

تغطى العجين بالبلاستك، وتترك في مكان دافئ لمدة ساعتين على الأقل حتى تتخمر ويزداد حجمها.

مكونات كرواسون الشيكولاتةطريقة تحضير الكرواسون الخفيف المورق