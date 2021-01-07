طريقة عمل البيتزا باللحمة المفرومة، البيتزا أكلة من الأكلات الإيطالية الرائعة، ويتم إعدادها في جميع مطاعم العالم بأكمله، ولكن هناك أمهات تفضل دائما أن تطعم أطفالها أكل صحي من المنزل ويكون شهي ولذيذ مثل أكل المطاعم، وعندها يكثرون من البحث والتساؤل عن طريقة عمل البيتزا باللحمة المفرومة في المنزل، وعليه فإننا ومن خلال موقعنا سوف نوضح لكم متابعينا الكرام، أسهل طريقة لإعداد البيتزا باللحمة المفرومة في المنزل وتكون شهية ولذيذة مثل المطاعم.

طريقة عمل البيتزا باللحمة المفرومة

إليكم متابعينا الكرام ومن خلال موقعنا، أسهل وألذ طريقة عمل البيتزا باللحمة المفرومة في المنزل مثل المطاعم، موضح كالتالي:

مقدار ربع كيلو من الدقيق الأبيض.

عدد ثلاث معالق كبيرة الحجم من الزيت.

عدد معلقة صغيرة الحجم من الخميرة التي تستخدم في العجن.

عدد نصف معلقة صغيرة الحجم من السكر.

عدد نصف كوب من الحلب السائل ويكون دافئ.

ملح حسب الرغبة.

عدد اثنان من حبات الطماطم كبيرة الحجم.

عدد معلقة كبيرة الحجم من الزيت المستخدمه للصلصة.

عدد ثلاث فصوص من الثوم.

عدد واحد معلقة كبيرة الحجم من صلصة الطماطم الجاهزة.

عدد واحد بصلة متوسطة الحجم.

ملح حسب الرغبة للصلصة.

فلفل أسمر للصلصة حسب الرغبة.

مقدار 200 جرام من اللحم المفروم المطهو.

مقدار 50 جرام من الأخضر المقطع ومخلي من النواه.

مقدار 100 جرام من الجبن الشيدر المستوردة المبشورة.

مقدار 100 جرام من الجبن المشكلة المبشورة.

مقدار 100 جرام من المشروم المقطع والمطهو.

عدد واحد من الفلفل الأخضر الحار، وهذا يكون حسب الرغبة.

يتم احضار طبق غويط للعجن فيه. ضعي الدقيق في الطبق. اضيفي الزيت للدقيق. ضعي الخميرة. ضعي السكر. اضيفي الملح حسب الرغبة. اضيفي اللبن الدافئ إلي الخليط. اعجني الخليط جيدا حتي يصبح متماسك جيدا ومتجانس. غطي العجين بقطعة قماش نظيفة أو بكيس كبير محكم من جميع الجوانب. اتركي العجين لمدة من عشر دقائق وحتي ربع ساعة حتي يتخمر جيدا. احضري الخلاط. ضعي في الخلاط الطماطم وافرميها جيدا. افتحي الخلاط واضيفي إليه الثوم والبصل. قومي بتشغيل الخلاط مرة أخري وافرمي الخليط جيدا. احضري حلة. ضعي في الحلة خليط الطماطم المفرومة مع الثوم والبصل. ضعي الحلة علي النار وحمري الخليط أي شوحية. اضيفي الصلصة الجاهزة إلي الخليط في الحلة علي النار. اضيفي القليل من الماء حوالي كوب صغير من المياه. اتركي الصلصة علي النار لمدة ربع ساعة. احضري العجين والصواني للبيتزا. ادهني صواني البيتزا بالقليل من الزيت. قومي بفرد العجين في صواني البيتزا. ضعي صواني البيتزا في الفرن واتركيها حتي يحمر وجهها. اخرجي الصواني من الفرن. ضعي علي كل صينية بيتزا الصلصة ثم اللحمة المفرومة ثم المشروم ثم الزيتون ثم الفلفل الأخضر حسب رغبتك. ادخلي صواني البيتزا في الفرن. اتركي البيتزا في الفرن لمدة عشر دقائق. اخرجي البيتزا من الفرن. ضعي علي البيتزا الجبن المبشورة. وادخلي البيتزا إلي الفرن مرة أخري حتي تذوب الجبن علي وجه البيتزا. اخرجي البيتزا من الفرن وبهذا تكون جاهزة للتقديم.

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