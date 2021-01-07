خلطات لتكثيف الشعر الخفيف مجربه نتيجة في 7 أيام فقط مع بعض النصائح

خلطات لتكثيف الشعر الخفيف مجربه إذا كنتي تعانى من تساقط الشعر بطريقه مبالغ فيها أدت إلى ظهور فروة الرأس فأليكي افضل الخلطات التي تعمل على أعادة نمو الشعر وتكثيفه في سبع أيام فقط وستلاحظين نتيجة مبهرة في أول أسبوع حيث تعمل هذه لخلطات على تقوية الشعرة ومنعها من التساقط وأيضا تعمل على تطويل وتنعيم الشعرة من الجذور، هذه الوصفات مثل الوصفات السحرية التي تعطى نتائج مبهرة فهي أمنة ومجربة شخصيا.

خلطات لتكثيف الشعر الخفيف مجربه

من افضل الخلطات على الإطلاق هي وصفة البيض فهو يعطى الشعر جرعة كبيرة جدا من البروتينات التي يحتجاها الشعر والذي يعطى خصلات شعر كثيفة وقوية وتنمو بشكل صحي وسريع، فجميعا نسأل عن سبب طول وكثافة ونعومة شعر دول شرق أسيا (الصنيين) فهو بسبب البيض تعرفي على المزيد من وصفات لتطويل الشعر وتكثيفه، فأليكى طريقة الاستخدام:

اخفقي بيضه أو بيضتين حسب طول شعرك وممكن أضافه ملعقة جوز هند للحصول على نتيجة اسرع.

ضعي الخليط على شعر مبلل.

ثم غطى شعرك بكيس بلاستيك لمدة لا تقل عن 30 دقيقة.

ثم اغسلي شعرك جيدا بالشامبو.

كرر هذه الخلطة مرتين في الأسبوع.

خلطة بذور الحلبة للشعر

تتوفر بذور الحلبة في أي متجر مواد غذائية أو عند العطارين من فوائد بذور الحلبة أنها تحتوى على كمية كبيرة من الهرمونات المسؤلة عن تقوية الشعر ونموه وتمنع الشعرة من التقصف، كما أيضا يضيف لمعان للشعر بعد الاستخدام وتحارب القشرة طريقه الاستخدام:

انقعي كمية مناسبة من الحلبة في وعاء ماء لمدة ليله كاملة.

ثم صفي ماء الحلبة وضيفي علية ملعقتين من الجوز الهند أو زيت الزيتون.

ضعي الخليط كله على رأسك وتأكدي انه وصل إلى فروه الرأس أو استخدمي مشط للتأكد بأنة وصل لجميع أنحاء الشعر.

اتركيه لمدة ساعه على شعرك ثم اغسليه.

كرري من مرتين إلى ثلاث مرات في الأسبوع.

هذه الوصفة مجربة شخصيا وتعطى نتائج مبهرة من أول مرة.

قص أطراف الشعر بانتظام كل 3 شهور للتخلص من الشعر المقصف وتعرفي أيضا على أسباب تساقط الشعر المفاجئ.

تقليل من الضغط والنفسي والعصبي لأن المبالغة تؤدي إلى تساقط الشعر والصحة.

عدم تعرض الشعر لأشعه الشمس المباشرة لنها تفقد رطوبة الشعر.

شرب الماء بكمية لا تقل عن 8 أكواب في اليوم.

وضع بلسم على أطراف الشعر بعد الاستحمام لتعويض الزيوت المفقودة.

تدليك الشعر يوميا لتحفيز نمو الشعر.

نصائح لتكثيف الشعر