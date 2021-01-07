أسباب تساقط الشعر من الجذور وطرق علاجه بمواد طبيعية

تساقط الشعر من الجذور وطرق علاجه، حيث يعاني الكثير من مشكلة تساقط الشعر من الجذور وضعفه، وهو ما يسبب القلق لدي كثير من الناس خاصة النساء ويفقدهم الثقة فالنفس ويجعلهم يسعون دائما لإيجاد حلول لهذه المشكلة مهما كانت تكلفة هذه الحلول، ولكن يجب أن نعلم أنه من الطبيعي أن يتساقط يوميا من ٣٠ إلى ١٠٠ شعرة وهو يعتبر جزء من دورة نمو الشعر حتى يتمكن الشعر الجديد من النمو مرة أخرى وهذا أمر طبيعي لا يدعو إلى القلق ولكن أن زاد عدد الشعر المفقود عن ذلك العدد فهذا يعتبر تساقط للشعر ويلزم إيجاد حلول لهذه المشكلةو اليك أفضل الطرق الطبيعية و الأمنة لتكثيف الشعر خلال أسبوع واحد فقط.



أسباب تساقط الشعر من الجذور

• إجراء بعض العمليات الجراحية وتناول بعض الأدوية يكون سبب في تساقط الشعر من الجذور.

• نتيجة خلل أو اضطراب يحدث في هرمونات الجسم فيؤثر علي نمو الشعر.

• خلل يحدث في الغدة الدرقية فهي من أكثر المشاكل المرضية الشائعة في تساقط الشعر وضعف بصيلاته.

• التغيير في الهرمونات الناتج عن عملية الولادة لدى النساء فبعد الولادة يضعف جسم المرأة وتقل جميع الفيتامينات والمعادن الموجودة بالجسم مما يسبب تساقط الشعر وضعف مظهره على عكس فترة الحمل حيث في هذه الفترة تزداد المعادن بالجسم نتيجة لهرمونات الحمل والمكملات الغذائية التي تتناولها المرأة الحامل فنساعد على تقوية الشعر وتغذي بصيلاته.

• قد تصيب بعض الفطريات فروة الرأس وهو ما يؤثر على قوة بصيلات الشعر ويؤدي إلى التساقط من الجذور.

• سوء التغذية والأنيميا من أهم أسباب تساقط الشعر أيضا حيث تقل الفيتامينات والمعادن من الجسم وهي لازمة لنمو الشعر وتقويته.

• أيضا في حالة اتباع حمية غذائية قاسية دون إشراف طبي.

• بعض العادات الخاطئة في الاهتمام بالشعر واستخدام مستحضرات كيميائية مضرة وتعرض الشعر للحرارة باستمرار كل هذه العادات تؤثر بطريقة سلبية على الشعر مما يؤدي إلى ضعفه وتساقطه.

طرق علاج الشعر طبيعيا

• علاج تساقط الشعر باستخدام عصير البصل: حيث إن البصل يعتبر من أغني العناصر بالكولاجين الطبيعي الذي يساعد في تقوية بصيلات الشعر ومنع تساقطه من الجذور ويحتوي أيضا على عنصر الكبريت وهو يعمل على تنشيط الدورة الدموية في فروة الرأس، فنقوم ببشر بصلة واحدة وعصرها حتى نحصل على عصير من البصل خال من أي شوائب وندلك به فروة الشعر جيدا لمدة ١٥ دقيقة ثم نتركه علي الشعر لمدة ١٠ دقائق ثم يغسل الشعر بماء دافئ.

• علاج تساقط الشعر من الجذور باستخدام الثوم: حيث إن الثوم يحتوي علي مضادات للالتهابات والفطريات فتعمل على تطهير فروة الرأس وتنشيط الدورة الدموية مما يؤدي إلى منع تساقط الشعر وتقويه جذوره وبصيلاته، ويحتوي أيضا علي فيتامينات مهمة للشعر مثل فيتامين أ وفيتامين سي وعنصر السلينيوم المهم لنمو الشعر، فنحضر ٤ من حبات الثوم الصغيرة الطازجة ونفرمها جيدا حتى نحصل على عصير من الثوم خالي من الشوائب وندلك به فروة الشعر جيدا لمدة ١٠ دقائق ثم يغسل الشعر بماء دافئ.

• علاج تساقط الشعر من الجذور باستخدام جل الصبار الألوفيرا : فيعتبر جل الصبار من المواد المغذية للشعر التي تعمل على توقف تساقطه وترطيبه وتغذيته، فتدلك به فروة الرأس مباشرة لمدة ١٠ دقائق ثم نتركه علي الشعر لمدة ٢٠ دقيقة ثم يغسل بماء دافئ ويمكن أن يستخدم كدهان مرطب للشعر مباشرة.