كيكة الست ملاعق حضريها بـ2 بيضة فقط في الخلاط والطعم لا يقاوم

خطوات تحضير كيك الست ملاعق، ترغب الكثير من السيدات في التعرف على طريقة تحضير كيك الست ملاعق فهي من أفضل أنواع الكيك فتحتوي كيك الست ملاعق على المكونات الأساسية كالدقيق والسكر والحليب، فيتسم هذا النوع من الكيك بالمذاق الجيد والممتاز وإليكم في السطور الآتية خطوات تحضير كيك الست ملاعق. مقادير كيك الست ملاعق: مقادير كيك الست ملاعق: تتسم المقادير بأنها سهلة وغير مكلفة وسهلة الشراء والمكونات كالآتي: ستة ملاعق من الدقيق المنخول.

ستة ملاعق من السكر ويستحسن أن يكون السكر ناعم لكي يذوب بشكل سريع ويصبح الكيك لونه أبيض.

بيضتان.

ملح.

ستة ملاعق من الزيت.

ملعقة كبيرة من الفانيليا.

ستة ملاعق من الحليب البودرة.

عصير البرتقال.

برتقال مبشور.

كأس من المياه.

ملعقة كبيرة من النشا. خطوات تحضير كيك الست ملاعق: خطوات تحضير كيك الست ملاعق: تتسم طريقة التحضير بأنها سهلة وبسيطة ولا تستغرق وقت على الإطلاق وإليكم في السطور الآتية خطوات تحضير كيك الست ملاعق: القيام بإحضار إناء الخلاط الكهربائي ويتم وضع فيه كلاً من السكر والدقيق والزيت والحليب السائل والملح ويتم خلطهم جيداً مع بعضها البعض لحين أن يصبح القوام شبه كريمي. يتم إضافة البرتقال المبشور والبيكنج بور إلى الخليط السابق ويتم خلطهم جيداً لحين أن يصبح الخليط المتجانس. يتم دهن القالب بكمية من الزيت ثم يتم وضع خليط الكيك. يتم تسخين الفرن على درجة حرارة متوسطة ثم يتم وضع القالب في الفرن لحين أن ينضج بصورة تامة. يتم تركه لمدة نصف ساعة لحين أن ينضج بصورة تامة. بعد ذلك يتم تحضير القطر من خلال خلط المياه والبرتقال والسكر ويتم رفعهم على نار متوسطة ويتم تركه لحين أن يغلي لمدة دقيقة. يتم رفع الخليط على النار وتركه جانباً لحين أن يبرد بشكل نهائي. يتم إخراج القالب من الفرن وبعد ذلك يتم قطر البرتقال عليه ويتم تقديمه بألف هنا. في بعض الأحيان يتم الاستغناء عن هذه الخطوة ويتم ترك الكيك دون أن يتم إضافة القطر. هكذا قد تم تحضير كيك الست ملاعق وبالهناء والشفاء عليكم، فهي من أفضل أنواع الكيك التي تتسم بأفضل مذاق وسهولة تحضير. الوسوم

خطوات تحضير كيك الست ملاعق، ترغب الكثير من السيدات في التعرف على طريقة تحضير كيك الست ملاعق فهي من أفضل أنواع الكيك فتحتوي كيك الست ملاعق على المكونات الأساسية كالدقيق والسكر والحليب، فيتسم هذا النوع من الكيك بالمذاق الجيد والممتاز وإليكم في السطور الآتية خطوات تحضير كيك الست ملاعق. مقادير كيك الست ملاعق: مقادير كيك الست ملاعق: تتسم المقادير بأنها سهلة وغير مكلفة وسهلة الشراء والمكونات كالآتي: ستة ملاعق من الدقيق المنخول.

ستة ملاعق من السكر ويستحسن أن يكون السكر ناعم لكي يذوب بشكل سريع ويصبح الكيك لونه أبيض.

بيضتان.

ملح.

ستة ملاعق من الزيت.

ملعقة كبيرة من الفانيليا.

ستة ملاعق من الحليب البودرة.

عصير البرتقال.

برتقال مبشور.

كأس من المياه.

ملعقة كبيرة من النشا. خطوات تحضير كيك الست ملاعق: خطوات تحضير كيك الست ملاعق: تتسم طريقة التحضير بأنها سهلة وبسيطة ولا تستغرق وقت على الإطلاق وإليكم في السطور الآتية خطوات تحضير كيك الست ملاعق: القيام بإحضار إناء الخلاط الكهربائي ويتم وضع فيه كلاً من السكر والدقيق والزيت والحليب السائل والملح ويتم خلطهم جيداً مع بعضها البعض لحين أن يصبح القوام شبه كريمي. يتم إضافة البرتقال المبشور والبيكنج بور إلى الخليط السابق ويتم خلطهم جيداً لحين أن يصبح الخليط المتجانس. يتم دهن القالب بكمية من الزيت ثم يتم وضع خليط الكيك. يتم تسخين الفرن على درجة حرارة متوسطة ثم يتم وضع القالب في الفرن لحين أن ينضج بصورة تامة. يتم تركه لمدة نصف ساعة لحين أن ينضج بصورة تامة. بعد ذلك يتم تحضير القطر من خلال خلط المياه والبرتقال والسكر ويتم رفعهم على نار متوسطة ويتم تركه لحين أن يغلي لمدة دقيقة. يتم رفع الخليط على النار وتركه جانباً لحين أن يبرد بشكل نهائي. يتم إخراج القالب من الفرن وبعد ذلك يتم قطر البرتقال عليه ويتم تقديمه بألف هنا. في بعض الأحيان يتم الاستغناء عن هذه الخطوة ويتم ترك الكيك دون أن يتم إضافة القطر. هكذا قد تم تحضير كيك الست ملاعق وبالهناء والشفاء عليكم، فهي من أفضل أنواع الكيك التي تتسم بأفضل مذاق وسهولة تحضير.

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