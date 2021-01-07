من غير ما يشرب نقطة زيت اقلي البطاطس المقرمشة الصحية اللذيذة مثل المطاعم

تعد البطاطس المقلية من أكثر الوجبات التي يعشقها الكبار والصغار، كما انها تعد من الاطباق الرئيسية والمفضلة فى كل الأوقات ومن المفضل وجودها على السفرة فى كل الاوقات، وهي من الوجبات التى لا يمل منها الأطفال والكبار فى كل أوقات العام ولا ترتبط بموسم معين فى إنتاج محصول البطاطس ولكن على جانب آخر تعد البطاطس المقلية من أكثر الوجبات خطورة على صحة الإنسان لما تسببه من إمتصاص الجسم لكثير من الزيوت والدهون أثناء القلي المستمر، كما أن الأشخاص الذين يتبعون حميات غذائية لإنقاص الوزن لا يستطيعون تناول البطاطس المقلية.

طريقة قلي البطاطس بدون زيت

هناك العديد من الطرق التى يمكن من خلالها تقليل نسبة الدهون فى البطاطس المقلية حفاظاً على صحة الأطفال والكبار، و تقليل نسبة الزيوت والدهون التى تدخل الجسم، من هذه الطرق :

يمكن قلي البطاطس فى الفرن عن طريق معلقة زيت واحدة، نبدأ بتقطيع البطاطس طولية إلى أصابع متساوية فى الحجم، ثم يتم شطفها ونقعها فى ماء وخل وملح لمدة ساعة واحدة، ويتم غسلها جيداً ثم توضع فى صينية متوسطة مغلفة من الداخل بورق ألومنيوم وورق زبدة، يتم رص البطاطس فى الصينية ويرش عليها التوابل المفضلة لديكم ( هناك توابل مخصصة للبطاطس فى المتاجر و العطارين) و يضاف إليها معلقة من الزيت وتقلب جيداً قبل الدخول للفرن، وتترك فى الفرن لمدة 25 دقيقة دون تغطية حتى تقرمش و تقدم ساخنة. هناك طريقة أخرى لقلي البطاطس بدون زيت، وهى تكون من خلال إتباع نفس الخطوات السابقة فى التقطيع والنقع، ثم ترش على البطاطس القليل من البهارات الحارة والبقسماط والنشا وتقلب جيداً وتوضع في الفرن لمدة 20 دقيقة فى فرن ساخن جداً وتقدم ساخنة. وهناك طريقة أخرى لمن يتوافر لديهم جهاز air fryer، حيث يتم قلي البطاطس بمعلقة زيت واحدة ويعمل هذا الجهاز على التحمير بالهواء الساخن.

فوائد قلي البطاطس بدون زيت

يفضل أن يتم تناول البطاطس بدون زيت وخاصة البطاطس المقلية لأنها من الوجبات التى يحبها الكثير من الناس حتى تقلل من مستويات الكوليسترول فى الدم و تقلل من تراكم الدهون في الخلايا والأوردة الدموية مما يجعل المعدة أقل عرضة للحموضة وارتجاع المرئ وأمراض السمنة.