فرد وتنعيم الشعر الخشن والمجعد في دقائق بملعقة نشا لشعر ناعم زي الحرير

تعاني الكثير من الفتيات والسيدات وكبار السن من خشونة الشعر، نتيجة للجفاف أو العوامل الوراثية، فالشعر الخشن أو المجعد يعطي مظهر منفر غير مرغوب فيه، لذا تسعى الكثير من السيدات وأحيانا الرجال لفرد وتنعيم الشعر، ليظهر بشكل جذاب ولامع ومن ضمن الطرق الفعالة فرد الشعر الخشن بالنشا.

فوائد فرد الشعر بالنشا

للنشا فوائد كبيرة تجعلها الخيار الأول لدى الجميع في فرد الشعر، والحصول على إطلالة جذابة وشعر صحي، حيث تحتوي على العديد من الفيتامينات والمعادن، مثل البوتاسيوم والكالسيوم والصوديوم والفسفور، بالإضافة إلى فيتامين ب و د والنياسين، والتي تعمل جميعها على تعزيز الرطوبة في الشعر، وإحداث اتزان بالغدد الدهنية وزيادة اللمعان والنعومة، وتعزيز تدفق الدم لخلايا الرأس والبصيلات.

وصفة فرد الشعر بالنشا

توجد العديد من الطرق التي تستخدم النشا كعنصر أساسي لفرد الشعر، ولكن قبل استخدام أي ماسك يجب التعرف على آثاره الجانبية، كما يجب أولا غسل الشعر بالشامبو وتنظيفه جيداً بالماء، وتجنب استخدام الصابون لأنه يزيد من الجفاف، ثم يمكن بعدها استخدام إحدى الطرق:

المكونات

كوب من النشاء.

نصف كوب من الماء للعجن.

طريقة التحضير

يتم خلط كمية من النشا مع الماء في وعاء حتى يصبح متجانس.

ثم يتم فرده على البصيلات من الجزُور حتى الأطراف، وتركها إلى حين الجفاف، أو مايعادل النصف ساعة.

يُغسل الشعر عدة مرات، ومع تكرار الأمر مرة كل أسبوع تعطي نتائج مرضية.

كما يمكن وضع زيت الزيتون على الشعر قبل استخدام الماسك للحصول على نتيجة أفضل.

ماسك العسل والنشا

يعد من الطرق الفعالة لوجود العديد من الفيتامينات المضافة لتلك الموجودة بالنشا وهو إضافة العسل لهذا الماسك.

المكونات

استخدام ملعقة من العسل.

معلقة من زيت جوز الهند.

واحدة من زيت الذرة.

ثلاثة ملاعق كبيرة من النشا.

طريقة التحضير

الخلط جيداً لجميع المكونات وبعدها وضْعه على الشعر لمدة ساعتين على الأقل.

ماسك الطماطم والنشا

للطماطِم أهمية كبيرة لفرد الشعر وإضافة النعومة.

المكونات

استخدام حبة طماطم مقطعة ومتوسطة.

نصف كوب من النشا.

ملعقة زيت زيتون كبيرة.

طريقة التحضير

استخدام الخلاط لخلط المكونات وللحصول على القوام المطلوب.

إضافة النشا والزيت شيئاً فشيئا، حتى لا يحدث تكتل ثم يُستخدم لمدة لا تقل عن ساعتين.

عند استخدام طرق فرد الشعر الخشن بالنشا يجب مراعاة بعض الملاحظات، مثل استخدام بونيه الشعر بعد وضع الماسك، كما ينبغي وصول الماسك لجميع البصيلات وتغليف البُصيلة بالكامل، وغسل الشعر جيداً بعد الماسك ويفضل شامبو خاص بالشعر الجاف، حتى يتم الحصول على النتيجة المطلوبة، مع تكرار الاستخدام لتعزيز النتائج الجيدة.