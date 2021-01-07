طريقة صنع جل أو مصحح الحواجب في المنزل بدون تكلفة بطريقة بسيطة سوف تعجبك

يعتبر جل أو مصحح الحواجب من أدوات المكياج المهمة التي تعطي لصاحبتها مظهراً رائعاً، يكثر استخدامها للفتيات أو النساء ذات الشعر الخفيف الفاتح لونه، تباع هذه الأنواع من المكياج بأسعار مرتفعة وتحتوي ايضاً على مواد كيميائية مضرة بالشعر والبشرة ويصبح المظهر سيئ، ويعتبر هذا النوع أفضل بكثير من التاتو لأن التاتو يظل فترة طويلة حتى تتخلصي منه ولكن المصحح يمكنك من تغيير رسمة الحاجب يومياً وتغيير اللون أيضاً، ومن المعروف عن معظم الفتيات والنساء الإهتمام بأنفسهم واللجوء دائماً إلى ما يجعلهم جميلات وذات منظر مشرف، وتحتوي وصفتنا على مواد طبيعية مغذية للشعر وتجعله ناعم ومنظره لائق مثل زيت جوز الهند أو زيت الخروع، وفي هذه الوصفة سوف نتعرف على طريقة صنع جل أو مصحح الحواجب في المنزل.

مكونات جل أو مصحح الحواجب

يحتوي جل أو مصحح الحواجب على مكونات بسيطة جداً غير مكلفة ولا مضرة بالبشرة وهي كما يلي:

5 نقاط من زيت جوز الهند أو زيت الخروع ( على حسب الزيت المتوفر ).

2 ملعقة من القهوة أو الآي شادو أو الكاكاو أو الفحم المطحون.

ملعقة صغيرة من الفازلين.

علبة فارغة نظيفة.

فرشاة ماسكرا غير مستخدمة نظيفة.

طريقة صنعه

من المعروف أن صنع أي شئ طبيعياً في المنزل أفضل بكثير من شرائه جاهزاً وهذه الطريقة كما يلي:

في العلبة الفارغة المجهزة نقوم بوضع ملعقة الفازلين الصغيرة وعليها القهوة أو الكاكاو لتفتيح اللون أو أي لون آخر مفضل لديكي من الاي شادو. ثم نضع عليهم أيضاً نقاط زيت جوز الهند أو زيت الخروع. نقلب هذه المكونات جيداً حتى نحصل على اللون المراد والقوام المناسب. نأخذ كمية مناسبة من هذا الخليط بفرشاة الماسكرا ونرسم بها الحواجب. ومن الممكن غسل الحواجب بالماء بعد ثلث ساعة للحصول على لون داكن وشكل مميز. نضع الخليط في الثلاجة في علبة محكمة الغلق.

نصائح مهمة عند وضعه على الحواجب

هناك العديد من الطرق الممتازة التي تجعلك تظهري بمظهر محبوب جداً وهي: