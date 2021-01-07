صبغة الكركم لعشاق الشعر الأشقر بطريقة طبيعية مضمونة 100%

صبغة الكركم لعشاق الشعر الأشقر، صبغ الشعر هو أحد العمليات التجميلية التي تعتمدها كل أنثى لتحصل على طلة جديدة، ولكن كثرة استخدام الصبغات الكيميائية على الشعر يسبب له الكثير من المشاكل مثل التساقط والجفاف والتقصف وأحياناً ظهور الشعر الأبيض، لذلك من الأفضل الاستغناء عن الصبغات الكيميائية والاعتماد على مواد طبيعية لصبغ الشعر، ومن المواد الطبيعية التي تعتمدها أغلب النساء هي الحناء.

ولكم كما نعرف جميعاً فأن الحناء لا تعطي الكثير من الألوان مثل الصبغات الكيميائية، لذلك يمكن استخدام مواد أخرى للحصول على ألوان جميلة مثل اللون الأصفر الذهبي، والذي يمكن الحصول عليه باستخدام الكركم البودرة، ولا تقتصر فوائد الكركم على صبغ الشعر فقط، هذا لأن الكركم يخلص الشعر من القشرة التي تسبب الكثير من المشاكل للشعر مثل التساقط والرائحة الكريهة.

نرفع كوبين من الماء على النار ونتركهم حتى يبدأوا في الغليان.

نضيف ربع كوب من الكركم إلى الماء المغلي ونقلب ونترك الخليط يغلي لمدة دقيقتين.

نرفع الخليط من على النار ونتركه حتى يبرد ثم نضعه في زجاجة ضاغطة مثل زجاجات شامبو أو بلسم الشعر.

نرتدي ملابس قديمة أو نضع منشفة على الرقبة والكتفين لحماية الجسم من صبغة الكركم، وكذلك نرتدي قفازات في اليدين.

نقلب الرأس على لأسفل على حوض الحمام ثم نضغط زجاجة الصبغة لنضع بعض منها على جذور الشعر.

نقوم بفرك الشعر جدياً من الجذور حتى الأطراف لنتأكد من وصول الصبغة إلى كامل الشعر.

صبغة الكركم لعشاق الشعر الأشقرطريقة أستخدام صبغة الشعر

ثم بعد ذلك نعيد الشعر إلى الوراء ونوزع كمية أخرى من الصبغة على مقدمة الشعر ونفركها جيداً مع خصلات الشعر، نمشط الشعر بمشط واسع للتأكد من أن الصبغة وصلت إلى جميع خصلات الشعر، نغطي الشعر بكيس بلاستيكي ونتركه لمدة ربع ساعة ثم نقوم بغسله بالماء الفاتر ونتركه حتى يجف، يمكن تكرار هذه الصبغة في اليوم التالي في حالة الرغبة في الحصول على لون أقوى.

وللعلم فإن في حالة الرغبة في الحصول على لون فاتح يتم زيادة كمية الماء المستخدمة في تحضير صبغة الكركم، ويتم تقليل الماء في حالة الرغبة في الحصول على لون أغمق.