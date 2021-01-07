بدون صبغات بملعقة فازلين تخلصي من شيب الشعر المبكر نهائيا وبلا عودة مجربة وفعالة

الشيب مرحلة عمرية مختلفة ولها وقتها ولحظاتها الجميلة، والتي لابد من المرور بها كما أنه سنّة من سنن الخالق، ويعد جمالاً عندما يأتي في وقته، ولكنه يُعتبر مشكلة لدى صغار السن لأنه كثيراً ما يسبب الإحراج لصاحبه فهو يعد مشكلة صحية، علاج الشيب بالفازلين من الطرق الطبيعية والفعالة في نفس الوقت.

علاج الشيب بالفازلين

يسعى العديد من الناس لاستخدام الفازلين لما له من فوائد كبيرة للشعْر والبشرة، حيث يمنع التقصف ويضيف النعومة واللمعان للشعر، كما لم تظهر أي أعراض جانبية لاستخدامه، بالإضافة إلى أنه يحتوي على مضادات الأكسدة، التي ترفع من نسبة الميلانين في الجسم بشكل طبيعي.

وصفة الفازلين وجل الصبار

من أكثر الوصفات استخداماً فى حل مشكلة الشيب، ويستخدمها الكثير من كبار السن.

المكونات

ثلاث ملاعق من الفازلين.

ملعقة من جل الصبار.

فيتامين e.

طريقة التحضير

خلط ثلاث ملاعق متساوية من الفازلين وجل الصبار وفيتامين e في كوب صغير مع التقليب الجيد.

ثم وضعهم داخل حمام مائي مع التسخين والتقليب مرة أخرى.

يراعى ضرورة أن يتكون خليط جيد بدون تكتلات.

يتم وضعه على الرأس عندما تكون حرارته مناسبة، ويترك لمدة ليلة كاملة.

يتم غسله جيداً بالشامبو والماء في اليوم التالي.

الفازلين والعسل للتخلص من الشيب

يمكن أيضاً وضع ملعقة الفازلين في حمام مائي ثم إضافة جل الصبار، واستبدال ملعقة الفيتامين بعسل نحل.

المكونات

معلقة من الفازلين.

معلقة من عسل النحل.

جل الصبار.

طريقة التحضير

مزج المكونات جيداً، مع أضافة كمية من الماء الساخن مع التقليب المستمر.

ثم استخدامه بعد أن يبرد وهذه طريقة أخرى فعالة كعِلاج للشيب.

الضغط النفسي والعصبي نتيجة العمل المستمر أو ظروف يمر بها الشخص، حيث يؤدي ذلك للعديد من مشاكل الشعر كالشيب أو التساقط.

يتزايد الأمر لدى السيدات بسبب ضغوط العمل والمنزل معًا.

العامل الوراثي يلعب دور كبير في ظهور الشيب بشكل مبكر للأطفال وصغار السن.

فيتامين ب١٢ من العوامل المؤثرة في نسبة الصبغة، لذا وجود أي خلل فيه يؤثر بشكل سلبي على الشعر فيسَبب الشيب.

من أكثر الأشخاص عُرضه للشيب المدخنين وبخاصةً من لديهم شراهة عالية في التدخين.

وجود أي خلل في عمل الغدة الدرقية.

التغذية السيئة والتي لا تحتوي على جميع العناصر الغذائية.

نقص الأكسجين نتيجة التوتر الشديد وتركيزه على الأعضاء الرئيسية في الجسم نتيجة الزيادة في هرمون الكورتيزون.

أسباب الشيب المبكر

الشيب المبكر لدى الأطفال أو الشباب أو السيدات يسبب الإحراج لعدم ظهور الشعر بالمظهر الجميل، ويكون محل أنظار وسخرية البعض مما يسبب الضغط النفسي، الذي يزيد من المشكلة فعلينا السعي للعلاج كما علينا المبادرة السريعة لعدم تفاقم الوضع.