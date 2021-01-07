تعرفي على أفضل زيت لتطويل الشعر

هناك العديد من الزيوت المصنفة على أنها أفضل زيت لتطويل الشعر وكثافته مثل زيت النعناع وزيت إكليل الجبل وزيت الزعتر وغيرها لما لها من العديد من الفوائد الهامة لنمو الشعر وتكثيفه.

أفضل زيت لتطويل الشعر زيت الزعتر

يساهم تطبيق زيت الزعتر العطري في فروة الرأس في منع تساقط الشعر بالإضافة إلى قدرته على علاج الثعلبة.

لاستخدام زيت الزعتر لتطويل الشعر وتقويته، اخلطي بعض زيت الزعتر مع أحد الزيوت الحاملة، ودلكي فروة الرأس به واتركيه لمدة عشر دقائق، ثم اغسلي شعرك وستحصلين على نتيجة رائعة مع الاستخدام المتكرر لزيت الزعتر.

زيت شجرة الشاي

يتم استخدامه في العديد من المجالات لأنه يحتوي على العديد من الخصائص المضادة للبكتيريا، وبفضل تركيبته الرائعة، فإنه يتمتع بفوائد عديدة.

هذا الزيت هو العلاج المثالي لتحسين صحة الشعر حيث يعمل على فتح مسام بصيلات الشعر، ويزيد من نمو الشعر ويساعد في القضاء على قشرة الرأس.

يمكنك استخدامه عن طريق وضعه على فروة الرأس بكمية مناسبة ثم التدليك لمدة عشر دقائق، يجب عدم تركه على فروة الرأس لأكثر من ربع ساعة لتحقيق نتائج مرضية في وقت قصير.

زيت النعناع

يلعب دورًا مهمًا في تكثيف الشعر وزيادة نموه بسرعة عند تطبيقه على فروة الرأس بشكل منتظم، قد يكون هذا بسبب قدرته على زيادة تدفق الدم إلى فروة الرأس بشكل ملحوظ.

يمكنك استخدامه عن طريق خلط القليل من زيت النعناع العطري مع أحد الزيوت الأخرى مثل زيت جوز الهند وزيت اللوز، ثم دلكي فروة الرأس بالخليط الناتج واتركيه على الشعر لمدة 5 دقائق، ثم اغسلي الشعر جيدًا بالماء والشامبو.

زيت إكليل الجبل

حيث أنه يساعد على تكثيف الشعر وزيادة نمو الشعر، فإن فاعلية زيت إكليل الجبل قوية حتى تصل إلى فعالية عقار المينوكسيديل الذي يستخدم في القضاء على الصلع الوراثي.

يمكنك استخدامه عن طريق خلط قطرات من هذا الزيت مع الشامبو وخلطه بأحد الزيوت الحاملة مثل زيت جوز الهند، ودلكي بها فروة الرأس واتركيه على الشعر لأطول فترة ممكنة، ويتم تكراره مرتين في الأسبوع.