طريقة تورته عيد ميلاد بالشوكولاته الاقتصادية وسريعة التحضير لعشاق كيك الشوكولاتة

طريقة تورتة شوكولاته سهلة لعيد الميلاد لكل عاشقي الشوكولاته الصحية الخفيفة، يعتبر تحضير أطباق الحلوى في البيت احد المشهيات المناسبة لك ولعائلتك والتي تبعث السعادة والبهجة في الأسرة وبين الضيوف في مختلف المناسبات، فيمكنك اليوم صنع تورتة شوكولاته مناسبة لكل أفراد الأسرة حتى الذين يتبعوا الدايت والرجيم، حيث أنك يمكنك وضع المقادير المحبوبة لك واستبعاد الأخرى، والتورتة تعتبر من أصناف الحلوى التي بإمكانك أن تقديمها لعائلتك بأكثر من طريقة، لذلك سنعرض لكم في السطور القادمة طريقة عمل تورتة الشوكولاتة بأكثر من طريقة وبمكونات متوفرة لديك في المنزل حضريها وفرحي أسرتك بها. مقادير تورته شوكولاته سهلة 2 كوب من الطحين الأبيض. 1 كوب من الكاكاو الغير محلى. 1 كوب من اللبن الرائب. 1 كوب من السكر. 1 كوب من الماء. ثلث كوب من عصير التفاح الغير محلى. ثلث كوب من الزيت النباتي. 2 حبة من البيض بدرجة حرارة الغرفة. 1 ملعقة صغيرة من البيكنج صودا. ربع ملعقه صغيره من الملح. مقادير حشو تورته شوكولاته سهلة 1 كوب من الجبن الكريمي قليل الدسم، بدرجة حرارة الغرفة. ثلث كوب من القرع العسلي. ربع كوب من عسل النحل. نصف ملعقه صغيره من قرفة مطحونة. ربع ملعقه صغيره من بَشر جوزة الطيب. مقادير تورته شوكولاته سهلةمقادير حشو تورته شوكولاته سهلة مكونات طبقة التغطية وتزيين نصف كوب من كريمة المخفوقة. 1 كوب من رقائق الشوكولاته. مقادير تزيين الطبقة النهائية للتورتة البعض من حبات العنب الحمراء.

البعض من حبات التوت الاسود.

القليل من حبات الفستق.

شرائح من قشر البرتقال الطازج. طريقة تحضير تورته شوكولاته بخطوات بسيطة أولا نقوم بتسخين الفرن على درجة حرارة متوسطة حوالي 120 درجة مئوية وتركه حتى يسخن لحين إعداد التورته.

ثم نقوم بمسح صينيتين بنفس الحجم بالقليل من الزبدة أو الزيت ثم ينثر عليهما القليل من الطحين.

ثم يتم نخل الطحين في وعاء عميق جاف وينخل أيضا معه الكاكاو والبيكنج صودا والقليل من الملح.

ثم يسكب اللبن الرائب والسكر والملح والزيت والعصير والبيض في وعاء كبير، ويخفق جيدا عن طريق استخدام المضرب الكهربائي.

ثم نقوم بإضافة الطحين بالتدريج إلى مزيج اللبن، مع استمرار الخفق بالمضرب الكهربائي على سرعة عالية.

بعدها نقوم بتقسيم مزيج الكيك على الصينيتين الصينية الأولى يتم وضعها في الفرن حتى تنضج تماما تأخذ كل صينية حوالي نصف ساعة للتسوية وتمام النضح، ثم بعد أن تنضج نخرجها من الفرن ونتركها تبرد.

ثم تقطع كل كيك إلى نصفين بعد أن تبرد تماما وتزين جيدا حتى تصبح جاهزة للتقديم. طريقة تحضير تورته شوكولاته بخطوات بسيطة الوسوم

طريقة تورتة شوكولاته سهلة لعيد الميلاد لكل عاشقي الشوكولاته الصحية الخفيفة، يعتبر تحضير أطباق الحلوى في البيت احد المشهيات المناسبة لك ولعائلتك والتي تبعث السعادة والبهجة في الأسرة وبين الضيوف في مختلف المناسبات، فيمكنك اليوم صنع تورتة شوكولاته مناسبة لكل أفراد الأسرة حتى الذين يتبعوا الدايت والرجيم، حيث أنك يمكنك وضع المقادير المحبوبة لك واستبعاد الأخرى، والتورتة تعتبر من أصناف الحلوى التي بإمكانك أن تقديمها لعائلتك بأكثر من طريقة، لذلك سنعرض لكم في السطور القادمة طريقة عمل تورتة الشوكولاتة بأكثر من طريقة وبمكونات متوفرة لديك في المنزل حضريها وفرحي أسرتك بها. مقادير تورته شوكولاته سهلة 2 كوب من الطحين الأبيض. 1 كوب من الكاكاو الغير محلى. 1 كوب من اللبن الرائب. 1 كوب من السكر. 1 كوب من الماء. ثلث كوب من عصير التفاح الغير محلى. ثلث كوب من الزيت النباتي. 2 حبة من البيض بدرجة حرارة الغرفة. 1 ملعقة صغيرة من البيكنج صودا. ربع ملعقه صغيره من الملح. مقادير حشو تورته شوكولاته سهلة 1 كوب من الجبن الكريمي قليل الدسم، بدرجة حرارة الغرفة. ثلث كوب من القرع العسلي. ربع كوب من عسل النحل. نصف ملعقه صغيره من قرفة مطحونة. ربع ملعقه صغيره من بَشر جوزة الطيب. مقادير تورته شوكولاته سهلةمقادير حشو تورته شوكولاته سهلة مكونات طبقة التغطية وتزيين نصف كوب من كريمة المخفوقة. 1 كوب من رقائق الشوكولاته. مقادير تزيين الطبقة النهائية للتورتة البعض من حبات العنب الحمراء.

البعض من حبات التوت الاسود.

القليل من حبات الفستق.

شرائح من قشر البرتقال الطازج. طريقة تحضير تورته شوكولاته بخطوات بسيطة أولا نقوم بتسخين الفرن على درجة حرارة متوسطة حوالي 120 درجة مئوية وتركه حتى يسخن لحين إعداد التورته.

ثم نقوم بمسح صينيتين بنفس الحجم بالقليل من الزبدة أو الزيت ثم ينثر عليهما القليل من الطحين.

ثم يتم نخل الطحين في وعاء عميق جاف وينخل أيضا معه الكاكاو والبيكنج صودا والقليل من الملح.

ثم يسكب اللبن الرائب والسكر والملح والزيت والعصير والبيض في وعاء كبير، ويخفق جيدا عن طريق استخدام المضرب الكهربائي.

ثم نقوم بإضافة الطحين بالتدريج إلى مزيج اللبن، مع استمرار الخفق بالمضرب الكهربائي على سرعة عالية.

بعدها نقوم بتقسيم مزيج الكيك على الصينيتين الصينية الأولى يتم وضعها في الفرن حتى تنضج تماما تأخذ كل صينية حوالي نصف ساعة للتسوية وتمام النضح، ثم بعد أن تنضج نخرجها من الفرن ونتركها تبرد.

ثم تقطع كل كيك إلى نصفين بعد أن تبرد تماما وتزين جيدا حتى تصبح جاهزة للتقديم. طريقة تحضير تورته شوكولاته بخطوات بسيطة

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