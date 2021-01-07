احلي طريقة عمل المكرونة بالبشاميل على اصولها بطعم لذيذ هتشرفك في العزومات

هناك العديد من الأشخاص الذين يعشقون تناول المكرونة، وخاصة المكرونة البشاميل، ويودون تناولها باستمرار ونظرًا لرغبة الكثير من السيدات في معرفة طريقة تحضيرها نخبركم بها من خلال موقعنا هذا خطوة تلو خطوة، حيث من خلال تلك الطريقة تستطيعي تقديم اجمل طبق مكرونة بشاميل لأفراد أسرتك مثلما يباع بالمحلات. طريقة عمل المكرونة بالبشاميل طريقة عمل المكرونة بالبشاميل المكونات كيلو مكرونة أقلام.

كيلو لبن.

نصف كوب من الشوربة.

نصف كيلو لحمة مفرومة.

ملعقة صغيرة من الملح.

ملعقة كبيرة من زيت الذرة.

ملعقة صغيرة من القرفة المطحونة

بصلة كبيرة الحجم، مقطعة إلي قطع صغيرة.

ماء.

ثمرة من الفلفل الأخضر.

ثمرة طماطم.

ملعقة كبيرة من الفلفل الأسود.

ربع كوب من جبنة موزاريلا.

ملعقة كبيرة من الزبدة.

ربع كوب دقيق أبيض فاخر. طريقة تحضير المكرونة بالبشاميل نقوم بتقطيع البصل إلى شرائح صغيرة، ونضعها في وعاء على نار هادئة مع ملعقة صغيرة من الزيت، ونقلب حتى يذبل البصل ويصير بني اللون.

نضع اللحمة المفرومة بعد ذلك، ومن ثم شرائح الطماطم والفلفل الأخضر ويفضل ان يكون حار مع التقليب.

إضافة القرفة والفلفل الأسود وتغطية الوعاء لكي تنضج اللحمة.

عند تسوية اللحمة نقوم بوضع إناء اخر ومملوء بالماء علي النار، وعندما تقرب إلي الغليان نضيف إليها كيس المكرونة مع ملعقة من الزيت ورشة ملح طعام صغيرة حتى لا تلتصق المكرونة بالصينية، وتقليبها والقفل بعد غلوة حيث لا ينبغي تسويتها جيدًا حتى لا تعجن.

بعد ذلك نحضر وعاء صغير ونضع به الزبدة والدقيق وخفقهم جيدًا، ومن ثم إضافة اللبن بالتدريج والخفق لحين الحصول على بشاميل متماسك القوام.

نضيف البشامل بعد ذلك إلى المكرونة والتقليب جيدًا مع ترك كمية بسيطة بجانب لتغطية بها وش الصينية.

نقوم بتسخين الفرن على درجة حرارة مائة وثمانون، ومن ثم إحضار صينية وتسخينها بالزبد او السمن، ومن ثم رص نصف المكرونة ثم وضع اللحمة ثم تغطية وجهها بالمكرومة ووضع البشاميل بعد ذلك.

يمكن تزيين وجهها بالجبن الرومي وجبنة الموزاريلا مثلما تريدين ثم إدخالها الفرن، وتركها لمدة نصف ساعة حتى تستوي ويحمر وجهها.

نقوم بإخراجها بعد مرور الوقت، ومن ثم تركها لتبرد ثم تقطيعها وتقديمها، والاستمتاع بألذ طعم. طريقة تحضير المكرونة بالبشاميل الوسوم

هناك العديد من الأشخاص الذين يعشقون تناول المكرونة، وخاصة المكرونة البشاميل، ويودون تناولها باستمرار ونظرًا لرغبة الكثير من السيدات في معرفة طريقة تحضيرها نخبركم بها من خلال موقعنا هذا خطوة تلو خطوة، حيث من خلال تلك الطريقة تستطيعي تقديم اجمل طبق مكرونة بشاميل لأفراد أسرتك مثلما يباع بالمحلات. طريقة عمل المكرونة بالبشاميل طريقة عمل المكرونة بالبشاميل المكونات كيلو مكرونة أقلام.

كيلو لبن.

نصف كوب من الشوربة.

نصف كيلو لحمة مفرومة.

ملعقة صغيرة من الملح.

ملعقة كبيرة من زيت الذرة.

ملعقة صغيرة من القرفة المطحونة

بصلة كبيرة الحجم، مقطعة إلي قطع صغيرة.

ماء.

ثمرة من الفلفل الأخضر.

ثمرة طماطم.

ملعقة كبيرة من الفلفل الأسود.

ربع كوب من جبنة موزاريلا.

ملعقة كبيرة من الزبدة.

ربع كوب دقيق أبيض فاخر. طريقة تحضير المكرونة بالبشاميل نقوم بتقطيع البصل إلى شرائح صغيرة، ونضعها في وعاء على نار هادئة مع ملعقة صغيرة من الزيت، ونقلب حتى يذبل البصل ويصير بني اللون.

نضع اللحمة المفرومة بعد ذلك، ومن ثم شرائح الطماطم والفلفل الأخضر ويفضل ان يكون حار مع التقليب.

إضافة القرفة والفلفل الأسود وتغطية الوعاء لكي تنضج اللحمة.

عند تسوية اللحمة نقوم بوضع إناء اخر ومملوء بالماء علي النار، وعندما تقرب إلي الغليان نضيف إليها كيس المكرونة مع ملعقة من الزيت ورشة ملح طعام صغيرة حتى لا تلتصق المكرونة بالصينية، وتقليبها والقفل بعد غلوة حيث لا ينبغي تسويتها جيدًا حتى لا تعجن.

بعد ذلك نحضر وعاء صغير ونضع به الزبدة والدقيق وخفقهم جيدًا، ومن ثم إضافة اللبن بالتدريج والخفق لحين الحصول على بشاميل متماسك القوام.

نضيف البشامل بعد ذلك إلى المكرونة والتقليب جيدًا مع ترك كمية بسيطة بجانب لتغطية بها وش الصينية.

نقوم بتسخين الفرن على درجة حرارة مائة وثمانون، ومن ثم إحضار صينية وتسخينها بالزبد او السمن، ومن ثم رص نصف المكرونة ثم وضع اللحمة ثم تغطية وجهها بالمكرومة ووضع البشاميل بعد ذلك.

يمكن تزيين وجهها بالجبن الرومي وجبنة الموزاريلا مثلما تريدين ثم إدخالها الفرن، وتركها لمدة نصف ساعة حتى تستوي ويحمر وجهها.

نقوم بإخراجها بعد مرور الوقت، ومن ثم تركها لتبرد ثم تقطيعها وتقديمها، والاستمتاع بألذ طعم. طريقة تحضير المكرونة بالبشاميل

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