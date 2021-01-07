أفضل الوصفات الطبيعية لفرد وتنعيم الشعر الخشن والمجعد بدون أضرار، الشعر الناعم من عناصر الجمال التي تسعى إليها كل النساء وقد يلجأ البعض إلى استخدام بعض الكريمات التي تحتوي على المواد الكيميائية التي تضر بالشعر و تسبب له التلف على المدى البعيد، وتفقده اللمعان الطبيعي للحصول على نعومة الشعر المطلوبة، ولكن الطبيعة مليئة بالعديد من المكونات الطبيعية التي يمكنا استخدامها في تغذية الشعر وترطيبه مما يجعله ناعم كالحرير بدون إلحاق أي أضرار به، والمكونات الطبيعية قد تتطلب منا وقت أطول للحصول على النتيجة المرغوب بها ولكن نتائجها فعالة ورائعة وعالية الأمان وتغنينا عن استعمال أدوات تصفيف وفرد الشعر الكيميائية والحرارية مثل مكواة الشعر.

خلطات طبيعية لفرد وتنعيم الشعر من غير آثار جانبية

تتنوع الخلطات الطبيعية التي تغذي الشعر وتقويه وتحافظ عليه من التساقط كما تمنحه النعومة والترطيب، ولكى تحصلين على أفضل النتائج يجب قبل البدء في استعمال الخلطات الطبيعية التي سوف نوضحها التوقف نهائيا عن استخدام أي مستحضرات لعناية بالشعر تحتوي على مواد كيميائية للحفاظ على الشعر من التساقط والتقصف وبفضل عدم تعرض الشعر لأشعة الشمس المباشرة والهواء للاستفادة من خلطات فرد وتنعيم الشعر الخشن والمجعد.

خلطة البيض وزيت الزيتون لفرد وتنعيم الشعر

يحتوى البيض على الكثير من الفوائد اللازمة لفرد وتنعيم الشعر والتي تعمل على تغذيته وتقويه وتحافظ عليه من التساقط حيث أن صفار البيض يحتوي على عنصر الكبريت اللازم لتحسين نمو الشعر وتعزيز نموه والحفاظ عليه من التساقط، ويعالج جفاف الشعر ويمنحه النعومة واللمعان، ويحتوى أيضا على مادة “بالليسيثين” التي تمنح الترطيب للشعر.

زيت الزيتون من أفضل زيوت ترطيب الشعر التي تعمل على حمايته من التلف والتجعد، كما يحتوي على حمض “الأوليك” الذي يقلل من تساقط الشعر، ويحافظ زيت الزيتون على أطراف الشعر من التقصف لاحتوائه على خصائص مضادة للبكتيريا، كما يحافظ على صحة فروة الرأس.

عند خلط زيت الزيتون مع البيض يكون له مفعول السحر في فرد وتنعيم الشعر الخشن والمجعد، ولتحضير تلك الخلطة يتم مزج بيضة كبيرة مع ثلاثة ملاعق من زيت الزيتون ويوضع هذا المزيج على الشعر لمدة نصف ساعة مع مراعاة تغطية الشعر، ثم يغسل بماء فاتر وتكرر مرة أسبوعيا لعلاج مشاكل الشعر ومنحه النعومة واللمعان.

خلطة المايونيز لتنعيم الشعر

يتم وضع ملعقتين من المايونيز على الشامبو ويتم مزجهم جيدا، ثم يغسل الشعر للتخلص من أي زيوت أو أتربه ويتم وضع المزيج المعد من المايونيز والشامبو على الشعر لمدة ساعتين كاملتين، ثم يغسل بالماء وتكرر هذه الخلطة المذهلة لفرد وتنعيم الشعر كل أسبوعين للحفاظ على نعومة ولمعان الشعر.

خلطة الموز والتفاح لفرد وتنعيم الشعر

تعد هذه الخلطة من أفضل الخلطات المستخدمة لفرد وتنعيم الشعر لكونها من مواد طبيعية تعمل علي تغذية وتقوية الشعر وتمنحه النعومة والترطيب، ويتم تجهيز هذه الخلطة بسلق تفاحة وهرسها مع ثمرة موز ويتم مزجهم سويا لتكوين خليط متجانس ويتم وضعهم على الشعر لمدة ساعتين، ويتم تكرار تلك الخلطة مرتين في الأسبوع للحفاظ على النعومة واللمعان وحمايته من التقصف مما يجعله ناعم كالحرير.