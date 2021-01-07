ماهو الشاي الأزرق وماهي فوائده الصحية

الشاي الأزرق هو نوع جديد من أنواع الشاي التي ذاع صيته مؤخرًا نظرًا إلى لونه الجميل غير المعتاد، وفي الأصل هو مسحوق زهرة البازلاء الزرقاء (بازلاء الفراشة)، يستخدم منذ القدم في جنوب شرق آسيا، هو أحد أشهر المنتجات الزراعية في منطقة جازان في السعودية، وفي التالي جمعنا لكم أهم فوائده الصحية.

فوائد الشاي الأزرق:

ذكرت صحيفة "ديلي إكسبريس" البريطانية، أن الخبراء يقولون إن مسحوق زهرة البازلاء الزرقاء يحتوي على العديد من الفوائد الصحية منها تأخير عملية الشيخوخة وتحسين صحة الجهاز الهضمي، وقالت راشيل روبينيت، أخصائية العلاج بالأعشاب: "زهرة بازلاء الفراشة دوت الخليج منشط الذهن الطبيعي، ما يعني أنه يمكن أن يساعد في تحسين الوظيفة المعرفية.

الشاي الأزرق غني بمضادات الأكسدة التي تقي من أمراض السرطان.

يعد الشاي الأزرق أحد أنواع الأعشاب التي ترفع من مناعة الجسم.

للشاي الأزرق دور كبير في تنظيم السكر في الدم.

مادة الفلافونويد في الشاي الأزرق تعزز صحة البشرة وترطبها، وتقي من آثار الشيخوخة.

الشاي الأزرق يحوي عدد من الفيتامينات و المعادن التي تجعله مفيد للشعر.

شرب الشاي الأزرق يحسن صحة القلب ويقي من أمراضه.

الشاي الأزرق يقي من الاضطرابات النفسية ومنها القلق والاكتئاب و التوتر.

ينصح كبار السن بشرب الشاي الأزرق لاحتوائه على مادة الأستيل كولين المهمة لصحة المخ، والتي تؤخر الشيخوخة وتقي من مرض ألزهايمر.

مادة الكافيين في الشاي الأزرق ترفع من معدل حرق السعرات الحرارية، وبالتالي خسارة الوزن.

يعزز الشاي الأزرق من الحركة الدودية للأمعاء ومقاومة الإمساك.

ملاحظة: قبل قيامك أو اتباعك هذا العلاج أو هذه الطريقة الرجاء استشارة الطبيب المختص.