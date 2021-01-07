الكيكة الشوكولاتة  الهشة بدون دقيق سريعة جداً في التحضير طعمها رووعه تنصح للتخسيس

الكيكة الشوكولاتة الهشة بدون دقيق ، تعتبر كيكة الشوكولاتة من أكثر الحلويات وأسهلها في التحضير كما أنها محببه للكثير من الأطفال ويمكن حشوها بأكثر من مكون ولكن تساعد بشكل كبير على السمنة ولذلك لحل هذه المشكلة سوف نقدم لكم الآن من خلال موقع ثقفني طريقة عمل كيكة الشوكولاتة بدون دقيق في المنزل بمكونات سهلة وبسيطة . طريقة عمل الكيكة الشوكولاتة الهشة بدون دقيق طريقة عمل الكيكة الشوكولاتة الهشة بدون دقيق ينصح بعمل هذه الكيكة الشوكولاتة لأنها مفيدة جداً وخاصة للأطفال لأنها تحتوى على فيتامينات ومعادن مفيدة عديدة للجسم . مكونات عمل الكيكة الشوكولاتة بدون دقيق عدد 3 حبات من البيض .

1 كوب من السكر .

1 كوب من اللبن .

14 كوب من الزيت .

3 ملعقة كبيرة من الكاكاو الخام .

1 ملعقة كبيرة بيكنج بودر .

كوب ونصف من البسكويت السادة أي حوالى 170 جرام .

ذرة صغيرة من الفانيليا . مكونات عمل الكيكة الشوكولاتة بدون دقيق طريقة تحضير الكيكة الشوكولاتة بدون دقيق . أولاً نضع البيض في الخلاط الكهربائي ونضيف إليه الزيت واللبن والفانيليا ونضربهم جيداً بواسطة الخلاط الكهربائي .

ثم نضيف اليهم السكر والبيكنج بودر والكاكاو والبسكويت ونصرهم مرة أخري حتى يتجانسوا تماماً جميع المكونات مع بعضها البعض .

نسخن الفرن على درجة حرارة 200 مْ .

نحضر الصينية التي سوف ندخلها الفرن وندهنها بقليل من الزبدة والكاكاو حتى تغلف الصينية جيداً من جميع الجهات .

نضع خليط الكيكة في الفرن ، ثم ندخله الفرن لمدة 30 -35 حتي تنضج تماماً .

ثم نخرجها من الفرن ونتركها حتى تبرد قليلاً ، ثم نخرج الكيكة من الصينه ونضعها في صينية مسطحة ونزينها بصوص الشوكولاتة والمكسرات حسب الرغبة .

وأخيراً تقدم وهي باردة بالهناء والشفاء . الوسوم

الكيكة الشوكولاتة الهشة بدون دقيق ، تعتبر كيكة الشوكولاتة من أكثر الحلويات وأسهلها في التحضير كما أنها محببه للكثير من الأطفال ويمكن حشوها بأكثر من مكون ولكن تساعد بشكل كبير على السمنة ولذلك لحل هذه المشكلة سوف نقدم لكم الآن من خلال موقع ثقفني طريقة عمل كيكة الشوكولاتة بدون دقيق في المنزل بمكونات سهلة وبسيطة . طريقة عمل الكيكة الشوكولاتة الهشة بدون دقيق طريقة عمل الكيكة الشوكولاتة الهشة بدون دقيق ينصح بعمل هذه الكيكة الشوكولاتة لأنها مفيدة جداً وخاصة للأطفال لأنها تحتوى على فيتامينات ومعادن مفيدة عديدة للجسم . مكونات عمل الكيكة الشوكولاتة بدون دقيق عدد 3 حبات من البيض .

1 كوب من السكر .

1 كوب من اللبن .

14 كوب من الزيت .

3 ملعقة كبيرة من الكاكاو الخام .

1 ملعقة كبيرة بيكنج بودر .

كوب ونصف من البسكويت السادة أي حوالى 170 جرام .

ذرة صغيرة من الفانيليا . مكونات عمل الكيكة الشوكولاتة بدون دقيق طريقة تحضير الكيكة الشوكولاتة بدون دقيق . أولاً نضع البيض في الخلاط الكهربائي ونضيف إليه الزيت واللبن والفانيليا ونضربهم جيداً بواسطة الخلاط الكهربائي .

ثم نضيف اليهم السكر والبيكنج بودر والكاكاو والبسكويت ونصرهم مرة أخري حتى يتجانسوا تماماً جميع المكونات مع بعضها البعض .

نسخن الفرن على درجة حرارة 200 مْ .

نحضر الصينية التي سوف ندخلها الفرن وندهنها بقليل من الزبدة والكاكاو حتى تغلف الصينية جيداً من جميع الجهات .

نضع خليط الكيكة في الفرن ، ثم ندخله الفرن لمدة 30 -35 حتي تنضج تماماً .

ثم نخرجها من الفرن ونتركها حتى تبرد قليلاً ، ثم نخرج الكيكة من الصينه ونضعها في صينية مسطحة ونزينها بصوص الشوكولاتة والمكسرات حسب الرغبة .

وأخيراً تقدم وهي باردة بالهناء والشفاء .

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