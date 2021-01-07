منيو حاشي باشا ومواعيد العمل

يعتبر مطعم حاشي باشا من أكثر المطاعم شعبية وشهرة في كافة أنحاء السعودية وذلك لتنوع الأكلات والأطباق التي تشملها منيو حاشي باشا وخاصة الحاشي، ويمتلك المطعم عدد كبير من الفروع المنتشرة في جميع أرجاء المملكة، فضلاً عن حسن الاستضافة والخدمة المتميزة والنكهات المميزة وهدوء المكان، مما يجعله مناسب للعائلات ومقابلات الأصدقاء، وسوف نستعرض في السطور التالية أشهر الأطباق والمأكولات التي يتميز بها حاشي باشا.

نبذة عن مطعم حاشي باشا

حققت مطاعم حاشي باشا انتشاراً كبيرة في فترة زمنية وجيزة في مختلف أنحاء المملكة العربية السعودية، وترجع شهرتها إلى جودة الأطعمة التي تقدمها وإعداد الوجبات الشعبية المميزة وتوفير الأجواء الهادئة والراقية للعملاء مما يجذب إليها العائلات والأفراد بشكل كبير، وقد بدأت المطاعم سنة 2016 على يد صاحبها سعد القحطاني وتوسعت سلسلة المطاعم ،وتعددت فروعها حتى وصلت إلى 55 فرع، وأصبحت واحدة من الرواد في مجال المأكولات والأغذية وتسعى حالياً للوصول إلى 100 فرع.

سعر مضغوط حاشي باشا 53 ريال.

سعر كبسة لحم الغنم 63 ريال.

سعر مضغوط دجاج 18 ريال.

سعر كبسة الدجاج 18 ريال.

سعر كبسة حاشي باشا 53 ريال.

سعر مضغوط حاشي أحمر 48 ريال.

سعر نص حبة مضغوط الدجاج 18 ريال.

سعر سلطة خضراء 5 ريال

سعر سلطة الزبادي بالخيار 5 ريال

سعر سلطة سومطرة 4 ريال.

سعر سلطة الطحينية 4 ريال.

سعر سلطة الطماطم بالبصل 5 ريال.

سعر تشيز التوت البري 6 ريال.

سعر تشيز الأيس كريم 6 ريال.

سعر كنافة بالقشدة 8 ريال.

سعر حلوى اللوتس وحلوى الشيكولاتة 6 ريال.

سعر لبن القرية 5 ريال.

سعر لبن الصافي 2 لتر 8.5 ريال.

سعر المشروبات الغازية 3 ريال

سعر مشروبات غازية حجم عائلي 9 ريال.

سعر لبن الصافي 9 لتر 11 ريال.

سعر المياه الغازية صغيرة 55 ريال.

سعر مياه الغازية كبيرة 1 ريال.

محتويات منيو حاشي باشاقائمة المقبلاتقائمة الحلوياتقائمة المشروباتمواعيد العمل بمطعم حاشي باشا

يبدأ العمل بفروع مطعم حاشي باشا من الساعة الحادية عشر صباحاً وحتى الساعة الثانية عشر ونصف صباحاً.

إلى هنا نكون وصلنا لنهاية مقال منيو حاشي باشا وذكرنا لكم قائمة الأطعمة التي يُقدمها المطعم بالتفصيل ونود أن يكون نال اعجابكم.