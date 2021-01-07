وصفة الحليب لإزالة شعر العانة والجسم كله سريعًا بدون ألم في دقائق

وصفة الحليب لإزالة شعر العانة، إزالة الشعر من العمليات المهمة في حياة كل أنثى، والتي تتم بوسائل متنوعة، ولكن يوجد بعض المواد التي يمكن الاستفادة منها في إزالة الشعر والتي لا تعرفها الكثيرات، ومن هذه المواد الحليب المتواجد في كل منزل، حيث يمكن استخدامه لإزالة الشعر من الجسم، كما يمكن استخدامه أيضاً لتقليل نمو الشعر في الجسم.

وصفة الحليب لإزالة شعر العانة نهائيا

يمكن عمل شمع طبيعي ومفيد للبشرة من الحليب، ولعمله نحتاج إلى كوب كبير من الحليب ونصف كوب من بودرة الجيلاتين وملعقة كبيرة من بيكربونات الصوديوم ونفس المقدار من عصير الخيار، يتم رفع الحليب على نار هادئة ونضيف له الجيلاتين ونقلب جيداً حتى يذوب الجيلاتين تماماً، وبعد ذلك نضيف بيكربونات الصوديوم وعصير الخيار ونعيد التقليب.

وعندما يبدأ الخليط بالغليان يتم رفعه من على النار ونتركه حتى يبرد قليلاً ويتماسك بعض الشيء، وبعدها نقوم بتطبيق كمية منه على المنطقة المراد إزالة الشعر منها بعصاة خشبية في اتجاه نمو الشعر، ثم نترك الشمع على البشرة لمدة خمس دقائق أو حتى يجف تماماً، وبعدها نقوم بنزعه بسرعة في عكس اتجاه الشعر وعندها سوف نلاحظ إزالة الشعر من الجذور.

شمع الحليب لإزالة الشعر

يمكن استخدام الحليب لإزالة شعر الوجه الوبر وهذا يتم عن طريق خلط ملعقة كبيرة من كركم البشرة مع ربع كوب من الحليب، وبعد ذلك يتم توزيع الخليط على الوجه ويترك لمدة لا تقل عن نصف ساعة، وبعدها يتم إزالة الخليط عن طريق مسح الوجه بالقليل من الماء، وبعد ذلك يتم فرك الوجه باليدين لإزالة الخليط وفي نفس الوقت إزالة الشعر، وبعدها نمسح الوجه بقطعة من الثلج ونجففه برفق ونرطبه.

تقليل نمو الشعر الزائد بالحليب

كذلك يمكن استخدام الحليب في تقليل نمو الشعر وذلك عن طريق وضع قطع من الثلج في ربع كوب من الحليب وخلطهم حتى يذوب الثلج تمامًا، وبعد نزع الشعر بأي طريقة تقليدية من جذوره، يتم مسح البشرة بقطنة مبللة بخليط الحليب أكثر من مرة لمدة لا تقل عن خمس دقائق، وبعد ذلك نترك البشرة لمدة عشر دقائق قبل غسلها، ويتم تكرار هذه الطريقة ثلاث مرات في الأسبوع لمدة لا تقل عن شهر للحصول على نتيجة ملحوظة.